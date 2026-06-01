સુરતમાં જમીન વિવાદમાં નિવૃત્ત કોન્ટ્રાક્ટર પર ફિલ્મી ઢબે જીવલેણ હુમલો, બદમાશોની ધમકી, "હવે ઘરે લાશ આવશે"

સુરતના પોશ ગણાતા પીપલોદ વિસ્તારમાં જમીન વિવાદમાં નિવૃત કોન્ટ્રાક્ટર પર હુમલો થતા ફરિયાદ નોંધાઇ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 12:40 PM IST

સુરત: સુરતના પોશ ગણાતા પીપલોદ વિસ્તારમાં મોર્નિંગ વોક પરથી ઘરે પરત ફરતા 60 વર્ષીય નિવૃત કોન્ટ્રાક્ટર પર બાઇક પર આવેલા ત્રણ શખ્સોએ ફિલ્મી ઢબે હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, સમયસૂચકતા વાપરી કોન્ટ્રાક્ટર જીવ બચાવીને ભાગી ગયા હતા. જોકે, હુમલા બાદ હુમલાખોરોએ ફોન કરીને તેમના પરિવારને જીવથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. આ ઘટનાને લઇને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઇ છે. પોલીસે CCTV ફૂટેજના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે.

જમીન વિવાદમાં નિવૃત કોન્ટ્રાક્ટર પર હુમલાની આશંકા

મળતી માહિતી અનુસાર, શહેરના પીપલોદ ખાતે રહેતા 60 વર્ષીય નિવૃત નરેશભાઇ ચંદુભાઇ કોન્ટ્રાક્ટર દરરોજના નિયમ મુજબ સવારે સાડા છ વાગ્યે પોતાની એક્સેસ મોપેડ લઇને કારગિલ ચોક પાસે આવેલા લેક વ્યુ ગાર્ડનમાં કસરત કરવા ગયા હતા. સવારે આશરે 9થી 9:15 વાગ્યાની આસપાસ જ્યારે તેઓ ઘરે પરત ફરતા હતા ત્યારે કારગિલ ચોક પાસે તેમણે મોપેડના કાચમાં મોઢે કપડું બાંધેલા ત્રણ અજાણ્યા શખ્સોને નંબર પ્લેટ વગરની સ્પ્લેન્ડર મોટરસાઇકલ પર પીછો કરતા જોયા હતા.

નરેશભાઈ જ્યારે પીપલોદ શારદાયતન સ્કૂલ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે આ બાઈક સવારોએ તેમની મોપેડને ઊભી રાખવા ઈશારો કર્યો હતો. બદમાશોના મોઢા બંધાયેલા હોવાથી નરેશભાઈ તેમને ચોર સમજીને રોકાયા ન હતા. આથી બદમાશોએ સ્પીડ વધારીને શારદાયતન સ્કૂલ પાસે જ નરેશભાઈની મોપેડ આગળ પોતાની બાઈક આડી નાખી દીધી હતી. ગાડી ઊભી રહેતા જ કાળા રંગની ટી-શર્ટ પહેરેલા એક શખ્સે નરેશભાઈ પર લાકડી વડે જોરદાર ઘા કર્યો હતો. નરેશભાઈએ સમયસૂચકતા વાપરી પોતાનો બચાવ કર્યો હતો અને મોપેડ નીચે પડી જવા છતાં ત્યાંથી જીવ બચાવીને ઉમરા ગામ તરફ ભાગી છૂટ્યા હતા.

હુમલાની આ ઘટના બાદ નરેશભાઈની બહેન કામિનીબેનના મોબાઈલ નંબર પર એક અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો હતો. ફોન કરનારે અત્યંત ક્રૂર લહેજામાં ધમકી આપતા કહ્યું કે, "આ વખતે નરેશ બચી ગયો છે, હવે ઘરે સીધી લાશ જ આવશે." આ સાંભળીને પરિવાર ચોંકી ઉઠ્યો હતો અને તાત્કાલિક પોલીસનો આશરો લીધો હતો.

નરેશભાઈએ પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે, તેમના પિતા ચંદુભાઈ મુળજીભાઈ કોન્ટ્રાક્ટરની માલિકીની કરોડોની કિંમતી જમીન સુરતના આભવા ખાતે સર્વે નંબર-399/1 માં આવેલી છે. આ મિલકતમાં વારસાઈ ભાગ પાડીને 10 નામો દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં યમુનાબેન પટેલનું નામ પણ સામેલ છે. આ મિલકત બાબતે નરેશભાઈ અને લક્ષ્મીબેન દ્વારા સિવિલ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવેલો છે, જે હાલમાં ચાલુ છે. આથી આ જમીન વિવાદ અને કોર્ટ કેસની અદાવતમાં જ આ સુપારી આપી હુમલો કરાવાયો હોવાની પ્રબળ આશંકા સેવાઈ રહી છે.

CCTV ફૂટેજના આધારે હુમલાખોરોને પકડવા ચક્રો ગતિમાન

ઉમરા પોલીસ મથકમાં ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા પોલીસે નરેશભાઈ કોન્ટ્રાક્ટરની ફરિયાદના આધારે અજાણ્યા ત્રણ બાઈક સવારો અને ધમકી આપનાર વિરૂદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS) અને જી.પી.એક્ટની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. આ સમગ્ર હુમલાનો અને પીછો કરવાનો ઘટનાક્રમ વિસ્તારના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો છે, જેના ફૂટેજ મેળવીને ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનના PSI બી.ડી. વાઘે હુમલાખોરોની ધરપકડ કરવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

