વલસાડ: પુત્રના ત્રાસથી પરિવારે કરી ઈચ્છામૃત્યુની માંગ, પરિવારની હાલત જાણી અધિકારીઓ હચમચી ઉઠ્યા
વલસાડના અબ્રામામાં બ્રાહ્મણ પરિવારે સામૂહિક ઇચ્છામૃત્યુની કરી માંગી, 25 વર્ષથી નશાની લતે ચઢેલા પુત્રનો અસહ્ય ત્રાસ, વૃદ્ધ માતા-પિતા અને દિવ્યાંગ પુત્રી સતત ભયમાં જીવે છે.
Published : May 12, 2026 at 4:10 PM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના અબ્રામા વિસ્તારમાં રહેતા એક બ્રાહ્મણ પરિવારે સામૂહિક ઇચ્છામૃત્યુની માંગ કરતા સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પરિવારના સભ્યો કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા અને લેખિત રજૂઆત કરી પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરી. આ પરિવારનો આક્ષેપ છે કે છેલ્લા 25 વર્ષથી નશાની લતગ્રસ્ત પુત્રના અસહ્ય ત્રાસના કારણે તેઓ માનસિક રીતે સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયા છે અને હવે જીવન જીવવું અશક્ય બની ગયું છે.
માહિતી મુજબ અબ્રામામાં રહેતા આ બ્રાહ્મણ પરિવારમાં પતિ-પત્ની (વૃદ્ધ માતા-પિતા), બે પુત્રો અને એક પુત્રીનો સમાવેશ થાય છે. પિતા રેલવેમાંથી નિવૃત્ત કર્મચારી છે. પુત્રી જન્મથી જ દિવ્યાંગ છે. જ્યારે પરિવારના સભ્યો કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં હાજર અધિકારીઓ પણ આ સમગ્ર મામલો સાંભળી દ્રવિત થઈ ગયા હતા.
નાનો પુત્ર નશાની લતે ચઢતા આખો પરિવાર વિખેરાયો
પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર તેમનો નાનો પુત્ર છેલ્લા લગભગ 25 વર્ષથી નશાની લતમાં ફસાયેલો છે. શરૂઆતમાં સામાન્ય રીતે શરૂ થયેલી આ લત ધીમે ધીમે ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરતી ગઈ. હાલ પરિસ્થિતિ એવી બની ગઈ છે કે પુત્ર નશામાં ઘરે આવીને પરિવારના તમામ સભ્યો સાથે ગાળો, ઝઘડા અને મારઝૂડ કરે છે. તે ઘરમાં તોડફોડ પણ કરે છે અને વૃદ્ધ માતા-પિતાને મારવાની ધમકી આપે છે.
પરિવારના સભ્યોએ લેખિત અરજીમાં જણાવ્યું, “અમે વર્ષોથી અસહ્ય માનસિક યાતના સહન કરી રહ્યા છીએ. અમારો નાનો દીકરો નશામાં ઘરે આવે છે અને અમને ત્રાસ આપે છે. અમે દરરોજ ભય અને તણાવ વચ્ચે જીવીએ છીએ.” પડોશીઓ અને સગાસંબંધીઓએ અનેક વખત સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં પરિસ્થિતિમાં કોઈ સુધારો આવ્યો નથી.
પરિવારની વ્યથા વચ્ચે એક કરુણ પાસું પણ સામે આવ્યું છે. પરિવારના મોટા પુત્રએ માતા-પિતા અને દિવ્યાંગ બહેનની જવાબદારીને કારણે અત્યાર સુધી લગ્ન કર્યા નથી. તેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન પરિવારની જવાબદારીઓ નિભાવવામાં પસાર કરી દીધું છે. પરંતુ નાના ભાઈના નશાના ત્રાસના કારણે આખો પરિવાર મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે.
પરિવારે રજૂઆતમાં જણાવ્યું કે જન્મથી દિવ્યાંગ દીકરીની સંભાળ રાખવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી માતા-પિતા અને મોટા પુત્ર પર છે. પરંતુ ઘરમાં સતત ઝઘડા અને તણાવભર્યા વાતાવરણના કારણે દિવ્યાંગ પુત્રી પર પણ ગંભીર માનસિક અસર પડી રહી છે. તેઓ તેમની દીકરીને સુરક્ષિત અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ આપી શકતા નથી.
અનેક પ્રયાસો છતાં ઉકેલ નહીં
પરિવાર દાવો કરે છે કે તેઓએ અગાઉ પણ પોલીસ અને અન્ય તંત્ર પાસે મદદ માટે રજૂઆત કરી હતી. નશાની લત છૂડાવવા માટે પુત્રને સારવાર અર્પાડવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ કોઈપણ લાંબા ગાળાનો ફાયદો ન થયો. સતત વધતી પરેશાનીઓ અને ઉકેલ ન મળતાં આખરે પરિવાર નિરાશ થઈ ગયો. હવે તેઓએ સામૂહિક ઇચ્છામૃત્યુની માંગ કરી છે.
કલેક્ટર કચેરીએ શું કર્યું?
આ સમગ્ર મામલો કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચતા જ તંત્રમાં ખળભળાટ મચી ગયો. અધિકારીઓએ પરિવારની રજૂઆત ગંભીરતાથી સાંભળી અને જરૂરી તપાસ તથા કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓ પણ પરિવારની વેદના સાંભળી સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.
સમાજ માટે ચેતવણીરૂપ ઘટના
વલસાડમાં સામે આવેલી આ ઘટના માત્ર એક પરિવારની વ્યથા નથી, પરંતુ સમાજ માટે મોટી ચેતવણી છે. નશાની લત કેવી રીતે એક આખા પરિવારને માનસિક, સામાજિક અને આર્થિક રીતે તોડી શકે છે તેનું આ જીવંત ઉદાહરણ છે. સામાજિક સ્તરે પણ આ ઘટનાએ અનેક પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. ખાસ કરીને નશાની લતના વધતા પ્રભાવ અને તેના કારણે પરિવાર પર થતી અસરો અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
