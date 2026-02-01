બોટાદ કડદાકાંડ વિરુદ્ધ લડનાર રાજુ કરપડા સહિતના નેતાઓને મળ્યા જામીન, રાજુ કરપડા બોલ્યા આવું...
રાત્રી દરમિયાન રાજુ કરપડા સહિતના નેતાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
Published : February 1, 2026 at 7:09 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતોના કપાસ ઉપર ભાવ નક્કી થયા પછી ભાવમાં ઘટાડો કરી અને વેપારીઓ દ્વારા લૂંટ કરી અને કડદો કરવામાં આવી રહ્યો હતો. આ મુદ્દે 10 ઓક્ટોબરના રોજ આમ આદમી પાર્ટીના ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડા અને તેમની સાથે રહેલા ખેડૂતો અને નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા બોટાદ માર્કેટીંગ યાર્ડના ચેરમેનને રજૂઆત કરી અને કડદાપ્રથા બંધ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
આ માંગણી મૌખિક સ્વીકાર કરવામાં આવી પરંતુ તે સમયે લેખિત આપવામાં ન આવતા રાજુ કરપડા સહિતના નેતાઓ દ્વારા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જ હોબાળો મચાવામાં આવ્યો હતો. રાત્રી દરમિયાન રાજુ કરપડા સહિતના નેતાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
આ મુદ્દે રાજુ કરપડા દ્વારા હડદડ ગામે ખેડૂત સભા યોજવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. કપાસની ગુણવત્તા ઘટાડીને ભાવમાં કાપ મૂકવામાં આવી રહ્યો હતો, તે મુદ્દે વિરોધ નોંધાવી રહ્યા હતા. આ સમગ્ર પ્રથા બંધ કરવાની માંગ સાથે રાજુ કરપડા પોતાના સુરેન્દ્રનગર આવેલા ઘરેથી પાછળના રસ્તેથી નજરકેદમાંથી પોલીસની નજર ચૂકાવી અને હડદડ પહોંચ્યા હતા. તેમની સાથે પ્રવીણ રામ અને અન્ય ખેડૂતો પણ પહોંચ્યા હતા, ત્યારે પોલીસ અને ગ્રામજનો વચ્ચે પથ્થરમારાની ઘટના બની હતી.
ગુજરાતના ખેડૂતોના હક અને અધિકારની લડાઈ લડતા જેલમાં ગયેલા AAP નેતા શ્રી @PravinRam_ , શ્રી રમેશ મેર સહિત AAP નેતાઓ અને ખેડૂતો આજે જેલમુક્ત થયા ત્યારે AAP ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી @isudan_gadhvi , ધારાસભ્ય શ્રી@KhavaHemat સંગઠન મંત્રી અજીતભાઈ લોખીલ, યુથ વિંગ પ્રમુખ… pic.twitter.com/kmqTiSViV7— AAP Gujarat (@AAPGujarat) February 1, 2026
જેમાં પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી કે સભાની મંજૂરી ન આપવામાં આવી હોવા છતાં પણ સભા કરવામાં આવી હતી. રાજુ કરપડા સહિત 85 જેટલા ખેડૂતો સામે નામ જોગ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ખેડૂતોને જેલમાં નાખવામાં આવ્યા હતા. 100 દિવસથી વઘુનો સમય જેલમાં વિતાવ્યા બાદ તમામ ખેડૂતોના જામીનો મંજૂર થઈ ગયા છે. જેમાં રાજુ કરપડાને પણ જામીન મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
सत्यमेव जयते— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 31, 2026
किसानों की आवाज़ दबाने के लिए गुजरात में BJP सरकार ने जिस ज़ुल्म और साज़िश का सहारा लिया, वो आज कोर्ट में बेनकाब हो गई। गुजरात में किसानों की आवाज़ बने राजूभाई करपड़ा और प्रवीण राम सहित सभी साथियों को ज़मानत मिलना सच की जीत है।
BJP की जेल, डर और दमन से न गुजरात… https://t.co/Af76QA70Tc
"આગામી દિવસોમાં પણ ખેડૂતોના પ્રશ્ન લડતો રહીશ, જેલમાં જે સમયે વિતાવ્યો તે અલગ અલગ કેદીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરવામાં આવ્યો. જેલમાં સૌથી વધુ વાંચન કરવામાં આવ્યું, ખેડૂતોના પ્રશ્નને લઈ અને રોડ મેપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે." - રાજુ કરપડા, આપ નેતા
રાજુ કરપડાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "આગામી દિવસોમાં આ રોડ મેપ પ્રમાણે આગળ વધીશું, સિંચાઈના, પાણીના પ્રશ્નો, કંપનીઓની દાદાગીરીના પ્રશ્નો અને ખેડૂતોને પુરતા ભાવ નથી મળતા, તે તમામ પ્રશ્નોને લઇ મજબૂત લડાઈ લડીશું. ખેડૂતોના પ્રશ્નો માટે હર હંમેશ ઊભા રહીશું"
દિવાળી જેવા તહેવારમાં પણ રાજુ કરપડા જેલમાં હોવાથી મુળી તાલુકાના ખેડૂતોએ નવા વર્ષની ઉજવણી કરી ન હતી, પરંતુ રાજુ કરપડા જેલ મુક્ત થયા બાદ તેમણે સુરેન્દ્રનગર સર્કિટ હાઉસ ખાતે ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરી હતી.
