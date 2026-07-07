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ગીરા ધોધ પણ ભૂલી જશો! શેત્રુંજી નદી પરના ધોધનો નયનરમ્ય નજારો, ગીર કાંઠે કુદરત સોળે કળાએ ખીલી

સમગ્ર અમરેલી જિલ્લામાં થયેલા સાર્વત્રિક વરસાદ બાદ ગીર કાંઠાનો વિસ્તાર હરિયાળીની ચાદર ઓઢી ઊઠ્યો છે.

શેત્રુંજી નદી પરના ધોધનો નયનરમ્ય નજારો
શેત્રુંજી નદી પરના ધોધનો નયનરમ્ય નજારો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 1:43 PM IST

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અમરેલી: સમગ્ર અમરેલી જિલ્લામાં થયેલા સાર્વત્રિક વરસાદ બાદ ગીર કાંઠાનો વિસ્તાર હરિયાળીની ચાદર ઓઢી ઊઠ્યો છે. ચોમાસાની મેહરબાનીથી ગીરના જંગલો, ડુંગરાળ વિસ્તારો અને નદી-નાળાઓ જીવંત બની ગયા છે. કુદરતનું રમણીય સૌંદર્ય સોળે કળાએ ખીલી ઊઠતાં ગીર વિસ્તારમાંથી ઉદ્ભવતી શેત્રુંજી નદી પર સર્જાયેલો મનમોહક ધોધ હાલ પ્રવાસીઓ માટે મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે.

શેત્રુંજી નદી પરનો ધોધ જીવંત થયો

ઉપરવાસમાં થયેલા સારા વરસાદને કારણે શેત્રુંજી નદીમાં નવા નીરની સતત આવક થતાં ધોધ પુરજોશમાં વહેતો જોવા મળી રહ્યો છે. ધોધમાંથી વહેતું સ્વચ્છ પાણી, આસપાસની લીલીછમ વનરાજી અને ડુંગરોની મનોહર પૃષ્ઠભૂમિ પ્રવાસીઓને મંત્રમુગ્ધ કરી રહી છે. વરસાદ બાદ સર્જાયેલા આ કુદરતી નજારાને નિહાળવા માટે ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ, પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને ફોટોગ્રાફરો અહીં પહોંચી રહ્યા છે.

શેત્રુંજી નદી પરના ધોધનો નયનરમ્ય નજારો (ETV Bharat Gujarat)

ગીરા ધોધની યાદ અપાવી રહ્યો છે શેત્રુંજીનો ધોધ

ડાંગ જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ ગીરાધોધની યાદ અપાવતો શેત્રુંજી નદીનો આ ધોધ હાલ સોશિયલ મીડિયામાં પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. પ્રવાસીઓ ધોધના દૃશ્યોને પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી રહ્યા છે, જેના કારણે આ સ્થળની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે.

ગીરના જંગલમાંથી ઉદ્ભવતી શેત્રુંજી નદી અમરેલી જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈ ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા સુધી પોતાનો વિશાળ પ્રવાહ ધરાવે છે. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન નદીમાં પાણીની આવક વધતાં અનેક સ્થળોએ મનોહર ધોધ અને કુદરતી દૃશ્યો સર્જાય છે, જે દર વર્ષે પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે.

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી થયેલા સારા વરસાદને કારણે સમગ્ર ગીર કાંઠાનો વિસ્તાર ફરી એકવાર જીવંત બની ગયો છે. જંગલોમાં હરિયાળી છવાઈ ગઈ છે, નદી-નાળા છલકાઈ રહ્યા છે અને કુદરતનું અદભુત સૌંદર્ય જોવા મળી રહ્યું છે. જેના કારણે આ વિસ્તાર ચોમાસાના પ્રવાસન માટે આદર્શ સ્થળ બની ગયો છે.

જોકે, ધોધ જોવા આવતા પ્રવાસીઓને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા ખાસ સાવચેતી રાખવા, ઊંડા પાણીમાં ન ઉતરવા, જોખમી ખડકો પર ન જવા તેમજ સેલ્ફીના મોહમાં જીવનું જોખમ ન ખેડવા અપીલ કરવામાં આવી છે. વરસાદી માહોલમાં પાણીનો પ્રવાહ અચાનક વધી શકે હોવાથી સુરક્ષાના તમામ નિયમોનું પાલન કરવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.

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