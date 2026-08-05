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લિંબાયતના આસિફખાન પઠાણ હત્યા કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ: મુખ્ય સૂત્રધાર બિલ્ડરની ધરપકડ

આ ગુનાની તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે કે બિલ્ડરે હત્યારાઓને માત્ર સોપારી જ નહોતી આપી, પરંતુ મોટી લાલચ પણ આપી હતી.

લિંબાયતના આસિફખાન પઠાણ હત્યા કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ: મુખ્ય સૂત્રધાર બિલ્ડરની ધરપકડ
લિંબાયતના આસિફખાન પઠાણ હત્યા કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ: મુખ્ય સૂત્રધાર બિલ્ડરની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 4:00 PM IST

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સુરત: સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં ગત મે મહિનામાં થયેલી આસિફખાન પઠાણની હત્યાના કેસમાં લિંબાયત પોલીસે મુખ્ય સૂત્રધાર એવા બિલ્ડર મોહમ્મદ હાસીમ કબુલ અહમદ સિદ્દીકીની ધરપકડ કરી છે. લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ ડી.ડી. ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, બિલ્ડર હાસીમ સિદ્દીકી પડદા પાછળ રહીને આ કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગનો માસ્ટરમાઇન્ડ હતો. તેણે આસિફખાનની હત્યા માટે ચાર ભાડૂતી હત્યારાઓને સોપારી આપી હતી.

પરિવારના ભરણપોષણ અને વકીલની ફીની જવાબદારી ઉપાડી

આ ગુનાની તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે કે બિલ્ડરે હત્યારાઓને માત્ર સોપારી જ નહોતી આપી, પરંતુ મોટી લાલચ પણ આપી હતી. તેણે આરોપીઓને ખાતરી આપી હતી કે જેલ જવાની સ્થિતિમાં તેમના પરિવારનો તમામ ભરણપોષણ ખર્ચ, કોર્ટ-કેસની વકીલની ફી તેમજ જેલ મુક્તિ બાદ કાયમી નોકરીની જવાબદારી તે ખુદ સંભાળશે.

લિંબાયતના આસિફખાન પઠાણ હત્યા કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ: મુખ્ય સૂત્રધાર બિલ્ડરની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસ મુજબ બિલ્ડર હાસીમ પોતાના ખાસ માણસ મારફતે ચારેય હત્યારાઓ—કલીમુદ્દીન સિદ્દીકી, મોહમ્મદ દિલસાદ ઉર્ફે લાલા સલમાની, મોહમ્મદ શહજાદ સિદ્દીકી અને સોયેબ ઉર્ફે સલમાન ખાટીકના પરિવારોને દર મહિને ₹30000 પહોંચાડતો હતો. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કુલ ₹3.60 લાખ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા, સાથે જ કાનૂની ખર્ચ પણ તે જ ઉપાડી રહ્યો હતો.

વર્ષ 2017થી ચાલતી વર્ચસ્વની લડાઈ

મૃતક આસિફખાન અને બિલ્ડર હાસીમ વચ્ચે લિંબાયતમાં વર્ચસ્વ જમાવવા બાબતે વર્ષ 2017થી તીવ્ર દુશ્મનાવટ ચાલતી હતી. અગાઉ આસિફખાનનો હત્યારા કલીમુદ્દીન સાથે પણ મોટો ઝઘડો થયો હતો. જીવનું જોખમ હોવાથી આસિફખાન ઉત્તર પ્રદેશથી સુરત આવી ગયો હતો, પરંતુ બદલાની આગમાં બળતા આરોપીઓએ સુરતમાં તેની રેકી કરીને આઘાતજનક હત્યાનું પ્લાનિંગ પાર પાડ્યું હતું.

મુખ્ય આરોપીઓનો પોલિગ્રાફ ટેસ્ટ

આ કેસમાં સુરત એફએસએલ ખાતે મુખ્ય બિલ્ડરનો 5 દિવસ અને જેલમાં બંધ ચાર હત્યારાઓનો 3 દિવસ સુધી પોલિગ્રાફ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. રોજના 7 કલાક સુધી એફએસએલ તજજ્ઞો દ્વારા તેમની ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ કરાઈ હતી.

શું હતો મામલો?

ગત 13 મે 2026ના રોજ લિંબાયત વિસ્તારમાં હિંદ ટી સેન્ટર પાસે 26 વર્ષીય આસિફખાન ઇરશરતખાન પઠાણ પર અસામાજિક તત્વોએ ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડતાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું. આ મામલે લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો, જેમાં પોલીસે હવે મુખ્ય સૂત્રધાર સુધી પહોંચીને કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

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