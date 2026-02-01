કેન્દ્રીય બજેટથી મહુવાના નારિયેળ ઉદ્યોગને ફાયદો, સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બરે આમ કહ્યું
સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ઉપપ્રમુખ અને ટેક્સ કમિટીના ચેરમેન આ મામલે પોતાનો મત રજૂ કર્યો હતો.
Published : February 1, 2026 at 5:50 PM IST
ભાવનગર : ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા બજેટને આવકારવામાં આવ્યું છે. બજેટમાં પ્રસ્તાવિત કોકોનટ પ્રોત્સાહન યોજનાના કારણે સમગ્ર દેશમાં કોકોનટ પ્રોડક્શન સાથે જોડાયેલા 1 કરોડ લોકોને સીધો તથા 3 કરોડ લોકોને પરોક્ષ રીતે ફાયદો થશે તેવી આશા છે. આનો ફાયદો ગુજરાતના મહુવાના નારિયેળ ઉદ્યોગને પણ થશે. મહુવા નારિયેળના ઉત્પાદન માટે રાજ્યમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે, ત્યારે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ઉપપ્રમુખ અને ટેક્સ કમિટીના ચેરમેને આ મામલે પોતાનો મત આપ્યો છે.
ભારતના કેન્દ્રીય વિત્તમંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા કેન્દ્રનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે બજેટને લઈને ભાવનગર શહેરના સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા બજેટને આવકારવામાં આવ્યું છે. જો કે સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ઉપપ્રમુખ અને ટેક્સ કમિટીના ચેરમેન આ મામલે પોતાનો મત રજૂ કર્યો હતો.
ભાવનગર સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ઉપપ્રમુખ તેજસ શેઠે જણાવ્યું હતું કે, "આજના દિવસે જે કેન્દ્રીય મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, તેને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની ઓફિસમાં દરેક વ્યાપારીઓએ અને ઉદ્યોગપતિ ઉપસ્થિત રહીને સાંભળ્યું હતું. આથી સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તેને આવકારે છે."
તેજસ શેઠે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "બજેટમાં જોઈએ તો જિલ્લામાં કન્ટેનર મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ છે, જેથી સીધો ફાયદો થવાનો છે. આ સાથે કોકોનટ ઉદ્યોગ એટલે કે આપણું મહુવા પણ તેની સાથે જોડાયેલું હોવાથી તેના ઉદ્યોગમાં પણ ફાયદો થશે. આ સાથે આયુર્વેદિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે પણ જાહેરાતો થઈ છે, જે આગામી દિવસોમાં ફાયદો આપશે."
દેશમાં અન્ય બજેટમાં જાહેર કામોને આવકાર્ય
ઉપપ્રમુખ તેજસભાઈ શેઠે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "દેશમાં બાયોફાર્મા ડેવલોપિંગ થશે. આ સાથે સાથ હાઇટેક રેલવે કોરિડોર પણ શરૂ થવાના છે. ટુરીઝમ માટે જાહેરાત થઈ છે, તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ ગર્લ્સ હોસ્ટેલની પણ જાહેરાત કરાઈ છે. સેમિકન્ડક્ટર ઉપર પણ સરકારે ફોકસ કર્યું છે."
"છેલ્લા પાછલા વર્ષોમાં જે રીતે બજેટ 1961 થી 2025 સુધીમાં ફેરફારો થયા છે, તેમાં જોઈએ તો 2026માં જે અમલમાં આવશે, તેમાં વ્યાપારીઓ કાયદાને રીતે સમજી શકશે. અગાઉ ચેન્જીસ થઈ ગયા હોવાથી હાલ કોઈ ખાસ કરવાની જરૂર પડી નથી. TCSમાં ઘટાડો કર્યો છે, ફોરેન એસેટમાં પણ નિર્ણયો થયા છે. જીએસટીના કાયદામાં સરળીકરણ અને ડિડક્શન ઉપયોગી થશે." - હિતેશભાઈ રાજ્યગુરુ, ચેરમેન સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની ટેક્સ કમિટી
હેલ્થ અને ટેક્સટાઇલ માટે પણ જાહેરાતો થઈ છે. આમ બજેટ આવકાર્ય છે. જીએસટી 2.0માં 2025માં ટેક્સમાં મોટા ફેરફાર થઈ ગયા બાદ આ વર્ષે કોઈ ખાસ ફેરફાર નથી. સ્ક્રેપ માટે આગામી દિવસોમાં શું સામે આવે છે, તેને આધારે પરિસ્થિતિ ઉપર જાણી શકાશે.
છૂટથી થશે વ્યાપારીઓને ફાયદો
હિતેશભાઈ રાજ્યગુરુએ વધારામાં જણાવ્યું હતું કે, "આઈટી ક્ષેત્રે મોટો ફેરફાર છે. આઇટીઆર 1 અને 2 જુલાઈ સુધી ભરવામાં આવતું હોય તેને જેમનું તેમ રાખવામાં આવ્યું છે, પરંતુ નોન ઓડિટ માટે એક મહિનો વધારે આપ્યો છે. જ્યારે રિવાઈઝ રીટર્નનો સમય હતો તે હવે 31 ડીસેમ્બર એક્સટેન્ડ કરીને 31 માર્ચ સુધી કરાયો છે, જેથી તેનો ફાયદો વેપારીઓને મળી શકશે."
