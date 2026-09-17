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ગાંધીનગર મનપાના ઇન્ચાર્જ ચીફ ફાયર ઓફિસરની મુશ્કેલી વધી, 20 હજારની લાંચ કેસમાં 2 દિવસના રિમાન્ડ પર

ફરિયાદી પાસેથી NOC રિન્યૂઅલના કામ માટે 20 હજાર રૂપિયાની લાંચ સ્વીકારતા રાજેશ પટેલ ACBના હાથે ઝડપાઈ ગયા હતા.

ગાંધીનગર ડ્રિસ્ટીક્ટ એન્જ સેશન્સ કોર્ટમાં રાજેશ પટેલને રજૂ કરાયા
ગાંધીનગર ડ્રિસ્ટીક્ટ એન્જ સેશન્સ કોર્ટમાં રાજેશ પટેલને રજૂ કરાયા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 6:47 PM IST

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ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાના ફાયર બ્રિગેડમાં ઇન્ચાર્જ ચીફ ફાયર ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા રાજેશકુમાર બાબુલાલ પટેલને રૂ.20 હજારની લાંચ લેતા એસીબીએ રંગેહાથ ઝડપી લીધા બાદ આજે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. NOC રિન્યૂઅલના બદલામાં લાંચ માગવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ સાથે થયેલી ફરિયાદના આધારે એસીબીએ ટ્રેપ ગોઠવી કાર્યવાહી કરી હતી. કોર્ટે આરોપી રાજેશ પટેલના બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

NOC રિન્યૂઅલના કામ માટે માંગી હતી લાંચ

બુધવારે સાંજના સમયે ફરિયાદી પાસેથી NOC રિન્યૂઅલના કામ માટે 20 હજાર રૂપિયાની લાંચ સ્વીકારતા રાજેશ પટેલ ACBના હાથે ઝડપાઈ ગયા હતા. ફરિયાદી દ્વારા લાંચની રકમ કવરમાં મૂકીને આપવામાં આવી હતી. આ કવર ટેબલ ઉપર મૂકવામાં આવ્યા બાદ રાજેશ પટેલે કવર ઊંચકીને પોતાના ખિસ્સામાં મુકી દીધું હતું. આ દરમિયાન ભરૂચ ACB ટીમના પીઆઈ એમ.જે.શિંદે અને તેમની ટીમે કાર્યવાહી કરી આરોપીને ઝડપી લીધો.

હજી વધી શકે છે રાજેશ પટેલની મુશ્કેલી

ટ્રેપ બાદ એસીબી દ્વારા રાજેશ પટેલના રહેણાક સ્થળે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સરગાસણ નજીક હડમતીયા વિસ્તારમાં આવેલા કરોડો રૂપિયાના બંગલા અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ મિલ્કત કોના નામે છે અને તેની ખરીદી માટે નાણાંનો સ્ત્રોત શું હતો તે સહિતની વિગતો તપાસના દાયરામાં હોવાનું સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે.

કોર્ટે બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજુર કર્યા

આજે કોર્ટમાં રજૂ કરતી વખતે પોલીસે ત્રણ દિવસના રિમાન્ડની માગણી કરી હતી. લાંચની રકમ આરોપીએ કોઈ અન્ય વ્યક્તિને આપવાની હતી કે કેમ, આ પ્રકારની લાંચની લેવડદેવડ કેટલા સમયથી ચાલી રહી હતી તથા સમગ્ર મામલામાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પૂછપરછ કરવાની જરૂરિયાત પોલીસે રજૂ કરી હતી. જોકે કોર્ટે તેમના બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

‘પોતે જ’ લાંચ લેતા ઝડપાયા

સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ રાજેશ પટેલ કર્મચારીઓ ઉપર ભરોસો ન કરતા અને લાંચની રકમ પોતે જ લેતા હોવાની ચર્ચા હતી. પરિણામે એસીબી દ્વારા ગોઠવવામાં આવેલી ટ્રેપમાં પણ ફરિયાદી પાસેથી કવર પોતાના હાથમાં લઈને ખિસ્સામાં મૂકતા જ તેઓ ઝડપાઈ ગયા હતા. હવે રિમાન્ડ દરમિયાન લાંચની રકમ કોના માટે હતી અને અગાઉના વ્યવહારો અંગે એસીબી દ્વારા વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવશે.

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