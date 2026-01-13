ખાંભા-સાવરકુંડલા રોડ પર નર્મદાની પાઈપલાઈન ફાટી, હજારો લિટર પાણીનો વેડફાટ, 35થી 40 ફૂટ ઉડ્યા ફુવારા
ભંગાણના કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. 35થી 40 ફૂટ સુધી ઊંચા ફુવારા ઉડતા હોવાથી સ્થાનિકોમાં ચિંતા પ્રસરી ગઈ હતી.
Published : January 13, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 2:40 PM IST
અમરેલી: ખાંભાથી સાવરકુંડલા રોડ પર આવેલ વાંકિયા ગામે નર્મદાની મુખ્ય પાઈપલાઈનમાં અચાનક ભંગાણ સર્જાતા હજારો લિટર નર્મદાનું કિંમતી પાણી વેડફાઈ ગયું હતું. વાંકિયા ગામે પૂર્વ સરપંચ પીઠાભાઈ દાફડાના ઘર નજીક નર્મદા લાઈનમાં ભંગાણ થતાં 30 થી 35 ફૂટ જેટલા ઊંચા પાણીના ફુવારા ઉડતા હોવાના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા.
નર્મદાના પાણીની પાઈપલાઈનમાં મોટા પ્રમાણમાં દબાણ સાથે પાણી આવતું હોવાથી પાઈપલાઈન ફાટતા પાણીના ફુવારા ઉડ્યા હતા. ભંગાણના કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. પાણીના ફુવારા 35થી 40 ફૂટ સુધી ઊંચા ઉડતા હોવાથી સ્થાનિકોમાં ભય અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
આ નર્મદા પાઈપલાઈન સાવરકુંડલા થી ખાંભા તાલુકાના અનેક ગામડાઓમાં પાણી પુરવઠો પહોંચાડે છે. ત્યારે વચ્ચે ભંગાણ થવાથી ખાંભા તાલુકાના ગામડાઓમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાય તેવી સંભાવના ઊભી થઈ છે. ભંગાણ થવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ અકબંધ છે.
ઘટનાની જાણ થતા સ્થાનિક ગ્રામજનોએ તાત્કાલિક પાણી પુરવઠા વિભાગને માહિતી આપી હતી. તંત્ર દ્વારા ભંગાણને વહેલી તકે સુધારી પાણીનો વેડફાટ અટકાવવા કાર્યવાહી કરવાની માંગ ગ્રામજનોએ ઉઠાવી છે.
ખાંભાના ખાંભા ગીર ખાતાના ગામોને મળતી આ મુખ્ય નર્મદાની લાઇન છે, જેમાં ભંગાણ થતાં પ્રચંડ વેગ સાથે પાણીના ફુવારા ઉડ્યા હતા. આ ફુવારાને જોવા અહીં સ્થાનિકો ઉમટી પડ્યા હતાં, ત્યારે આ પાણીની લાઈન લીકેજ થતાં સાવરકુંડલા સ્થિત નર્મદા પાણી પુરવઠા વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી.