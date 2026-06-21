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"મને મહિના ગણતા નથી આવડતું, મને તો માત્ર રામ-રામ કરતા જ આવડે છે." રાજસ્થાનથી ઘૂંટણભેર ચાલીને દ્વારકા જવા નીકળ્યા આ વૃદ્ધ

શારીરિક લાચારીઓ છતાં રોજ 4-5 કિમીનું અંતર કાપી ભગવાનના દર્શન માટેના અદમ્ય ઉત્સાહ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે વૃદ્ધ

રાજસ્થાનથી ઘૂંટણભેર ચાલીને દ્વારકા જવા નીકળ્યા આ વૃદ્ધ
રાજસ્થાનથી ઘૂંટણભેર ચાલીને દ્વારકા જવા નીકળ્યા આ વૃદ્ધ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 6:52 PM IST

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જામનગર: ભગવાન પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ વ્યક્તિ પાસે ગમે તેવા અશક્ય કાર્યો કરાવી શકે છે. આવો જ એક હૃદયસ્પર્શી કિસ્સો ગુજરાતની ધરતી પર જોવા મળ્યો છે. રાજસ્થાનના એક વયોવૃદ્ધ ભક્ત પોતાના પગ પર ઊભા રહેવા અસમર્થ હોવા છતાં, માત્ર ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શનની ઘેલછામાં ઘૂંટણભેર (બેઠા-બેઠા) ઘસડાઈને દ્વારકા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તેમની આ અદભુત ભક્તિ અને દ્રઢ મનોબળ જોઈને રસ્તેથી પસાર થતા લોકો પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે.

રાજસ્થાનના બાલોતરાથી શરૂ થઈ સફર

આ શ્રદ્ધાળુ વૃદ્ધ રાજસ્થાનના બાલોતરા જિલ્લાના અસાડા ગામના વતની છે. તેઓ પોતાના ગામથી ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરવાના સંકલ્પ સાથે નીકળ્યા છે. ઈન્ટરવ્યૂ દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ફાગણ મહિનાની 10 તારીખે પોતાના ઘરેથી નીકળ્યા હતા. પ્રવાસને કેટલો સમય થયો છે તે અંગે પૂછતા તેમણે ભોળપણ સાથે કહ્યું કે, *"મને મહિના ગણતા નથી આવડતું, મને તો માત્ર રામ-રામ કરતા જ આવડે છે."

શારીરિક લાચારીઓ છતાં રોજ 4-5 કિમીનું અંતર કાપી ભગવાનના દર્શન માટેના અદમ્ય ઉત્સાહ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે વૃદ્ધ (ETV Bharat Gujarat)

રોજનું 4 થી 5 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે

શારીરિક લાચારી હોવા છતાં તેમનો ઉત્સાહ યુવાનોને પણ શરમાવે તેવો છે. તેઓ દરરોજ આ જ સ્થિતિમાં 4 થી 5 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપે છે. ધોમધખતા તાપમાં અને કઠિન રસ્તાઓ પર ઘૂંટણભેર ચાલવું ખૂબ જ પીડાદાયક હોય છે, પરંતુ તેમના ચહેરા પર થાક કે પીડાની એક પણ રેખા જોવા મળતી નથી.

શારીરિક લાચારીઓ છતાં રોજ 4-5 કિમીનું અંતર કાપી ભગવાનના દર્શન માટેના અદમ્ય ઉત્સાહ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે વૃદ્ધ
શારીરિક લાચારીઓ છતાં રોજ 4-5 કિમીનું અંતર કાપી ભગવાનના દર્શન માટેના અદમ્ય ઉત્સાહ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે વૃદ્ધ (ETV Bharat Gujarat)

ભગવાનના નામ પર અડગ ભરોસો

મુશ્કેલીઓ અને ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થા અંગે વાત કરતા વૃદ્ધે જણાવ્યું કે, "ભગવાનના નામ પર નીકળ્યો છું, એટલે મને કોઈ તકલીફ પડતી નથી. રસ્તામાં અજાણ્યા લોકો સામેથી આવીને મને ખાવાનું આપી જાય છે. આ બધું દ્વારકાવાળાની કૃપાથી જ ચાલે છે. અહીં મારો કોઈ પરિચિત નથી કે કોઈ મને ઓળખતું નથી, પરંતુ ભગવાનના નામમાં એટલી શક્તિ છે કે કોઈપણ ચીજની કમી વર્તાતી નથી." આ વૃદ્ધ ભક્તની આસ્થા એ સાબિત કરે છે કે જો મનમાં સાચો ભાવ અને પ્રભુ પર અતૂટ શ્રદ્ધા હોય, તો શારીરિક અક્ષમતા પણ આડે આવતી નથી. હાલ આ શ્રદ્ધાળુ આસપાસના વિસ્તારોમાં આકર્ષણ અને આદરનું કેન્દ્ર બન્યા છે અને લોકો તેમની ભક્તિને નમન કરી રહ્યા છે.

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