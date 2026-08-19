ચરખાથી લઈને ગિફ્ટ સિટી, સેમિકન્ડક્ટરથી લઈને સ્પેસ ટેક્નોલોજી સુધી ગુજરાતે અભૂતપૂર્વ સફર ખેડી: હર્ષ સંઘવી
ગાંધીનગર ખાતે બ્રિક્સ યુથ સમિટ અને બ્રિક્સ યુથ કાઉન્સિલનો પ્રારંભ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ઉપસ્થિતિમાં થયો
Published : August 19, 2026 at 7:02 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર ખાતે બ્રિક્સ યુથ સમિટ અને બ્રિક્સ યુથ કાઉન્સિલનો પ્રારંભ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ઉપસ્થિતિમાં થયો હતો. વિશ્વના વિવિધ દેશોમાંથી આવેલા યુવા પ્રતિનિધિઓને ગુજરાતમાં આવકારતાં હર્ષ સંઘવીએ ગુજરાતની વિકાસયાત્રામાં ગિફ્ટ સિટીથી લઈને સેમિકન્ડક્ટર અને સ્પેસ ટેક્નોલોજી સુધીની પ્રગતિને વિશેષ રીતે રજૂ કરી હતી.
સમારોહને સંબોધતા હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, યુવાનો માત્ર દેશનું ભવિષ્ય નથી, પરંતુ દેશનો મજબૂત વર્તમાન અને સૌથી મોટી શક્તિ છે. બ્રિક્સ દેશોની કુલ વસ્તીમાં યુવાનોનો મોટો હિસ્સો હોવાથી તેમની શક્તિને રાષ્ટ્રનિર્માણ સાથે જોડવી સમયની જરૂરિયાત છે.
ગુજરાતની વિકાસયાત્રા અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 'ચરખાથી લઈને ગિફ્ટ સિટી અને સેમિકન્ડક્ટરથી લઈને સ્પેસ ટેક્નોલોજી સુધી ગુજરાતે અભૂતપૂર્વ સફર ખેડી છે. ટેક્નોલોજી અને આધુનિકતાના ક્ષેત્રે ગુજરાત ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે પોતાની ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતને પણ રાજ્યએ જાળવી રાખી છે.'
ગિફ્ટ સિટી બની ગુજરાતની આધુનિક વિકાસગાથાનું પ્રતિક
ગુજરાતમાં આધુનિક અર્થતંત્ર અને વૈશ્વિક નાણાકીય સેવાઓના કેન્દ્ર તરીકે વિકસી રહેલી ગિફ્ટ સિટી ગુજરાતની બદલાતી ઓળખનું મહત્વનું ઉદાહરણ બની છે. ગિફ્ટ સિટી સાથે સેમિકન્ડક્ટર અને સ્પેસ ટેક્નોલોજી જેવા ક્ષેત્રોમાં ગુજરાતની આગળ વધતી કામગીરીનો ઉલ્લેખ કરતાં હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, નવી ટેક્નોલોજી અને નવી તકો સાથે ગુજરાત યુવાનો માટે નવા દ્વાર ખોલી રહ્યું છે.
યુવા ઉદ્યોગ-સાહસિકો માટે 1,000 કરોડનું ઇનોવેશન ફંડ
ગુજરાત સરકારે યુવા સાહસિકો અને ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન આપવા ગુજરાત STI પોલિસી 2026-31 લોન્ચ કરી છે. આ નીતિ અંતર્ગત રૂ. 1,000 કરોડનું ઇનોવેશન ફંડ ફાળવવામાં આવ્યું છે, જે દેશ-વિદેશના યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
33.39 ગીગા વૉટને પાર રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષમતા
પર્યાવરણ સંરક્ષણ અંગે વાત કરતાં હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે, આજનો વિકાસ આગામી પેઢીના પર્યાવરણના ભોગે ન થવો જોઈએ. ગુજરાતની પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા ક્ષમતા 33.39 ગીગા વૉટને પાર પહોંચી છે, જે રાજ્યની ગ્રીન એનર્જી પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટીની મુલાકાત લેશે 11 દેશોના યુવાનો
બ્રિક્સ યુથ સમિટમાં ભાગ લેનારા 11 દેશોના યુવા પ્રતિનિધિઓ કેવડિયા ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લેશે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના રાષ્ટ્ર એકીકરણના યોગદાનથી પરિચિત થવાની સાથે પ્રતિનિધિઓ સ્થાનિક આદિવાસી ભોજન અને ભારતની વિવિધતાનો અનુભવ કરશે.
આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને રમત-ગમત રાજ્ય મંત્રી રક્ષા ખડસેએ પણ સંબોધન કરી યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન ‘ફ્રેન્ડ્સ ઓફ માય ભારત’ પોર્ટલનું લોન્ચિંગ અને ‘ડિજિટલ કોમ્પેન્ડિયમ ઓફ વોલન્ટિયરિંગ પ્રેક્ટિસીસ’નું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું.
સમારોહમાં સાંસદ હેમાંગ જોષી, ગુજરાતના કાર્યકારી મુખ્ય સચિવ ડૉ. અંજુ શર્મા, ભારત સરકારના યુવા કાર્યક્રમ અને રમત-ગમત મંત્રાલયના અધિક સચિવ નિતેશ કુમાર મિશ્રા સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને બ્રિક્સના યુવા પ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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