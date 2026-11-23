અમદાવાદના સરખેજમાં ડ્રગ્સના વેપાર સાથે સંકળાયેલા આરોપીઓના ગેરકાયદે મકાનો પર બુલડોઝર, AMC અને પોલીસની સંયુક્ત કાર્યવાહી
સુનીતા રાઠોડના મકાનમાંથી 2.174 કિલો ગાંજો અને ₹53.51 લાખ રોકડ મળી હતી, સરકારી જમીન પર ફરી બાંધકામ કરાતા ડિમોલિશન; અન્ય ડ્રગ્સ પેડલરોની મિલકતો પણ રડારમાં.
Published : November 23, 2026 at 3:16 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ‘ડ્રગ્સમુક્ત ગુજરાત’ અને ‘નો ડ્રગ્સ અમદાવાદ’ અભિયાન અંતર્ગત નશાના કારોબાર સાથે સંકળાયેલા તત્વો સામે તંત્રએ કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. શહેરના સરખેજ વિસ્તારમાં ડ્રગ્સના વેપાર સાથે સંકળાયેલા આરોપીઓના ગેરકાયદેસર બે મકાનો પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સંયુક્ત રીતે કૈલાશ તળાવ અને સન્યાસ આશ્રમ નજીક સરકારી જમીન પર ગેરકાયદે રીતે બાંધવામાં આવ્યું હતું.
સુનીતા રાઠોડ અને તેના પતિ દીપક રાઠોડ સહિત અન્ય આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા ગેરકાયદે બાંધકામો દૂર કરવા ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ થતાં સુનીતાના પરિજનોએ ઘરવખરીનો સામાન ખસેડવાનું શરૂ કર્યું હતું અને સ્વેચ્છાએ મકાન તોડવાની કામગીરી પણ શરૂ કરી હતી.
દરોડામાં 2.174 કિલો ગાંજો અને ₹53.51 લાખ રોકડ મળી હતી
સમગ્ર મામલે ચાર દિવસ અગાઉ ઝોન-7 LCB અને બોડકદેવ પોલીસે થલતેજ વિસ્તારમાંથી રાજુ ભીલ નામના શખ્સને ગાંજા સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની પૂછપરછમાં મળેલી વિગતોના આધારે પોલીસે સરખેજના કૈલાશ તળાવ નજીક સુનીતા રાઠોડના મકાનમાં દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરમિયાન ઘરમાંથી 2.174 કિલોગ્રામ ગાંજો અને તિજોરીમાં રાખેલી બેગમાંથી ₹53.51 લાખની રોકડ મળી આવી હતી. આ મામલે સુનીતા રાઠોડ, તેના પતિ દીપક રાઠોડ અને અન્ય આરોપીઓ સામે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
સુનીતા સામે 48 અને પતિ સામે 24 ગુના નોંધાયેલા
પોલીસ તપાસમાં સુનીતા રાઠોડ સામે અગાઉ પ્રોહિબિશનના 48 અને તેના પતિ દીપક રાઠોડ સામે 24 ગુના નોંધાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. બીજી તરફ, પાડોશમાં રહેતા બાબુલાલ અને શાંતાબેન રાઠોડની મિલકત પણ તપાસના દાયરામાં આવી છે. બાબુલાલ સામે પણ અગાઉ NDPSનો ગુનો નોંધાયો હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓનાં મકાનો સરકારી જમીન પર ગેરકાયદે બાંધવામાં આવ્યાં હોવાનું સામે આવતાં AMC દ્વારા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
અગાઉ 2025માં 6 રહેણાક અને 9 કોમર્શિયલ બાંધકામો તોડાયાં હતાં
AMCના આસિસ્ટન્ટ ટાઉન ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર હિતેશ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, સરખેજ વોર્ડમાં વર્ષ 2025 દરમિયાન કલેક્ટર અને DCPની હાજરીમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે સરકારી જમીન પરનાં 6 રહેણાક અને 9 કોમર્શિયલ ગેરકાયદે બાંધકામો દૂર કરવામાં આવ્યાં હતાં. જોકે, ત્યારબાદ ફરીથી નવા બાંધકામો ઊભાં કરી દેવામાં આવતાં હાલ બે નવા ગેરકાયદે બાંધકામો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ જગ્યા સરકારની માલિકીની છે અને બાજુમાં આવેલા તળાવના પ્લોટનો પણ સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે. સર્વે દરમિયાન અન્ય ગેરકાયદે બાંધકામો સામે આવશે તો તેમને નોટિસ આપી નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ટીપી સ્કીમ હેઠળ આ પ્લોટ સરકાર તરફથી કોર્પોરેશનને મળવાનો હોવાથી અગાઉ ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ મુજબ કાર્યવાહી કરીને દબાણો દૂર કરાયાં હતાં, પરંતુ ફરીથી બાંધકામ થતાં હવે તેને દૂર કરવામાં આવી રહ્યાં છે.
ડ્રગ્સના આરોપીઓની ગેરકાયદે મિલકતો પણ રડારમાં
ઝોન-7 DCP શિવમ વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, સુનીતા રાઠોડ અને દીપક રાઠોડના ઘરે દરોડા દરમિયાન 2 કિલો 200 ગ્રામથી વધુ ગાંજો અને આશરે ₹53 લાખ રોકડ મળી આવ્યા બાદ તેમની ગેરકાયદે મિલકતની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત અન્ય NDPS આરોપીઓની મિલકતો પણ ઓળખવામાં આવી રહી છે. નશાના કારોબાર સાથે સંકળાયેલા નાના કે મોટા કોઈપણ ગુનેગારની ગેરકાયદે મિલકત સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ફરીથી ગેરકાયદે બાંધકામ ન થાય તે માટે વોચ રાખવામાં આવશે અને નવા દબાણો સામે પણ તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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