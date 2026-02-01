ETV Bharat / state

બજેટ 2026: બેલેન્સ બજેટથી ગુજરાતને બૂસ્ટ, MSME–AI–ઇન્ફ્રા પર ફોકસ, યુવાઓ માટે નવી તકો

ખાસ કરીને MSME સેક્ટરને મોટી રાહત આપવામાં આવી છે, જે ગુજરાત જેવી ઉદ્યોગપ્રધાન રાજ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

બજેટ 2026 પર ગુજરાત ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રીઝના પ્રમુખે જણાવ્યું
બજેટ 2026 પર ગુજરાત ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રીઝના પ્રમુખે જણાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા આજે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું. બજેટ બાદ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ સંદીપ એન્જિનિયરે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આ બજેટ બેલેન્સવાળું છે અને ઉદ્યોગ–વ્યવસાયની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને MSME સેક્ટરને મોટી રાહત આપવામાં આવી છે, જે ગુજરાત જેવી ઉદ્યોગપ્રધાન રાજ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત MSMEનું મોટું હબ છે અને બજેટમાં આપવામાં આવેલી રાહતોના કારણે નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને નવી ગતિ મળશે. લોન, ક્રેડિટ સપોર્ટ અને નિયમનાત્મક સરળતાઓથી MSMEનો વિકાસ ઝડપી બનશે, જેનાથી રોજગાર સર્જન અને સ્થાનિક અર્થતંત્રને મજબૂતી મળશે.

સંદીપ એન્જિનિયર, પ્રમુખ GCCI (ETV Bharat Gujarat)

બજેટમાં ફાર્મા સેક્ટરને પણ રાહત આપવામાં આવી છે, સાથે સાથે આયુર્વેદિક મેડિસિનને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. જે ભારતની પરંપરાગત સારવાર પદ્ધતિઓને વૈશ્વિક સ્તરે નવી ઓળખ અપાવશે. ફાર્મા અને આયુર્વેદ બંને ક્ષેત્રોમાં સંશોધન, ઉત્પાદન અને નિકાસ વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

સંદીપ એન્જિનિયરે વધુમાં જણાવ્યું કે, ગુજરાત હવે સિલિકોન ચિપ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ તરફ પણ આગળ વધી રહ્યું છે. સેમિકન્ડક્ટર અને હાઈ-ટેક મેન્યુફેક્ચરિંગ પર સરકારના ફોકસથી ગુજરાતની ઇકોનોમી સેક્ટરને બજેટનો સીધો ફાયદો થશે અને રાજ્ય ટેકનોલોજી હબ તરીકે વધુ મજબૂત બનશે.

સંદીપ એન્જિનિયર, પ્રમુખ GCCI
સંદીપ એન્જિનિયર, પ્રમુખ GCCI (ETV Bharat Gujarat)

યુવા વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને AI અને નવી ટેકનોલોજી પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. AIને યુથનો ભાગ ગણાવતા તેમણે કહ્યું કે આ બજેટ યુવાઓ માટેનું છે, જેમાં સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, ટેક એજ્યુકેશન અને નવી નોકરીઓની તકો ઊભી થશે. નવા ઈન્કમ ટેક્સ એક્ટ અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 1 એપ્રિલથી સરળતા સાથે નવો એક્ટ અમલમાં આવશે. ફાઈલિંગ ઓફ પેપર્સમાં સરળતા લાવવામાં આવી છે, જેથી કરદાતાઓને રાહત મળશે. ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાં સરળતા માટે ચેમ્બર તરફથી કરાયેલી રજૂઆતો આ બજેટમાં જોવા મળી રહી છે.

ટેરિફ વૉર અંગે સંદીપ એન્જિનિયરે જણાવ્યું કે, તે ગ્લોબલ પરિસ્થિતિ છે. જ્યારે બજેટ લોકલ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર થાય છે. સરકાર દ્વારા વોટર લિંકેજ, રોડ અને રેલવે જેવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ખર્ચ વધારવામાં આવ્યો છે, જે સ્થાનિક ઉદ્યોગ, વેપાર અને રોજગાર માટે લાભદાયક રહેશે. સમગ્ર રીતે જોવામાં આવે તો આ બજેટથી ગુજરાતના ઉદ્યોગ, MSME, ટેકનોલોજી અને યુવા વર્ગને નવી દિશા મળશે અને રાજ્યની આર્થિક ગતિને મજબૂત આધાર મળશે.

આ પણ વાંચો...

  1. જ્યારે દેશને 'કાળુ' અને બજેટ પાછું ખેંચો...નો ફટકો પડ્યો, શું તમે જાણો છો કે બજેટના પણ નામ હોય છે?
  2. કેન્દ્રીય બજેટ 2026: નિર્મલા સીતારમણની દરેક સાડી હોય છે ખાસ, જાણો આ વખતની થીમ

TAGGED:

GUJARAT CHAMBERS COMMERCE
SANDEEP ENGINEER
GCCI PRESIDENT
BUDGET 2026 GUJARAT
BUDGET 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.