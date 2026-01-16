બોટાદ: તુરખા ગામે પરિવાર પર જીવલેણ હુમલો; મહિલાનું મોત, ચાર ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત

ETV Bharat / state

January 16, 2026

બોટાદ: બોટાદ જિલ્લાના તુરખા ગામે આજે બપોરના સમયે એક પરિવાર પર પાંચથી વધુ લોકોએ તીક્ષણ હથિયારો વડે જીવલેણ હુમલો કર્યાની ઘટના સામે આવી છે. આ હુમલામાં નાનીબેન પરમાર નામની મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યું છે, જ્યારે અન્ય ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, તુરખા ગામે પરિવાર ઘરે બપોરનું ભોજન કરી રહ્યો હતો તે દરમિયાન નાગજી સાગઠીયા, મનોજભાઈ સહિત પાંચેક જેટલા લોકો તીક્ષણ હથિયારો સાથે ઘરમાં ઘૂસી આવ્યા અને પરિવાર પર હુમલો કર્યો હતો. અચાનક થયેલા આ હુમલાથી ગામમાં ભય અને તણાવનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.

હુમલામાં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા ચાર લોકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે ભાવનગરની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે મૃતક નાનીબેન પરમારના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે બોટાદ સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.

મૃતકના પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, 12 તારીખે એક સગીરાને ભગાડી જવાની બાબતે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી અને તે બાબતની દાઝ રાખીને આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ઘટનાની જાણ થતાં બોટાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને હાલ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

જોકે હુમલો અંગત અદાવતનાં કારણે થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. થોડા સમયથી આ બને પરિવારો વચ્ચે મતભેદ થયા હતા, જેથી અંગત રાગદેશ રાખી આ હુમલો થયો હતો અને પાંચ લોકો પર તૂટી પડ્યા હતા. જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું હતું અને અન્ય ચાર લોકો ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોને હાલ સારવાર અર્થે ભાવનગર ખસેડવામાં આવ્યા છે અને પોલીસ હાલ તપાસ કરી રહી છે.

