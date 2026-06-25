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જામનગરના શરૂસેક્શન રોડ પર 80 વર્ષીય વૃદ્ધની ઘાતકી હત્યા: જૂની અદાવતમાં યુવાને ખેલ્યો લોહીનો ખેલ

ધોળા દિવસે કરાયેલી ઘાતકી હત્યાથી સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર

ધોળા દિવસે કરાયેલી ઘાતકી હત્યાથી સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર
ધોળા દિવસે કરાયેલી ઘાતકી હત્યાથી સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 8:50 PM IST

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જામનગર: શહેરના પોશ ગણાતા શરૂસેક્શન રોડ વિસ્તારમાં ગઈકાલે એક ચોંકાવનારો અને અરેરાટીભર્યો બનાવ સામે આવ્યો હતો. અહીં 80 વર્ષના એક વૃદ્ધની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકીને નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવતા સમગ્ર પંથકમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. ધોળા દિવસે થયેલી આ હત્યાના પગલે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે ભય અને આશ્ચર્યનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

જૂના મનદુઃખમાં કરાઈ હત્યા

મળતી વિગતો મુજબ, મૃતક વૃદ્ધની ઓળખ દેવાયતભાઈ વારોતરીયા (ઉંમર 80 વર્ષ) તરીકે થઈ છે. સમગ્ર મામલે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ હત્યા કોઈ આકસ્મિક ઝઘડામાં નહીં, પરંતુ બે પરિવારો વચ્ચે અગાઉથી ચાલી આવતી માથાકૂટના કારણે થઈ છે. જૂની અદાવતનો બદલો લેવા માટે સાગર મેરખી વસરા નામના યુવાને વૃદ્ધ પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરી તેમને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા.

ધોળા દિવસે કરાયેલી ઘાતકી હત્યાથી સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડ્યો

હત્યાના આ ગંભીર બનાવની જાણ થતાં જ જામનગર ગ્રામ્યના DYSP સહિતનો ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે તુરંત જ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી, આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. સીટી સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં આ અંગે સત્તાવાર ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

DYSP જામનગર ગ્રામ્ય, પિયુષ વાંદાએ સમગ્ર મામલે જાણકારી આપતા જણાવ્યું કે, શરૂસેક્શન વિસ્તાર રોડ પર આ ઘટના બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. દેવાયતભાઈ વારોતરીયા નામની વ્યક્તિની હત્યાની પાછળ મુખ્ય કારણ જૂની કૌટુંબિક અદાવત હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ દ્વારા આરોપી યુવાન સાગર મેરખી વસરાની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને આગળની કાર્યવાહી થઈ રહી છે. હત્યા માટે વપરાયેલ હથિયાર અંગેની તપાસ ચાલી રહી છે.

આરોપી જેલના સળિયા પાછળ

પોલીસે ટેકનિકલ સોર્સ અને સ્થાનિક બાતમીદારોની મદદથી ગણતરીના કલાકોમાં જ મુખ્ય આરોપી સાગર વસરાને દબોચી લીધો છે. 80 વર્ષના અસહાય વૃદ્ધ પર આ પ્રકારે ઘાતકી હુમલો કરનાર યુવાન સામે લોકોમાં ભારે રોષ છે. હાલમાં સીટી સી ડિવિઝન પોલીસ આરોપીની સઘન પૂછપરછ કરી રહી છે કે આ હત્યામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સામેલ છે કે કેમ, અને અગાઉ થયેલી માથાકૂટનું મુખ્ય કારણ શું હતું.

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JAMNAGAR OLD MAN MURDER
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