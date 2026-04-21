ધંધુકા હત્યાકાંડના આરોપીઓના ગેરકાયદેસર ઘર પર ફર્યું બુલડોઝર, 400થી વધુ પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે

અમદાવાદના ધંધુકામાં ધર્મેશ ગમારાની હત્યા બાદ પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્ર એક્શનમાં જોવા મળી રહ્યા છે.

ધંધુકા હત્યાકાંડના આરોપીઓના ગેરકાયદેસર ઘર પર ફર્યું બુલડોઝર
ધંધુકા હત્યાકાંડના આરોપીઓના ગેરકાયદેસર ઘર પર ફર્યું બુલડોઝર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 12:44 PM IST

ધંધુકા: અમદાવાદના ધંધુકામાં ધર્મેશ ગમારાની હત્યા બાદ પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્ર એક્શનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ધંધુકા હત્યાકાંડના આરોપીઓના ઘર પર બુલડોઝર ફેરવી ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યું છે.

ધંધુકામાં દબાણ હટાવવાની કામગીરી

Dysp આસ્થા રાણાએ જણાવ્યું કે, "ધંધુકા વિસ્તારમાં ડિમોલિશનની કામગીરી કરવામાં આવી છે. 400 પોલીસ અધિકારી મદદમાં છે, 3 Dysp, 11 PI, 16-18 PSI આ કામગીરી દરમિયાન હાજર રહ્યા હતા. અહીં ફાયર એમ્બ્યુલન્સ, ડ્રોન સર્વેલન્સથી સતત પેટ્રોલિંગ ચાલી રહ્યું છે. આરોપીઓના ગેરકાયદેસર બાંધકામને લઇને તપાસ ચાલી રહી છે."

UGVCLના અધિકારી વિદ્યાસાગરે જણાવ્યું હતું કે, "ધર્મેશ ગમારાની હત્યાના જે આરોપી છે તેમના ઘરની આસપાસ ગેરકાયદેસર દબાણ છે તેની ઓળખ કરવામાં આવી છે. ખાટકીવાસમાં ગેરકાયદેસર દબાણ છે તેની ઓળખ કરવામાં આવી છે અને ચાર દબાણ હટાવવામાં આવશે. આ સિવાય ધંધુકા-બગોદરા રોડ ઉપર ફ્લાઇ ઓવરથી ચાર રસ્તા સુધીના દબાણ છે તેને હટાવવામાં આવશે. ધંધુકા UGVCL દ્વારા ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા આરોપીઓના ગેરકાયદેસર વીજ કનેક્શન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે તેને દૂર કરવામાં આવ્યું છે અને ફરિયાદ નોંધવાની કામગીરી ચાલું છે."

UGVCLના અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ધંધુકામાં જેટલા પણ ગેરકાયદેસર દબાણ છે તેને હટાવવાની કામગીરી ચાલુ જ રહેશે. આ સાથે જ ભલામણ કરી હતી કે જેને પણ ગેરકાયદેસર દબાણ કર્યું છે તે જાતે જ તેને હટાવી લે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

ધંધુકામાં બાઇક ઓવરટેક કરવા જેવી નજીવી બાબતમાં ધર્મેશ ગમારા નામના યુવકની કેટલાક શખ્સોએ હથિયારના તીક્ષ્ણ ઘા ઝીંકી હત્યા કરી નાખી હતી. આ ઘટના બાદ ધંધુકામાં વિફરેલા ટોળાએ વાહનોમાં તોડફોડ, દુકાનોમાં આગચંપી કરી હતી. પરિસ્થિતિ વણસતા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને સ્થિતિને કાબુમાં લીધી હતી. આ ઘટનામાં પોલીસે બે આરોપીની અટકાયત કરી હતી અને 2 દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

