બોટાદમાં તહેવારો ટાણે જ ગરીબોની રોજી છીનવાઇ? દબાણ દૂર કરવાની કામગીરીમાં શ્રમિકો દંડાયા
બોટાદ નગરપાલિકા દ્વારા દબાણ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી જેમાં 51 હજારનો દંડ વસુલવામાં આવ્યો છે.
Published : October 17, 2026 at 9:32 AM IST
બોટાદ: બોટાદમાં નગરપાલિકા દ્વારા દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. નગરપાલિકા લારી ગલ્લા, પાથરણાવાળા અને ફેરીયાઓને સ્વરોજગાર માટે 15થી 50 હજાર સુધીની લોન સહાય અપાવે છે. બીજી તરફ આ ગરીબ લોકોને ધંધામાં દંડ ફટકારી વેપાર કરતા અટકાવવામાં આવે છે. નવરાત્રિ-દિવાળી જેવા તહેવારોની સિઝનમાં ગરીબોની રોજીરોટી છીનવાઇ ગઇ છે અને આ લોન સહાયના હપ્તા કોણ ભરશે તેને લઇને મોટો સવાલ ઉભો થયો છે.
નગરપાલિકા દ્વારા 51 હજારનો દંડ વસુલાયો
સરકાર દ્વારા શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા ગરીબ લોકો માટે પીએમ સ્વનિધિ યોજના અંતર્ગત લારી ગલ્લાવાળા કે પાથરણાવાળા ફેરિયાઓને 15 હજારથી 50 હજાર સુધીની લોન સહાય આપવામાં આવે છે. બોટાદમાં અંદાજે 5000 જેટલા શ્રમિક વર્ગના લોકોને લોન સહાય આપવામાં આવી છે પરંતુ દિવાળીના સમયમાં શ્રમિકોને દબાણ હટાવવાના બહાને 96 જેટલા લારી ગલ્લા, દુકાનો અને પાથરણાઓ હટાવવામાં આવ્યા છે. આ તમામ લોકો પાસેથી 51 હજાર રૂપિયા જેટલો દંડ પણ વસુલ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે અનેક લારીઓને જપ્ત પણ કરવામાં આવી છે. નગરપાલિકાના અણઘડ નિર્ણયને કારણે લાચાર અને સ્થાનિક રહીશો લોનના હપ્તા અને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવશે તે મોટો સવાલ બન્યો છે.
લારી જપ્ત કરવાની સાથે 500 રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો
નગરપાલિકા દ્વારા દબાણ હટાવવાની કામગીરી દરમિયાન અનેક લારી ગલ્લાને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને આ સાથે જ તેમની પાસેથી 500 રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. નગરપાલિકાની કામગીરીને લઇને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. નગરપાલિકાના સદસ્ય અને રાજકીય આગેવાનો દ્વારા સમગ્ર ઘટનાને વખોડી કાઢવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર ઘટના પર ચીફ ઓફિસર દ્વારા સ્પષ્ટતા કરતા જણાવવામાં આવ્યું કે, પીએમ સ્વનિધિ યોજનાએ નગરપાલિકાની એક યોજના છે, જેના દ્વારા જરૂરિયાતમંદોને લોન સહાય માટે મદદ કરવામાં આવે છે. લોન સહાય અને દબાણ હટાવો બન્ને વિષય અલગ છે. બન્ને નગરપાલિકાની જ કામગીરી છે. લોન ધારક ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ધંધો કરતો હોય તો તેને અધિકૃત ના માની શકાય. નગરપાલિકા દ્વારા આ લોન ધારક વેન્ડરોને લોનના હપ્તા ભરવા માટે કોઇપણ પ્રકારની મદદ કરી શકે નહીં.
આ પણ વાંચો: