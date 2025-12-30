'આઇકોનિક રોડ બનાવો પણ પહેલા ગટર તો બનાવો', વેપારીઓ અને સ્થાનિકોનો મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં હોબાળો
સ્થાનિકોનો સવાલ છે કે ગટર લાઈન વગર રોડ કેમ બનાવો છો? શું ભવિષ્યમાં ગટર નાખવા નવો રોડ તોડી પાડશો?
Published : December 30, 2025 at 4:39 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણામાં 54 કરોડના ખર્ચે બની રહેલા આઈકોનિક રોડનો વિવાદ સામે આવ્યો છે. રાધનપુર રોડ અને પાંચોટ વિસ્તારના રહીશોએ આજે મહાનગરપાલિકામાં હોબાળો મચાવ્યો હતો. સ્થાનિકોનો સીધો સવાલ છે કે ગટર લાઈન વગર રોડ કેમ બનાવો છો? શું ભવિષ્યમાં ગટર નાખવા નવો રોડ તોડી પાડશો?
સ્થાનિકોના પ્રશ્નો અને વિરોધ:
મહેસાણાના રાધનપુર રોડને 54 કરોડના ખર્ચે ‘આઈકોનિક’ બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, પરંતુ આ વિકાસ કામો સામે હવે સ્થાનિકોએ બાંયો ચઢાવી છે. પાંચોટ ઓજી વિસ્તારની સોસાયટીઓના રહીશોએ પાલિકામાં ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે અહીં બે-બે કરોડના બંગલા છે, પરંતુ ગટર લાઈનની સુવિધા જ નથી. પરિણામે, દર 10 દિવસે શોષકૂવાનું પાણી ટેન્કરથી ખેંચાવવું પડે છે. રહીશોની માંગ છે કે પહેલા ગટર લાઈન નાખવામાં આવે અને ત્યારબાદ જ રોડનું કામ થાય, જેથી ભવિષ્યમાં નવો રોડ તોડીને પ્રજાના નાણાંનો વેડફાટ ન થાય. જો ગટરનું કામ પહેલા નહીં કરાય તો આઈકોનિક રોડનું કામ અટકાવવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી.
કોર્પોરેશનનો જવાબ:
રહીશોના આક્રોશ વચ્ચે ડે.મ્યુનિસિપલ કમિશનરએ ટેકનિકલ સ્પષ્ટતા કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટનો DPR તૈયાર થઈ ગયો છે અને આગામી બે દિવસમાં સરકારમાં સબમિટ કરી દેવાશે. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે ગટર લાઈન ડામર રોડની બિલકુલ મધ્યમાં આવશે. આ કામગીરીમાં મશીનરીનો ઉપયોગ એવી રીતે થશે કે સાઈડમાં બનાવેલા ફૂટપાથ, પાર્કિંગ કે આઈકોનિક ડેવલપમેન્ટને તોડવાની જરૂર પડશે નહીં. કમિશનરના આ ખુલાસા બાદ હાલ પૂરતા સ્થાનિકો શાંત થયા હતા.
જોકે, આ આયોજનમાં પ્રજાના પૈસાનો વ્યય તો નિશ્ચિત દેખાઈ રહ્યો છે. રાધનપુર રોડ પર માત્ર છ મહિના પહેલા જ નવો ડામર રોડ બન્યો હતો. હવે જ્યારે દોઢેક વર્ષમાં ગટર લાઈન નંખાશે ત્યારે આ રોડને મધ્યમાંથી તોડવો પડશે. એટલે કે, 3.6 કરોડના ખર્ચે બનેલા ડામર રોડનું આયુષ્ય માંડ દોઢ વર્ષ રહેશે. જાણકારોનું માનવું છે કે જો ગટર લાઈનનું આયોજન પહેલા કરી લીધું હોત તો અત્યારે આઈકોનિક રોડની સાથે ગટરનું કામ પણ થઈ શકત અને ભવિષ્યમાં વાહનચાલકોને ફરીથી હાલાકી ભોગવવી ન પડત. હાલ તો મનપાએ દાવો કર્યો છે કે આઈકોનિક કામગીરીને અસર નહીં થાય, પરંતુ ડામર રોડનું નુકસાન તો નક્કી છે.
