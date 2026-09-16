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ભાવનગરમાં અઠ્ઠાઈ તપ બાદ પારણા, તપસ્વી તબીબે કહ્યું, "જ્યાં વિજ્ઞાન પૂર્ણ થાય, ત્યાંથી શરૂ થાય છે ધર્મ"

13 વર્ષના કિશોર જૈનમ અને તબીબ દંપતિએ અઠ્ઠાઈ તપ બાદ પારણા કર્યા હતા

ભાવનગરમાં જૈન સમાજ દ્વારા પારણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો
ભાવનગરમાં જૈન સમાજ દ્વારા પારણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 8:03 PM IST

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ભાવનગરઃ જૈન સમાજમાં તપનું અનેરું મહત્વ રહેલું છે. તપના દિવસો પૂર્ણ થયા બાદ ભાવનગરમાં જૈન સમાજ દ્વારા તપસ્વીના પારણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જ્યાં 13 વર્ષના એક કિશોર અને એક તબીબ દંપતિને પારણા કરાવવામાં આવ્યા હતા.

13 વર્ષીય જૈનમનું અઠ્ઠાઈ તપ

ભાવનગર શહેરના જૈન સમાજના 13 વર્ષના કિશોર જૈનમે અઠ્ઠાઈ તપ કર્યું છે. જૈમના આ તપ પૂર્ણ થયા બાદ તેના માટે પારણાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં પરિવારજનો સહિત જૈન સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જૈન સમાજના આગેવાન નટુભાઈએ જણાવ્યું કે, "જૈન શાસ્ત્ર તપથી દીપેલો છે, તપ કરવાથી કર્મનો કચ્ચરઘાણ નીકળે છે. કર્મ નિર્જળા માટે તપ અમુલ સાધન છે. જંગલમાં વૃક્ષો હોય તેમાં હાથી ગમે તેટલા મોટા વૃક્ષને પણ ધરાશાઇ કરે છે, તેમ કર્મનો કચ્ચરઘાણ તપ દ્વારા થાય છે. "

13 વર્ષના કિશોર જૈનમે અઠ્ઠાઈ તપ કર્યા બાદ પારણા કરાવાયા
13 વર્ષના કિશોર જૈનમે અઠ્ઠાઈ તપ કર્યા બાદ પારણા કરાવાયા (Etv Bharat Gujarat)

જૈન સમાજમાં તપના પ્રકાર

નટુભાઈ વેલાણીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ઉંમર નાની હોય કે મોટી તપ સૌ કરી શકે છે. જૈન શાસનમાં નાનકડી ઉંમરે નાનું તપ કરતા આગળ વધતા અનેક તપ લખેલા છે, તપમાં મુખ્યત્વે અઠ્ઠાઈ, સોળપત્તું, બાસઠ શ્રવણ, 45 ઉપવાસથી લઈને 180 સુધી ઉપવાસ તપ થાય છે. તેમાં નાના મોટા વર્ષી તપ છે, તેવા અનેક તપ છે, નાનકડા જૈનમે તપ કરીને તેના પરિવાર અને સમાજનું નામ રોશન કર્યું છે.

ભાવનગરમાં જૈન સમાજ દ્વારા પારણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)

AI યુગમાં તબીબ દંપતિનું તપ

ભાવનગરના યુવા ડૉક્ટર હર્ષ ભાયાણી, પત્ની વૈશાલી ભાયાણી અને માતાએ પણ અઠ્ઠાઈ તપ કર્યા છે. આ ત્રણેય માટે પણ પારણાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તપ કરનારા તપસ્વી ડૉક્ટર દંપતિએ કહ્યું કે, અમારે ત્રણેયના આઠ ઉપવાસના પારણા છે. પહેલા એક દિવસની ઈચ્છા હતી પછી બીજા દિવસે અને આમ શાસન દેવની કૃપાથી પૂર્ણ થઈ ગયા છે. વધુમાં તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે, જ્યાં વિજ્ઞાન પૂર્ણ થાય છે, ત્યાં ધર્મની શરૂઆત થાય છે.

અઠ્ઠાઈ તપ કરનારા તબીબ દંપતિને પારણા કરાવવામાં આવ્યા
અઠ્ઠાઈ તપ કરનારા તબીબ દંપતિને પારણા કરાવવામાં આવ્યા (Etv Bharat Gujarat)

તપ બાદ પારણા સમયે કયા પ્રવાહી અપાય છે?

તપ બાદ પારણાના પહેલા દિવસે માત્ર પ્રવાહી જ આપવામાં આવે છે. પ્રવાહીથી શરૂઆત કરીને ભોજન સુધી પહોંચવાની એક સાંકળ છે. આ બાબતે પૂજાબેન વાકાણીએ જણાવ્યું કે, તપનું મહત્વ હોય છે, આઠ દિવસના ઉપવાસ હોય છે, એટલે હોજરી સંકોચાઈ ગઈ હોય છે. આથી મગનું પાણી, શક્તિ માટે કેળનું પાણી અપાય છે. જ્યારે મળ જામી ગયા હોય તેના માટે રાબ અપાય છે જ્યારે સાકર, તજ, લવિંગનું પાણી આપવાથી ઠંડક રહે છે. બે દિવસ પછી હળવો અને પ્રવાહી ખોરાક જ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ખાખરા અને પાપડ જેવું આપી શકાય છે.

જૈન સમાજમાં પારણા દરમિયાન શું અપાય છે?
જૈન સમાજમાં પારણા દરમિયાન શું અપાય છે? (Etv Bharat Gujarat)

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TAGGED:

JAIN TAP
ATTHAI TAP
PALITANA BHAVNAGAR
RELIGION BEGINS WHERE SCIENCE ENDS
BHAVNAGAR JAIN SAMAJ PARNA

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