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નડાબેટ વિસ્તારમાં BSF જવાનને ગોળી વાગી, ગંભીર હાલતમાં પાલનપુર સિવિલ બાદ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયા

આશરે 1.30 વાગ્યાની આસપાસ બનેલી આ ઘટનામાં જવાનને કેવી રીતે ગોળી વાગી તેની જાણકારી હજુ બહાર આવી નથી

આશરે 1.30 વાગ્યાની આસપાસ બનેલી આ ઘટનામાં જવાનને કેવી રીતે ગોળી વાગી તેની જાણકારી હજુ બહાર આવી નથી
આશરે 1.30 વાગ્યાની આસપાસ બનેલી આ ઘટનામાં જવાનને કેવી રીતે ગોળી વાગી તેની જાણકારી હજુ બહાર આવી નથી (સાંકેતિક તસવીર)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 10:09 PM IST

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પાલનપુર: વાવ થરાદ જિલ્લામાં નડાબેટ વિસ્તારમાં બીએસએફ જવાનને ગોળી વાગી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. સમગ્ર ઘટના બાદ તાત્કાલિક આર્મી અધિકારીઓ અને બીએસએફ જવાનો સહિતનો કાફલો એમ્બ્યુલન્સ લઈને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે પહોંચ્યા હતા. જોકે બીએસએફ જવાનની પાલનપુર બનાસ હોસ્પિટલમાં ઈમર્જન્સીમાં સારવાર કરવામાં આવી હતી.

સારવાર દરમિયાન બીએસએફ જવાનની હાલત ગંભીર જણાતા સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી વાસ્ક્યુલર સર્જનની સલાહ આપી સિવિલ તંત્રએ પાલનપુરની માવજત હોસ્પિટલ રેફર કરવામાં આવ્યો છે. મળતી જાણકારી મુજબ હાલમાં જવાની સારવાર માવજત હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે.

આશરે 1.30 વાગ્યાની આસપાસ બનેલી આ ઘટનામાં જવાનને કેવી રીતે ગોળી વાગી તેની જાણકારી હજુ બહાર આવી નથી (ETV Bharat Gujarat)

પાલનપુર બનાસ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ડો. સુનિલ જોશીએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું કે, પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલના ઈમરજન્સી સારવાર વિભાગમાં બીએસએફ જવાનને ગોળી લાગતા સારવાર અર્થે લાવવામાં આવ્યા હતા. આશરે 1:30 વાગ્યાના આસપાસ નડાબેટ વિસ્તારમાં તેમને ગોળી વાગેલી છે, તેવું તેમની સાથે આવેલા ડોકટરે જણાવ્યું હતું. રસ્તામાં બે વાર હાર્ટ બંધ થઈ ગયું હતું. બાદમાં કાર્ડિયાક મસાજ આપી હાર્ટ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. ડોક્ટર ત્યાંથી સાથે લઈને અહીં આવેલા. અમારે ત્યાં આવ્યા ત્યારે પણ બીપી બહુ જ લો હતું. અમે અને અમારા ડોક્ટરોએ સારી એવી મહેનત કરી એને બીપી સ્ટેબલ કરી બ્લડ આપ્યું છે. વાસ્ક્યુલર અને સોનોગ્રાફી કરતા એવું જણાય છે કે, પેટની અંદર લોહી બહુ જમા થઈ ગયુ છે. કોઈ લોહીની નળી પર ઈન્જરી થઈ હોવાનું જણાય છે. જેથી તેમને અત્યારે વાસ્ક્યુલર સર્જન પાસે સર્જરી કરાવી પડે તેવી જરૂરત છે. વાસ્ક્યુલર સર્જન પાસે અહીંથી રિફર કરવામાં આવ્યા છે.
આ ઘટના અંગે સાથે આવેલા અધિકારી અને જવાનોને પૂછીને જાણવાનો પ્રયાસ કરતા તેમને આ અંગે કોઈ જ વિગતો આપી નહોતી. જોકે હાલમાં જવાનને ગોળી કેવી રીતે લાગી અને તેની હાલત કેવી છે જાણી શકાયુ નથી.

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BSF JAWAN SHOT
BSF JAWAN SHOT IN NADABET
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PALANPUR
BSF JAWAN SHOT IN NADABET

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