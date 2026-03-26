મહેસાણામાં મહિલાની ઘાતકી હત્યા: શરીર પરથી દાગીના લૂંટી લાશ ખેતરમાં દાટી દીધી, આરોપી ઝડપાયો

ગામની સીમમાં ઘાસચારો લેવા ગયેલા મહિલા સાંજ સુધી પાછા ન આવતા પરિવારે શોધખોળ આદરી હતી. જે બાદ તેમની હત્યા કરાયેલી લાશ મળી આવી હતી.

Published : March 26, 2026 at 2:34 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાં આવેલા ઇન્દ્રાડ ગામમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને હચમચાવી મુકનારી ઘટના સામે આવી છે. 54 વર્ષીય વૃદ્ધાની માત્ર સોના-ચાંદીના દાગીનાની લૂંટ કરવાના ઈરાદે અત્યંત ઘાતકી રીતે હત્યા કરવામાં આવી છે. આરોપીએ લૂંટ ચલાવ્યા બાદ પોતાનો ગુનો છુપાવવા અને પુરાવાનો નાશ કરવા માટે વૃદ્ધાની લાશને એક ફાર્મના લીંબુડીના ખેતરમાં દાટી દીધી હતી. જોકે, નંદાસણ પોલીસ અને એલસીબી (LCB)ની ટીમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે ગણતરીના કલાકોમાં જ આ હત્યાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે.

ઘાસચારો લેવા ગયેલા વૃદ્ધા ઘરે ન ફરતા શોધખોળ શરૂ થઈ
પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, ઇન્દ્રાડ ગામમાં રહેતા શારદાબેન બળદેવજી ઠાકોર 20 માર્ચના રોજ બપોરના આશરે ત્રણેક વાગ્યાના સુમારે ગામની સીમમાં આવેલા સવિતા અમૃત ફાર્મમાં ભેંસો માટે ઘાસચારો લેવા ગયા હતા. સાંજ સુધી તેઓ ઘરે પરત ન ફરતા તેમના પુત્ર ગોવિંદજી અને અન્ય પરિવારજનોએ આજુબાજુના વિસ્તારમાં ભારે શોધખોળ કરી હતી. બે દિવસ સુધી વૃદ્ધાની કોઈ ભાળ ન મળતા આખરે નંદાસણ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવામાં આવી હતી.

ખેતરમાં માખીઓ બળબળતી હોવાથી શંકા ગઈ અને લાશ મળી
પોલીસે આસપાસની ફેક્ટરીઓના સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસતા શારદાબેન સવિતા અમૃત ફાર્મ તરફ જતા દેખાયા હતા, પરંતુ ત્યાંથી બહાર આવતા જોવા મળ્યા ન હતા. આ આધારે પોલીસ અને પરિવારે ફાર્મમાં ઝીણવટભરી તપાસ શરૂ કરી. તપાસ દરમિયાન, લીંબુડીના વાવેતર વાળા ખેતરમાં એક લીંબુડીના છોડ નીચે જમીનનું નવું ખોદાણ થયેલું જણાયું અને ત્યાં માખીઓ બળબળતી જોવા મળી હતી. શંકા પ્રબળ બનતા એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં વીડિયોગ્રાફી સાથે તે જગ્યાએ ખોદકામ કરવામાં આવ્યું. જમીનમાંથી આશરે એકાદ ફૂટ ઊંડાઈએથી એક સ્ત્રીની લાશ મળી આવી હતી, જેને પરિવારે શારદાબેન તરીકે ઓળખી બતાવી હતી.

કાન ચીરીને દાગીનાની લૂંટ ચલાવાઈ
મૃતદેહની તપાસ કરતા તેમના શરીર પરથી કિંમતી દાગીના ગાયબ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. દાગીના બળજબરીથી ખેંચી લેવાયા હોવાથી તેમના કાન પણ ચીરાઈ ગયા હતા. આરોપીએ 1 લાખ રૂપિયાની કિંમતના ચાંદીના કડલાં, 70 હજારની સોનાની બુટ્ટી, 70 હજારની સોનાની 5 જોડ વાળીઓ અને 2 લાખ રૂપિયાની સોનાની બંગડીઓ મળી કુલ રૂ.4,40,000 ની લૂંટ ચલાવી હતી. લાશને પોસ્ટમોર્ટમ માટે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ મોકલીને પોલીસે કલમ 103(1), 309(6), અને 238(a) મુજબ હત્યા અને લૂંટનો ગુનો નોંધ્યો હતો.

સોની બજારમાં દાગીના વેચવા જતા આરોપી ઝડપાયો

આ ચકચારી ઘટનાની ગંભીરતાને લઈને DySP અને પી.આઈ. આર.જે. ધડુકના માર્ગદર્શન હેઠળ એલસીબી અને નંદાસણ પોલીસની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. આજુબાજુના સોની વેપારીઓ પાસે તપાસ કરતા બાતમી મળી કે એક શખ્સ આ પ્રકારના ચાંદીના કડલાં વેચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને બાતમીદારોના આધારે 25 વર્ષીય આરોપી સચિનકુમાર મુકુંદભાઇ દંતાણીને પકડી પાડી સઘન પૂછપરછ કરી હતી.

આરોપી સચિને કબૂલાત કરી હતી કે તેણે લૂંટ કરવાના ઈરાદે ધારિયાથી હુમલો કરી વૃદ્ધાની હત્યા કરી હતી અને પાવડાથી લાશને દાટી દીધી હતી. પોલીસે તેની પાસેથી લૂંટાયેલા તમામ દાગીના અને હત્યામાં વપરાયેલા હથિયારો રિકવર કર્યા છે.

પોલીસ અધિકારીઓએ પ્રેસ બ્રીફિંગમાં પુષ્ટિ કરી હતી કે આરોપીનો કોઈ અગાઉનો ગુનાહિત ઈતિહાસ નથી, પરંતુ આર્થિક સંકડામણ દૂર કરવા તેણે આ ભયાનક લૂંટ અને હત્યાને અંજામ આપ્યો હતો. નંદાસણ પોલીસ અને એલસીબીના સ્ટાફની આ ત્વરિત કામગીરીથી સમગ્ર પંથકમાં શાંતિનો માહોલ છવાયો છે.

