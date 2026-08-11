ETV Bharat / state

ગાંધીનગરમાં શ્રાવણ દરમિયાન માસ-મટનની લારીઓ અને કતલખાના બંધ કરાવવા બ્રહ્મ સમાજની માંગ

ગુજરાત રાજ્ય બ્રહ્મ સમાજના અધ્યક્ષ ડો. અશ્વિન ત્રિવેદીએ શ્રાવણ મહિનામાં ઈંડા અને નોનવેજ લારીઓ બંધ કરવાની માંગ કરી.

ગુજરાત રાજ્ય બ્રહ્મ સમાજના અધ્યક્ષ ડો. અશ્વિન ત્રિવેદીએ શ્રાવણ મહિનામાં ઈંડા અને નોનવેજ લારીઓ બંધ કરવાની માંગ કરી.
ગુજરાત રાજ્ય બ્રહ્મ સમાજના અધ્યક્ષ ડો. અશ્વિન ત્રિવેદીએ શ્રાવણ મહિનામાં ઈંડા અને નોનવેજ લારીઓ બંધ કરવાની માંગ કરી. (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાનો આરંભ થઈ રહ્યો છે. હિન્દુઓ દ્વારા ભગવાન ભોળાનાથની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવશે અને શિવ મંદિરોમાં ભોલેનાથનો નાદ સંભળાશે. ત્યારે શ્રાવણ મહિનામાં ગાંધીનગરમાં ચાલતી ઈંડાની લારીઓ, નોનવેજની હાટડીઓ અને કતલખાના બંધ કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય બ્રહ્મ સમાજના અધ્યક્ષ ડોક્ટર અશ્વિન ત્રિવેદી દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે. જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ એક મહિના દરમિયાન ઈંડાની લારીઓ અને કતલખાના બંધ રાખવામાં આવે તેવો નિર્ણય લેવા જણાવ્યું છે.

આગામી ગુરુવારથી સમગ્ર રાજ્યના શિવ મંદિરોમાં બમ ભોલેનો નાદ સંભળાશે. શિવભક્તો શિવ મંદિરોમાં પૂજા-અર્ચના કરશે. ત્યારે ગાંધીનગર શહેર અને જિલ્લામાં શ્રી સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ રાજ્યકક્ષાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર અશ્વિન ત્રિવેદી દ્વારા ગાંધીનગર શહેરમાં સરકારી જગ્યામાં ચિકન, મટન અને ઈંડાની લારીઓ ધમધમી રહી છે તેને બંધ રાખવા માટે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. લારીઓ ચાલતી હોવાના કારણે હિન્દુ સમાજની આસ્થાને ઠેસ પહોંચી રહી છે.

ગાંધીનગરમાં શ્રાવણ દરમિયાન માસ-મટનની લારીઓ અને કતલખાના બંધ કરાવવા બ્રહ્મ સમાજની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

શહેરના સેક્ટર ૨૪ અને ૨૧ તથા પેથાપુરમાં કતલખાના ચાલી રહ્યા છે, તેને એક મહિના સુધી બંધ રાખવાની માંગ કરી છે. તે ઉપરાંત જૈન સમાજનો સંવત્સરીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે, જેને લઈને જૈન સમાજની પણ આ સ્થાને ઠેસ ન પહોંચે તે માટે આ કતલખાના બંધ રાખવા માંગ કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગર શહેરમાં સરકારી જગ્યામાં અનેક જગ્યાએ ઈંડાની લારીઓ ધમધમી રહી છે. રસ્તા ઉપરથી પસાર થતા વાહનચાલકોની આંખમાં તેનો વઘાર ઉડીને જતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. આ સ્થિતિમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઠોસ પગલાં ભરવામાં આવે તે માટે માંગ કરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. રાજકોટમાં ઓનલાઈન નોનવેજ વેચાણ કરનાર સામે મનપાની કાર્યવાહી, જાણો કેમ ?
  2. સુરતમાં નોનવેજ ખાવા ભેગી થયેલી મહિલાઓમાંથી 20 થઈ ગઈ અચાનક બેભાન, ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ

TAGGED:

GANDHINAGAR NON VEG CARTS
SHRAVAN MONTH
BRAHMA SAMAJ
SLAUGHTERHOUSE CLOSURE
SHRAVAN SLAUGHTERHOUSE BAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.