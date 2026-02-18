ETV Bharat / state

બજેટ પોથી બની સંસ્કૃતિનો દસ્તાવેજ: 'ગુજરાત અંદાજપત્ર 2026-27'માં કંસરી દેવી અને વારલી ચિત્રકલાનો સંગમ

સમૃદ્ધિ અને સંસ્કૃતિનો સંગમ દર્શાવતી આ પોથી રાજ્યના વિકાસને પરંપરાની સાથે જોડે છે.

બજેટ પોથી બની સંસ્કૃતિનો દસ્તાવેજ
બજેટ પોથી બની સંસ્કૃતિનો દસ્તાવેજ (Gujarat Informtion)
Published : February 18, 2026 at 1:57 PM IST

ગાંધીનગર : ગુજરાત સરકારના ‘ગુજરાત અંદાજપત્ર 2026-27’ માટે આ વર્ષે બજેટ પોથીને વિશેષ સાંસ્કૃતિક ઓળખ આપવામાં આવી છે. નાણા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ આદિવાસીઓની આરાધ્ય દેવી કંસરી દેવીના ચિત્ર સાથે વારલી ચિત્રકલા અંકિત આકર્ષક બજેટ પોથી પસંદ કરી છે. સમૃદ્ધિ અને સંસ્કૃતિનો સંગમ દર્શાવતી આ પોથી રાજ્યના વિકાસને પરંપરાની સાથે જોડે છે.

કંસરી દેવી આદિવાસી સમાજમાં પાયાની દેવી માનવામાં આવે છે. લગ્ન પ્રસંગ, નવા પાકની લણણી અથવા કોઈપણ શુભ કાર્ય સમયે તેમની સ્થાપના અને પૂજા કરવામાં આવે છે. ધન-ધાન્ય અને સુખ-સમૃદ્ધિના આશીર્વાદ આપનારી દેવી તરીકે તેઓની માન્યતા છે. તેથી જ રાજ્યના આર્થિક દિશા નક્કી કરતા દસ્તાવેજ પર તેમનું ચિત્ર પ્રતિકાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. વારલી ચિત્રકલા આશરે 1200 વર્ષ જૂની લોકકલા છે.

ગુજરાત અંદાજપત્ર 2026-27
ગુજરાત અંદાજપત્ર 2026-27 (Gujarat Informtion)

દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ તેમજ મહારાષ્ટ્રના થાણા વિસ્તારમાં વસતા વારલી આદિજાતિના લોકો આ અનોખી કલા માટે જાણીતા છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ પલાળેલા ચોખાથી બનેલા સફેદ રંગથી તહેવારો, લગ્ન, પાકની લણણી અને જન્મ પ્રસંગે ઘરની દીવાલો પર ચિત્રો દોરી પરંપરાને જીવંત રાખે છે. ચિત્રોમાં રોજિંદા જીવનના દ્રશ્યો નૃત્ય, ખેતી, જંગલો, નદીઓ, દેવ-દેવતાઓ અને લોકજીવન—ભૌમિતિક આકારો અને રેખાઓ દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. ત્રિકોણ, વર્તુળ અને ચોરસ જેવા આકારો સાથે સરળ પરંતુ અસરકારક અભિવ્યક્તિ આ કળાની ઓળખ છે.

ગુજરાત અંદાજપત્ર 2026-27
ગુજરાત અંદાજપત્ર 2026-27 (Gujarat Informtion)

આ વર્ષે બજેટ પોથી પર ચિત્ર દોરનાર કલાકાર બીના હસમુખ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "વારલી ચિત્રકલા માત્ર આર્ટ નથી, તે આદિવાસી જીવનશૈલી, આસ્થા અને પ્રકૃતિ સાથેના જોડાણનું જીવંત દસ્તાવેજ છે. બજેટ પોથી પર કંસરી દેવીનું ચિત્ર દોરવાનું મારા માટે ગૌરવની વાત છે. આ કલા દ્વારા સમૃદ્ધિ, શ્રદ્ધા અને વિકાસનો સંદેશ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે."

ગુજરાત અંદાજપત્ર 2026-27
ગુજરાત અંદાજપત્ર 2026-27 (Gujarat Informtion)

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે છેલ્લા ચાર વર્ષથી બજેટ પોથી પર વારલી ચિત્ર દોરવાની તક મળવી એ માત્ર વ્યક્તિગત સન્માન નથી, પરંતુ સમગ્ર લોકકલાને માન્યતા આપવાનો પ્રયાસ છે. સરકાર દ્વારા આવી પરંપરા જાળવવામાં આવે છે તે આનંદની બાબત છે અને તેનાથી યુવા પેઢી પણ આ કળા તરફ આકર્ષાય તેવી આશા છે.

આ રીતે ‘ગુજરાત અંદાજપત્ર 2026-27’ માત્ર આર્થિક દસ્તાવેજ નહીં, પરંતુ સંસ્કૃતિ, આસ્થા અને સમૃદ્ધિના સંદેશ સાથે રજૂ થતું અનોખું પ્રતિક બની રહ્યું છે.

