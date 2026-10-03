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જુનાગઢ સિવિલમાં ચાલી રહ્યું છે નિઃશુલ્ક બ્રેસ્ટ કેન્સરનું સ્ક્રિનિંગ, બે મહિનામાં 991 મહિલાએ કરાવ્યો ટેસ્ટ

સ્ક્રિનિંગ દરમિયાન કુલ 16 મહિલાઓમાં બ્રેસ્ટમાં કેન્સર હોવાની શક્યતાઓ સામે આવી હતી, જેમાં ગંભીર હાલતવાળી ચાર મહિલાઓને સિવિલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ
બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 4:49 PM IST

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જુનાગઢ: સિવિલ હોસ્પિટલના બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ ક્લિનિકમાં પાછલા બે મહિનામાં જુનાગઢ સહિત આસપાસની 991 જેટલી મહિલાઓએ સ્વેચ્છાએ પોતાની બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ કરાવી હતી. જેમાંથી 16 જેટલી મહિલાઓમાં સ્ક્રિનિંગ દરમિયાન સ્તનમાં કેન્સર હોવાની સંભાવનાઓ સામે આવી હતી.

જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 1લી ઓગસ્ટના દિવસથી બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ ક્લિનિકની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. પહેલી ઓગસ્ટથી લઈને પહેલી ઓક્ટોબર સુધીના બે મહિનાના સમયગાળામાં 991 જેટલી મહિલાઓએ સ્વેચ્છાએ પોતાની બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ કરાવી હતી. જેમાં કુલ 16 જેટલી મહિલાઓને સ્ક્રિનિંગ દરમિયાન બ્રેસ્ટમાં કેન્સર હોવાની શક્યતાઓ સામે આવી હતી.

બ્રેસ્ટ કેન્સરને લઈને મહિલાઓ જાગૃત બને અને કેન્સર શરૂઆતના જ તબક્કામાં ઓળખી શકાય તથા સમય રહેતા ઈલાજ થઈ શકે તે માટે જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આ ક્લિનિકની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે મહિલાઓની તપાસમાં કેન્સરનું પ્રમાણ ખૂબ જ ગંભીર હતું, આવી ચાર મહિલાઓને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર પણ આપવામાં આવી રહી છે.

જુનાગઢ સિવિલમાં બે મહિનામાં 991 મહિલાએ કરાવ્યું બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ
જુનાગઢ સિવિલમાં બે મહિનામાં 991 મહિલાએ કરાવ્યું બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના સર્જન ડો. કૃતાર્થ બ્રહ્મભટ્ટે માધ્યમોને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ઓક્ટોબર માસ બ્રેસ્ટ કેન્સર જાગૃતિ માસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તમામ 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરની માતાઓ અને બહેનોએ જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સ્તન કેન્સર સ્ક્રિનિંગ ક્લિનિક વિભાગના રૂમ નંબર 101ની ઓપીડીમાં સ્વેચ્છાએ આવવું જોઈએ. સિવિલ હોસ્પિટલના પહેલા માળે આવેલા આ વિભાગની મુલાકાત કરીને સ્તન કેન્સરને અટકાવવામાં આગળ આવવા તેમણે તમામ મહિલાઓને વિનંતી કરી હતી.

જે કોઈ પણ મહિલા જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના સ્તન કેન્સર સ્ક્રિનિંગ વિભાગમાં તપાસ કરાવવા આવે તેવી તમામ મહિલાની ઓળખ ગુપ્ત રહે અને સાર્વત્રિક ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. તદુપરાંત આ તપાસ એકદમ નિઃશુલ્ક છે. જેથી સ્ક્રિનિંગ દરમિયાન કોઈ પણ મહિલામાં કેન્સર જેવી શક્યતાઓ ઊભી થાય તો સમય રહેતા નિદાન અને સારવાર થકી મહિલાને સ્તન કેન્સરના રોગમાંથી મુક્તિ અપાવવામાં સફળતા મળે. આ સિવાય મહિલા અને સામાજિક સંગઠનો પણ આ જ પ્રકારે ગામડામાં મહિલાઓને જાગૃત કરીને સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ક્રિનિંગ ક્લિનિકમાં મોકલે તેવી વિનંતી સિવિલ સર્જન જુનાગઢ દ્વારા કરવામાં આવી છે.

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TAGGED:

JUNAGADH CIVIL HOSPITAL
BREAST CANCER AWARENESS
બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ
BREAST CANCER SCREENING

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