89 કરોડનો બ્રિજ તૈયાર, પણ ખેડૂત જમીનના વળતરથી વંચિત! સાદરા-અલુવા બ્રિજ સામે ખેડૂતનો વિરોધ
આશરે 89 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલ આ બ્રિજની કુલ લંબાઈ 400 મીટર છે.
Published : July 21, 2026 at 2:01 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં સરકાર દ્વારા વિકાસના નામે ખેડૂતોની જમીનો પચાઇ પાડવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું હોય તેવો સિનારીઓ જોવા મળી રહ્યો છે. મોરબીમાં ખેડૂતોના ખેતર વચ્ચે ઉદ્યોગપતિના થાંભલા નાખવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી ખેડૂતો દ્વારા આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આવો જ એક કિસ્સો ગાંધીનગર જિલ્લામાં જોવા મળી રહ્યો છે. આવતીકાલે મંગળવારે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ દ્વારા સાદરા અલુવા વચ્ચે બનાવેલા બ્રિજનું વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કરવામાં આવશે પરંતુ મહત્વની બાબત એ છે કે, જે ખેડૂતના ખેતરમાથી રોડ બનાવવામાં આવ્યો છે, તે ખેડૂત હજુ પણ જમીનના વળતર માટે સચિવાલયમાં આટા ફેરા મારી રહ્યો છે.
બ્રિજ તૈયાર પણ ખેડૂત જમીનના વળતરથી વંચિત
ગાંધીનગર જિલ્લાના અલુવા અને સાદરા ગામને જોડતા સાબરમતી નદી પર છેવાડાના ગામડાં સુધી પાકા રસ્તા અને મજબૂત બ્રિજનું નેટવર્ક ઊભું કરીને 'ઇઝ ઓફ લિવિંગ' વધારવા માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે. સાબરમતી નદી પર બનેલો આ નવો બ્રિજ માત્ર બે કાંઠાને જ નહીં, પરંતુ વિકાસની નવી તકોને પણ જોડશે. ચોમાસા દરમિયાન નદીમાં પૂરની સ્થિતિમાં અલુવા, સાદરા અને આસપાસના ગામોનો સંપર્ક તૂટી જતો હતો, જે મુશ્કેલીનો હવે કાયમી ઉકેલ આવ્યો છે.
આશરે 89 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલ આ બ્રિજની કુલ લંબાઈ 400 મીટર છે. જેમાં 40 મીટરના 10 સ્પાનનો સમાવેશ થાય છે તથા 14 મીટર ની પહોળાઈ ધરાવે છે જેમાં 10.5 મીટર ની કેરેજ વે તથા બંને બાજુ 0.75મી વોકવેનો સમાવેશ કરેલો છે. સદર બ્રીજનું ફાઉન્ડેશન પાઇલ પ્રકારનું છે તથા સુપર સ્ટ્રક્ચર પીએસસી બોક્સ ગર્ડરનું બનાવેલું છે. બ્રિજ થી સાદરા બાજુએ 875 મીટર લંબાઈ નો એપ્રોચ રોડ તથા અલુવા બાજુ 2170 મીટર લંબાઈને એપ્રોચ રોડ બનાવેલો છે.
અલુવા ગામના રહેતા ખેડૂત ઉમેદજી શંકરજી ઠાકોરે કહ્યું કે, મોટા લોકોની જમીનો બચાવવા માટે અમારા જેવા નાના ખેડૂતોની જમીન કપાતમાં લેવામાં આવે છે. અગાઉ મારી જમીનમાંથી વળતર આપ્યા વિના રોડ કાઢવામાં આવતા રસ્તો બંધ કરી દીધો હતો. આ બાબતે સચિવાલય સહિત તમામ વિભાગને રજૂઆતો કરી છે છતાં પણ નિરાકરણ આવતું નથી. જો મને મારી જમીનનું વળતર નહીં મળે તો આવનારા દિવસમાં રોડ બંધ કરી દેતા પણ ખચકાઈશું નહીં. કોઈપણ પ્રકારની અગાઉથી જાણ અને જમીન સંપાદન કર્યા વિના મારી જમીનમાં રોડ બનાવવામાં આવ્યો છે.
બ્રિજથી અનેક લોકોને થશે લાભ
આ બ્રિજથી વિજાપુર, માણસા, અલુવા , સાદરા, પિંઢારડા, અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોની કુલ 1 લાખથી વધુ વસ્તીને લાભ થશે. આ બ્રિજ થી સાદરા ગામે આવેલ પ્રસિદ્ધ જક્ષણી માતાના મંદિરે આવતા શ્રદ્ધાળુઓને સરળતા થશે તથા આ મંદીરનો પ્રવાસન ધામ તરીકે વિકાસ થશે. આ બ્રિજ પેથાપુર-મહુડી રોડથી ચીલોડા - હિંમતનગર નેશનલ હાઈવે (NH 48)ને જોડશે જેથી ગાંધીનગર શહેરનું ટ્રાફિક ભારણ ઘટશે અને ગાંધીનગર/માણસાથી પ્રાંતિજ/મજરા તરફ જતાં 20 કિમીનું અંતર ઘટશે; સમય અને ઇંધણની બચત થશે.
સ્થાનિક અર્થતંત્ર અને શિક્ષણને વેગ મળશે, સાદરા ખાતે આવેલી પ્રતિષ્ઠિત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કેમ્પસમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ બ્રિજ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. આ ઉપરાંત, આસપાસના ખેડૂતો પોતાના કૃષિ ઉત્પાદનોને ખૂબ જ ઝડપથી ગાંધીનગર અને અમદાવાદના માર્કેટ સુધી પહોંચાડી શકશે, જેનાથી ગ્રામ્ય અર્થતંત્રને નવી ગતિ મળશે.
ખેડૂત દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા વિરોધને લઈને ETV ભારતે પાટનગર યોજના ભવનના અધિકારીનો સંપર્ક કર્યો હતો જેમાં એક અધિકારીએ કહ્યું હતું કે, હું તો નાનો કહેવાઉં, જ્યારે અન્ય એક અધિકારીએ ફોન ઉપાડવાનું જ ટાળ્યું હતું. જે બ્રિજ નું લોકાર્પણ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી કરી રહ્યા હોય અને તે જ બ્રિજ ઉપરથી પસાર થતા વાહનચાલકોને સરળતા રહે તે માટે નવો રોડ બનાવવામાં આવે છે પરંતુ આ રોડ ખેડૂતની છાતી ઉપરથી બનાવવામાં આવ્યો હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે.
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