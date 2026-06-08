નવસારી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની મોટી સફળતા: 91.54 કરોડના સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ
નવસારીના જલાલપોર તાલુકાના એરૂ ચાર રસ્તા નજીક આવેલા મારૂતિ પેલેસ એપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટ નંબર 406 પર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે દરોડો પાડ્યો હતો.
Published : June 8, 2026 at 8:49 PM IST
નવસારી: ગુજરાતમાં સાયબર ક્રાઈમ સામે ચાલી રહેલી વિશેષ ઝુંબેશ વચ્ચે નવસારી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. ‘ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0’ અંતર્ગત પોલીસે 91.54 કરોડ રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડ સાથે સંકળાયેલા બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ કેસના તાર વિદેશમાં બેઠેલા સાયબર ગુનેગારો સુધી પહોંચતા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ, નવસારીના જલાલપોર તાલુકાના એરૂ ચાર રસ્તા નજીક આવેલા મારૂતિ પેલેસ એપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટ નંબર 406 પર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન મુખ્ય સૂત્રધાર લખવિંદર સિંહ તથા તેના સાગરીત આદિત્ય ઉર્ફે બંટી પટેલને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓ નવસારી અને આસપાસના વિસ્તારોના લોકોને કમિશન અને નાણાંની લાલચ આપીને તેમના નામે બેંક ખાતાં ખોલાવતા હતા. સાયબર ભાષામાં આવા ખાતાઓને ‘મ્યુલ એકાઉન્ટ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને દેશભરના સાયબર ફ્રોડના નાણાં એકત્રિત કરવામાં આવતા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ સાથે દેશભરમાં 110 જેટલી ફરિયાદો નોંધાઈ છે અને કુલ 91.54 કરોડ રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન સામે આવ્યું છે. આરોપીઓ આ રકમને તરત જ USDT (ક્રિપ્ટો કરન્સી)માં કન્વર્ટ કરીને વિદેશમાં બેઠેલા તેમના આકાઓ સુધી પહોંચાડતા હતા અને બદલામાં કમિશન મેળવતા હતા.
દરોડા દરમિયાન પોલીસે 43 ડેબિટ-ક્રેડિટ કાર્ડ, 7 પાસબુક, 13 ચેકબુક, 7 સિમકાર્ડ, 23 આધાર કાર્ડ, 11 પાન કાર્ડ અને અન્ય શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો કબ્જે કર્યા છે. મુખ્ય આરોપી પાસેથી અલગ-અલગ નામના ચાર આધાર કાર્ડ અને ચાર પાન કાર્ડ પણ મળી આવ્યા છે.
હાલ કોર્ટે બંને આરોપીઓના ચાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. પોલીસ અધિક્ષક રાહુલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, હવે આ નેટવર્કના અન્ય સ્થાનિક સભ્યો અને વિદેશમાં બેઠેલા મુખ્ય સૂત્રધારો સુધી પહોંચવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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