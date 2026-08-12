ફાયર NOC માટે લાંચ કેસઃ ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરેના વધુ 4 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર, ભોપાલમાં બેન્ક લોકરનું થશે સર્ચ
આ કેસમાં ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરે અને વચેટિયા તરીકેની ભૂમિકા ભજવનાર ભાવસિંહ ઝાલાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
Published : August 12, 2026 at 8:10 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ફાયર NOC આપવા માટે લાંચ માગવાના કેસમાં ઝડપાયેલા ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરેના વધુ ચાર દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. રિમાન્ડ દરમિયાન આરોપીને તેના વતન ભોપાલ લઈ જવામાં આવશે, જ્યાં તેના બેન્ક લોકરનું સર્ચ કરવામાં આવશે.
આ કેસમાં ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરે અને વચેટિયા તરીકેની ભૂમિકા ભજવનાર ભાવસિંહ ઝાલાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન અમિત ડોંગરેના ભોપાલ ખાતેના બેન્ક લોકરની માહિતી સામે આવતા પોલીસે કોર્ટ સમક્ષ વધુ રિમાન્ડની માંગ કરી હતી.
સરકારી વકીલ નવીન ચૌહાણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપીના ભોપાલ ખાતે આવેલા બેન્ક લોકરનું સર્ચ કરવું જરૂરી છે. આ સર્ચ દરમિયાન કેસ સાથે સંકળાયેલા મહત્વના પુરાવા મળી શકે છે, જેને પગલે આરોપીની વધુ પોલીસ કસ્ટડી જરૂરી હોવાનું કોર્ટને જણાવાયું હતું.
સરકારી વકીલ નવીન ચૌહાણની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લેતા કોર્ટે ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરેના વધુ ચાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. હવે પોલીસ આરોપીને ભોપાલ લઈ જઈ તેના બેન્ક લોકરની સર્ચ કાર્યવાહી કરશે.
બીજી તરફ, આ કેસમાં વચેટિયા આરોપી ભાવસિંહ ઝાલાને કોર્ટ દ્વારા સાબરમતી જેલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. હવે તપાસ દરમિયાન ભોપાલના બેન્ક લોકરમાંથી શું મળી આવે છે અને લાંચ કેસ સાથે સંકળાયેલા વધુ કયા પુરાવા સામે આવે છે તેના પર પોલીસની તપાસનો દોર રહેશે.
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