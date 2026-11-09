રાજકોટમાં દિવાળીની રાત્રે ખેલાયો લોહિયાળ ખેલઃ ફટાકડા ફોડવા જેવી બાબતે યુવકની કરપીણ હત્યા
રાજકોટના માલવિયાનગર વિસ્તારમાં દિવાળીની રાત્રે એક યુવકની કરપીણ હત્યા કરી દેવાતા હાહાકાર મચી ગયો હતો.
Published : November 9, 2026 at 8:46 PM IST
રાજકોટઃ દિવાળીની રાત્રે શહેરના માલવિયાનગરમાં લોહિયાળ ખેલ ખેલાયો હતો. દિવાળીની રાત્રે સામાન્ય ફટાકડા ફોડવા બાબતે થયેલી બોલાચાલીએ હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને તેમાં એક યુવાનનું મોત થયું છે. યશરાજ અને દિવ્યરાજ નામના બે યુવકો પર હુમલો કરવાનો આરોપ છે.
કાકા-ભત્રીજા પર છરીથી હુમલો
મળતી માહિતી મુજબ, દિવાળીની રાત્રે ફટાકડા ફોડવા બાબતે કાકા-ભત્રીજા પર હુમલો થયો હતો. યશરાજ અને દિવ્યરાજ નામના બે શખ્સોએ છરીથી કરેલા હુમલામાં કાકાનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે ભત્રીજો ઘાયલ થતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. મૃતકનું નામ અજીત સિંધવ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ભત્રીજાને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે.
દિવાળીના પર્વ પર પરિવારમાં છવાયો માતમ
આ ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે. દિવાળી જેવા તહેવારની રાત્રે જ આવી ઘટના બનતા લોકોમાં પણ આઘાતની લાગણી ફેલાઈ છે. જે પરિવારમાં દિવાળીની ખુશીઓ હોવી જોઈએ ત્યાં અચાનક માતમ છવાઈ ગયો છે.
કડક કાર્યવાહીની મૃતકના પરિવારની માગ
હત્યાને લઈને પરિવારજનોએ ન્યાયની માંગ કરી છે. પરિવારજનોનું કહેવું છે કે, માત્ર ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતે એક વ્યક્તિની હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. આરોપીઓ સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને તેમને સજા મળે તેવી પરિવારજનો માંગ કરી રહ્યા છે.
આ બનાવની જાણ થતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આરોપીઓ યશરાજ અને દિવ્યરાજ સામે ગુનો નોંધી તેમને પકડવા માટે પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. હુમલો કયા કારણોસર થયો, તે અંગે પણ પોલીસ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. આ સમગ્ર બાબતે એસીપી ચૌધરી સાથે ટેલિફોનિક વાતમાં તેમને જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ પોલીસના હાથ વેતમાં છે એને ટૂંક સમયમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને સમગ્ર બનાવની ઝીણવટ ભરી પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે.
દિવાળીની રાત્રે બનેલી આ હત્યાની ઘટનાએ સૌને હચમચાવી દીધા છે. નાની અમથી બાબતમાં ગુસ્સા પર કાબૂ ન રાખવાના કારણે એક પરિવારે પોતાના સ્વજનને ગુમાવવો પડ્યો છે. પોલીસ દ્વારા આ મામલે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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