સ્થાનિકોમાં રોષ, વેપારીઓએ આજે બંધ પાળી વિરોધ નોંધાવ્યો
મહેસાણામાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા બનાવવામાં આવી રહેલા આઈકોનિક રોડનો વિવાદ હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. શહેરના બિલાડી બાગથી માનવ આશ્રમ સુધીના વિસ્તારમાં બની રહેલા રોડના કામમાં વેપારીઓના હિતો જોખમાતા આજે સ્વયંભૂ બંધ પાળવામાં આવ્યો હતો. વેપારીઓનો આક્ષેપ છે કે વિકાસના નામે રોડ સાંકડો કરી દેવાયો છે અને દુકાનોની આગળ દીવાલો ચણી દેવામાં આવી છે. આ અંગે વેપારીઓના ટોળાએ આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને રજૂઆત કરી હતી.
મહેસાણાના વિસનગર લિંક રોડ પર આજે સવારથી જ દુકાનોના શટર પડેલા જોવા મળ્યા હતા. અહીં બની રહેલા આઈકોનિક રોડના કામગીરી સામે સ્થાનિક વેપારીઓ અને રહીશોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, અગાઉ અહીં 12 મીટરનો રોડ હતો, જેને તોડીને હવે 9 મીટરનો કરી નાખવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે. સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે દુકાનોની આગળ સુરક્ષાના નામે ઊંચી દીવાલો બનાવી દેવામાં આવી છે, જેના કારણે ગ્રાહકો દુકાન સુધી પહોંચી શકતા નથી અને વેપાર-ધંધા પડી ભાંગ્યા છે. આ ઉપરાંત રોડ પર લાંબા ડિવાઈડર બનાવી દેવાયા છે જેમાં કોઈ કટ કે પેસેજ રાખવામાં આવ્યો નથી, જેથી લોકોને અવરજવર માટે લાંબુ ચક્કર લગાવવું પડે છે.
વેપારીઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, આઈકોનિક રોડના ચક્કરમાં 900 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. દુકાનોની આગળ માલ-સામાન ઉતારવા કે ગ્રાહકોના પાર્કિંગ માટે કોઈ જગ્યા રાખવામાં આવી નથી. આ સમસ્યાને લઈને આજે મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓએ એકત્ર થઈ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો તાત્કાલિક ધોરણે આ દીવાલો તોડવામાં નહીં આવે અને કટ મુકવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.
વેપારીઓના ઉગ્ર વિરોધ બાદ મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર સમક્ષ થયેલી રજૂઆત બાદ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આઈકોનિક રોડની કામગીરી દરમિયાન સ્થાનિક લોકોની કટ અને પાર્કિંગ બાબતે રજૂઆતો મળી છે. રોડની હાઈટ અને લેવલના કારણે પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવામાં આવી છે, પરંતુ જો તેનાથી વેપારીઓને મુશ્કેલી પડતી હશે તો તેની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.
પાલિકાએ ખાતરી આપી છે કે, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે અને પાર્કિંગની સુવિધા મળી રહે તે માટે યોગ્ય આયોજન વિચારણા હેઠળ છે. અધિકારીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, જે જગ્યાએ જરૂર જણાશે ત્યાં કટ મુકવા બાબતે ટેકનિકલ ચકાસણી કરીને નિર્ણય લેવામાં આવશે.
હાલ તો આઈકોનિક રોડ પ્રોજેક્ટ વેપારીઓ અને પાલિકા વચ્ચે સંઘર્ષનું કારણ બન્યો છે. વેપારીઓની સ્પષ્ટ માંગ છે કે રોડની ડિઝાઈનમાં ફેરફાર કરી 12 મીટરનો રોડ યથાવત રાખવામાં આવે અને દુકાનો આગળની દીવાલો દૂર કરવામાં આવે.
વેપારી ખાલિદ મેમણના જણાવ્યા મુજબ, ભવિષ્યમાં જો સાંકડા રોડના કારણે કોઈ અકસ્માત સર્જાશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી પાલિકાની રહેશે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે, શું પાલિકા વેપારીઓની માંગણી સ્વીકારીને રોડની ડિઝાઈનમાં ફેરફાર કરશે કે પછી આ વિવાદ વધુ વકરશે.
