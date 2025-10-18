ETV Bharat / state

ભાવનગર: BPTIના વિદ્યાર્થીઓએ કોલેજના પિલર્સ પર બનાવ્યા ચિત્રો, આપ્યો આ સંદેશ

ભાવનગરની સર ભાવસિંહજી પોલીટેકનિક એન્જીનિયરીંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના વિષયો પર બનાવેલા ચિત્રો થકી લોકોને એક સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 6:48 PM IST

ભાવનગર: દિવાળીના દિવસોની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં આવેલી વર્ષો જૂની સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વૉલ પેઈન્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. દિવાળીના સમયમાં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના વિષયને લગતા વોલ પેઈન્ટિંગ્સ બનાવ્યા હતા. જેમાં એઆઈ અને ટેકનોલોજી ઉભરીને સામે આવી હતી.

ભાવસિંહજી પોલીટેકનિકના વિદ્યાર્થીઓનો કલાત્મક સંદેશ

દિવાળીના તહેવારો અને તહેવારોની રજાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, ત્યારે ભાવનગરમાં આવેલી સૌથી જૂની સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક એન્જિનિયરિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દિવાળીની ઉજવણી કોલેજના પીલરો ઉપર વોલ પેઈન્ટિંગ દ્વારા કરવામાં આવી છે.

વિદ્યાર્થીઓએ અને એન્જિનિયરિંગને લગતા વિષયને પગલે ચિત્રો બનાવ્યા હતા સાથે પ્રકૃતિની જાળવણીને લઈને પણ ચિત્રો બનાવ્યા છે. જો કે અલગ જ પ્રકારના આ ચિત્રો આકર્ષણનું કેન્દ્ર પણ બન્યા છે.

AI અને હ્યુમનનું સંલગ્ન ચિત્ર બનાવ્યું

સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક એન્જિનિયરિંગ કોલેજના બીજા માળે પીલર ઉપર વૉલ પેઈન્ટિંગ વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યા છે. આ ચિત્ર બનાવનાર જીયા શાહ નામની વિદ્યાર્થિનીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે લોકોએ અમારી દિવાલ પર વોલ પેઇન્ટિંગ કર્યું છે, હાલમાં વિકાસ સપ્તાહ ચાલી રહ્યું છે, એટલે વૉલ પેઈન્ટીંગ કર્યું છે, અને AIનું મિશ્રણ કર્યું છે.

જેમાં હ્યુમન ઈમોશન બતાવે છે અને AI છે, એ કેટલા ફેમિલી સાથે એટેચ છીએ તે બતાવે છે. જ્યારે દેવર્ષિ શુક્લના નામની વિદ્યાર્થિનીએ જણાવ્યું હતું કે, વિકાસ સપ્તાહ ચાલી રહ્યો છે, અને દિવાળી આવી રહી છે. તો બધે ફૂલોની અને ચિરોડીની રંગોળી બને છે. આથી અમે અમારા વિષય ઉપર વૉલ પેઈન્ટીં કરીને દિવાળીની ઉજવણી કરી છે.

પેઈન્ટિંગ થકી પ્રકૃતિની પણ જાળવણીનો સંદેશ

સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજમાં AI અને હ્યુમન ક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ ચિત્ર બનાવવાની સાથે જ નેચર એટલે કે પ્રકૃતિને લગતા પણ ચિત્ર બનાવ્યા હતા. માણસના હૃદય ઉપર વૃક્ષો ઊગી નીકળ્યા હોય તેવું પણ ચિત્ર બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રકારે અનેક ચિત્રો જોવા મળ્યા. આ અંગે કોલેજના પ્રાધ્યાપક ડોક્ટર જીગ્નેશ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, અહીં અમે અલગ-અલગ વિવિધ વિષય જેમ કે ટેકનોલોજી છે, AI છે નેચર છે, આ બધા સબ્જેક્ટને સાંકળી લેતી હારમાળા ચિત્રોની સર્જી છે. વિદ્યાર્થીઓમાં ક્રિએટિવિટીના બીજ રોપાય તે હેતુસર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

