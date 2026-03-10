ETV Bharat / state

બિલ્ડર હિંમત રૂડાણી હત્યા કેસ: 17 વર્ષના કિશોરને કોર્ટએ પુખ્ત ગણ્યો, હવે જુવેનાઇલ કોર્ટમાં ચાલશે કેસ

હત્યા બાદ આરોપીઓએ રૂડાણીની લાશ કારની ડેકીમાં મૂકી ગાડીને વિરાટનગર બ્રિજ નીચે છોડી દીધી હતી.

સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ, અમદાવાદ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 10:13 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ચર્ચાસ્પદ બનેલા પાટીદાર બિલ્ડર હત્યા કેસમાં કોર્ટએ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. 17 વર્ષ અને 7 મહિનાના કિશોર આરોપીને પુખ્ત ગણી તેના સામેનો કેસ હવે ચિલ્ડ્રન્સ કોર્ટમાં ચલાવવામાં આવશે. કોર્ટએ મનોચિકિત્સકના રિપોર્ટ સહિતના પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય કર્યો છે.

આ સમગ્ર ઘટના ગયા વર્ષે અમદાવાદના નિકોલ-નરોડા રોડ પર આવેલા સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજના બેઝમેન્ટ પાર્કિંગમાં બની હતી. અહીં બિલ્ડર હિંમત રૂડાણીની ઘાતક હથિયારો વડે હત્યા કરવામાં આવી હતી. હત્યા બાદ આરોપીઓએ રૂડાણીની લાશ કારની ડેકીમાં મૂકી ગાડીને વિરાટનગર બ્રિજ નીચે છોડી દીધી હતી. આ ઘટનાએ સમગ્ર અમદાવાદ અને બિલ્ડર લોબીમાં ભારે ચકચાર મચાવી હતી.

આ કેસમાં પોલીસે તપાસ કરીને કુલ ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. જેમાં સોપારી આપનાર મૃતકનો પાર્ટનર બિલ્ડર મનસુખ લાખાણી, સોપારી લેનાર હિમાંશુ રાઠોડ, પપ્પુ મેઘવાલ અને એક સગીર આરોપીનો સમાવેશ થાય છે. મનસુખ લાખાણી સિવાય અન્ય ત્રણેય આરોપી રાજસ્થાનના હોવાનું સામે આવ્યું છે.

તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યું હતું કે નિકોલ ખાતે આવેલી કેન્સ કોર્નર સાઇટના બાંધકામના હિસાબને લઈને ભાગીદારો વચ્ચે વિવાદ થયો હતો. આ વિવાદને કારણે આરોપી મનસુખ લાખાણીએ રાજસ્થાનના આરોપીઓને પોતાના ભાગીદાર બિલ્ડર હિંમત રૂડાણીની હત્યા કરવા માટે અંદાજે 1.20 કરોડ રૂપિયાની સોપારી આપી હતી.

આ કેસમાં સામેલ એક આરોપી 17 વર્ષ અને 7 મહિનાનો કિશોર હોવાથી શરૂઆતમાં તેનો કેસ જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ સમક્ષ ચાલી રહ્યો હતો. જોકે મૃતકના પુત્રએ અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટ ખાતે આવેલી ચિલ્ડ્રન્સ કોર્ટ સમક્ષ અપીલ કરી હતી કે આરોપી કિશોર હોવા છતાં ગુનાની ગંભીરતા સમજવા અને તેને આચરવા માટે સક્ષમ હતો, તેથી તેને પુખ્ત વયના આરોપી તરીકે ટ્રાયલ કરવો જોઈએ.

આ મામલે જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડે કિશોરની માનસિક સ્થિતિ જાણવા માટે મનોચિકિત્સકનો અભિપ્રાય મંગાવ્યો હતો. મનોચિકિત્સકના રિપોર્ટમાં કિશોર ગુનો કરવા અને તેના પરિણામ સમજવા માટે માનસિક તથા શારીરિક રીતે સક્ષમ હોવાનું જણાવાયું હતું.

અરજદારના વકીલ વી.વી. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપી કિશોરની ઉંમર 17 વર્ષ અને 7 મહિના છે અને ગુનાની પ્રકૃતિ અત્યંત ગંભીર છે. મનોચિકિત્સકના રિપોર્ટમાં પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે આરોપી ગુનાની ગંભીરતા સમજવા સક્ષમ છે. તેથી સમાજમાં સંદેશ જવો જોઈએ કે આવા ગંભીર ગુનાઓમાં કાયદો કડક રીતે લાગુ પડશે.સગીર આરોપી પક્ષે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે તેની ગુનામાં સંડોવણી દર્શાવતા કોઈ સ્પષ્ટ CCTV પુરાવા નથી. તેમજ મનોચિકિત્સક દ્વારા માત્ર એક જ વાર તપાસ કરવામાં આવી હતી અને તેના વિરુદ્ધ પૂરતા પુરાવા નથી.

પરંતુ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે મનોચિકિત્સકના રિપોર્ટ તેમજ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલા દસ્તાવેજો મુજબ કિશોર આરોપીની ઘટનામાં સક્રિય ભૂમિકા દેખાય છે. તેની સામે પ્રથમદર્શી કેસ બને છે.આ તમામ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટએ કિશોર આરોપીને પુખ્ત વયનો ગણી તેના સામેનો કેસ હવે ચિલ્ડ્રન્સ કોર્ટમાં ચલાવવાનો આદેશ કર્યો છે.

