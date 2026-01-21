ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં ગૌચરની જમીન પર કરવામાં આવેલું દબાણ હટાવાયું, 92 વીઘા જમીન ખુલ્લી કરાઇ

સુરેન્દ્રગરના ખોડુ ગામમાં ગૌચરની જમીન પર કરવામાં આવેલા દબાણ પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું, 92 વીઘા જેટલી જમીન ખુલ્લી કરવામાં આવી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 10:36 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં તંત્ર દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણ કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. સુરેન્દ્રગરના ખોડુ ગામમાં ગૌચરની જમીન પર કરવામાં આવેલા દબાણ પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું હતું. ખોડુમાં 92 વીઘા જમીન પર કરવામાં આવેલુ ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવામાં આવ્યું હતું.

સુરેન્દ્રનગરના ખોડુમાં 92 વીઘા જેટલી ગૌચરની જમીનો ઉપર દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેની રજૂઆત પશુપાલકો દ્વારા તંત્રને વારંવાર કરવામાં આવતી હતી. દબાણને લઇને અનેક વખત ઘર્ષણના બનાવો પણ બનતા હતા. હવે આ મુદ્દે તંત્ર દ્વારા નિર્ણય કરી ગૌચરની જમીનો ઉપર થયેલા દબાણને હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી સુરેન્દ્રનગરમાં ગૌચર તેમજ સરકારી ખરાબાની જગ્યાઓ ખુલ્લી કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ખોડુ, રૂપાવટી સહિતના ગામોમાં ગૌચરની જે જગ્યા ઉપર દબાણ કરવામાં આવ્યું છે તેને દૂર કરી ખુલ્લી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ખેડૂતો દ્વારા ગૌચરની જમીનો ઉપર દાડમ,જીરૂં તેમજ અલગ અલગ શાકભાજીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. આ વાવેતર ઉપર પણ બુલડોઝર ફેરવી નાખવામાં આવ્યું છે.

આ પહેલા તંત્રની ટીમ દ્વારા 26 જેટલા ખેડૂતોને દબાણ હટાવવા માટે નોટિસો આપવામાં આવી હતી તેમ છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની ગૌચર જમીનમાં કરેલા દબાણો દૂર કરવામાં ન આવતા તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ખેડૂતોના ઉભા પાક ઉપર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું હતું. પ્રથમ દિવસે 92 વીઘા જેટલી જમીન ખુલ્લી કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી આગામી દિવસોમાં પણ ચાલુ રહેશે તેવું તંત્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

26 વર્ષ બાદ ખોડુ ગામમાં ગૌચરની જમીન ખુલ્લી કરાઇ

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખોડુ ગામની સીમમાં 2001ના વર્ષમાં તંત્ર દ્વારા ગૌચરની જમીનો ખુલ્લી કરવામાં આવી હતી. તે બાદ છેલ્લા 26 વર્ષથી અલગ અલગ પ્રકારે ગૌચરની જમીનો ઉપર કબજાઓ કરવામાં આવતા હતા અને ખેતરની બાજુમાં આવેલી ગૌચરની જમીનમાં વાવેતર પણ કરી નાખવામાં આવ્યું હતું. અમુક ખેડૂતોએ પાંચ વીઘા જેટલી જમીનમાં ફાર્મ હાઉસ બનાવી નાખ્યા હતા. આ સમગ્ર બાબતે તંત્રની ટીમ દ્વારા 26 વર્ષ બાદ ડિમોલેશનની કામગીરી હાથ ધરી ગૌચરની જમીન ખુલ્લી કરવામાં આવી હતી.

