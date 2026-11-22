બોટાદ: ડમ્પિંગ સાઇટના ઝેરી ધુમાડાથી જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ખાલી, તમામ 405 વિદ્યાર્થીઓને ઘરે લઈ ગયા વાલીઓ
બોટાદમાં ડમ્પિંગ સાઇટની આગના ઝેરી ધુમાડાથી વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય પર અસર થતાં 405 વિદ્યાર્થીઓની શાળા ખાલી કરવાની નોબત આવી.
Published : November 22, 2026 at 9:28 PM IST
બોટાદ: બોટાદમાં તંત્રની બેદરકારી અને ડમ્પિંગ સાઇટમાં લાગેલી આગના ઝેરી ધુમાડાને કારણે જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ખાલી કરવાની નોબત આવી છે. 17 નવેમ્બરથી શરૂ થયેલી ધુમાડાની સમસ્યા યથાવત્ રહેતાં અને વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય પર વિપરીત અસર થતાં વાલીઓએ તમામ 405 વિદ્યાર્થીઓને ઘરે લઈ જવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેના કારણે શાળાનું કેમ્પસ હાલ એકપણ વિદ્યાર્થી વગર સુમસામ બની ગયું છે.
જવાહર નવોદય વિદ્યાલયનું જે કેમ્પસ ક્યારેક વિદ્યાર્થીઓના કલરવથી ગુંજતું હતું, તે આજે ખાલીખમ જોવા મળી રહ્યું છે. શાળાની નજીક આવેલી ડમ્પિંગ સાઇટમાં 17 નવેમ્બરે બપોરે આશરે 3 વાગ્યે આગ લાગી હતી. ફાયર વિભાગે રાત્રે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો, પરંતુ ફરીથી આગ ભભૂકી ઊઠતાં ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળ્યા હતા.
ડમ્પિંગ સાઇટમાં લાગેલી આગ પર ફાયર વિભાગે રાત્રે કાબૂ મેળવ્યો હતો, પરંતુ ફરીથી આગ ભભૂકી ઊઠતાં ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળ્યા હતા. આ ધુમાડાની અસર શાળા સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં જોવા મળી હતી. વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય પર તેની વિપરીત અસર થતાં વાલીઓમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો અને 18 નવેમ્બરે વાલીઓએ શાળામાં હોબાળો મચાવ્યો હતો. ત્યારબાદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને ચીફ ઓફિસરે પણ શાળાની મુલાકાત લીધી હતી.
ધુમાડાની ગંભીર સ્થિતિને જોતાં 18 નવેમ્બરની રાતથી 19 નવેમ્બરની બપોર સુધીમાં 180 જેટલા વાલીઓ પોતાના બાળકોને ઘરે લઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ 19 નવેમ્બરની રાત્રે આશરે 30 વિદ્યાર્થીઓ અને 6 શિક્ષકોને ધુમાડાની અસર થતાં તેમને સર્કિટ હાઉસ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અંતે 20 નવેમ્બરે વાલીઓએ બાકીના તમામ વિદ્યાર્થીઓને ઘરે લઈ જતાં 405 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ધરાવતી આ શાળા હાલ સંપૂર્ણપણે ખાલી થઈ ગઈ છે.
વાલીઓએ સ્પષ્ટ નિર્ણય લીધો છે કે જ્યાં સુધી ધુમાડાની સમસ્યા બંધ નહીં થાય અને ડમ્પિંગ સાઇટને અન્ય સ્થળે ખસેડવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી તેઓ બાળકોને શાળાએ મોકલશે નહીં.
જણાવી દઈએ કે, 13 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ સાંસદ ભારતીબેન શિયાળના હસ્તે આ શાળાનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે 20 ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી તેનું લોકાર્પણ કર્યું હતું.
પરંતુ આજે સ્થિતિ એવી છે કે જ્યાં બાળકોના ભવિષ્યનું ઘડતર થવું જોઈએ, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્યની સુરક્ષા સામે જ સવાલો ઊભા થયા છે. પાંચ દિવસથી અભ્યાસથી દૂર રહેલા વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણની ચિંતા કોણ કરશે? ડમ્પિંગ સાઇટની આગ અને ધુમાડાની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ ક્યારે આવશે? શું તંત્ર કોઈ મોટી દુર્ઘટનાની રાહ જોઈ રહ્યું છે?
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