ત્રણ વર્ષ બાદ લુટેરી દુલ્હન પકડાઈ: જૂનાગઢમાં છેતરપિંડી કરનારી આશા ગુપ્તા ઝડપાઈ
આશાબેન ગુપ્તાએ જૂનાગઢના એક વ્યક્તિ સાથે 300 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ પેપર પર પુનઃલગ્ન કર્યા હતા.
Published : May 30, 2026 at 7:44 AM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢના સી ડિવિઝન વિસ્તારમાં 20 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ દસ્તાવેજી લગ્ન કરીને 1.30 લાખથી વધુ રોકડ અને 2.5 તોલા સોનાના દાગીના લઈને ફરાર થયેલી મહિલાને પોલીસે ત્રણ વર્ષ પછી અરેસ્ટ કરી છે. આરોપી આશાબેન ગુપ્તા (અમદાવાદના સેજપુર વિસ્તારની)ને મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજી તાલુકાના હરગોવિંદપુરા ગામમાંથી પકડવામાં આવી છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આશાબેન ગુપ્તાએ જૂનાગઢના એક વ્યક્તિ સાથે 300 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ પેપર પર પુનઃલગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન પછી તેણે વિશ્વાસ જગાડીને લગ્ન કરનાર વ્યક્તિ પાસેથી 1.30 લાખથી વધુ રોકડ રકમ અને ઘરમાંથી 2.5 તોલા સોનાના દાગીના લીધા હતા. ત્યારબાદ તેણે અમદાવાદ જવાનું કહીને અને થોડા દિવસમાં પરત આવવાનો ભરોસો આપીને જૂનાગઢ છોડી દીધું હતું.
જ્યારે મહિલા પરત ન આવી ત્યારે વ્યક્તિને છેતરપિંડીનો અહેસાસ થયો અને તેણે તે જ દિવસે સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે આશાબેન ગુપ્તા સામે આઈપીસી કલમ 406, 420 (છેતરપિંડી), 114 અને 120(બી) હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો.
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આશા ગુપ્તા આ પ્રકારની છેતરપિંડી અગાઉ પણ કરતી હોય તેવી આશંકા છે. પોલીસે તેને પકડવા માટે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેક્નિકલ સોર્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આરોપી અમદાવાદના સેજપુરમાંથી સ્થળાંતર કરીને મહેસાણાના હરગોવિંદપુરા ગામમાં છુપાઈ રહી હતી. ત્યાંથી તેને ઝડપીને જૂનાગઢ લાવવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે.
આ ઘટનાએ વિસ્તારમાં સનસનાટી મચાવી છે. પોલીસે આવા પ્રકારના કેસમાં સાવધાની રાખવા લોકોને અપીલ કરી છે.