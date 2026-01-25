બોટાદ જિલ્લાને "નવીન મતદાર જાગૃતિ પહેલ" હેઠળ રાષ્ટ્રીય સ્તરે સન્માન, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુના હસ્તે મળ્યો પુરસ્કાર
25 જાન્યુઆરીના રોજ ઉજવાતા 16મા રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ નિમિત્તે "નવીન મતદાર જાગૃતિ પહેલ" શ્રેણી હેઠળ બોટાદને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો છે.
બોટાદ : જિલ્લો તેના નવીન અને ટેકનોલોજી-આધારિત મતદાર જાગૃતિ પહેલ, "બોટ્રોન" માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત થયો છે, જે એક માનવીય રોબોટ-આધારિત મતદાર શિક્ષણ કાર્યક્રમ છે. આ પહેલને 25 જાન્યુઆરીના રોજ ઉજવાતા 16મા રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ નિમિત્તે "નવીન મતદાર જાગૃતિ પહેલ" શ્રેણી હેઠળ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો છે.
બોટાદ ગુજરાતનો એકમાત્ર જિલ્લો છે, જેને આ શ્રેણીમાં માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે. 16મા રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ નિમિત્તે નવી દિલ્હીમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય સ્તરના કાર્યક્રમમાં બોટાદ કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ડૉ. જિન્સી રોય દ્વારા ભારતના માનનીય રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુ દ્વારા આ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો.
આ રાષ્ટ્રીય માન્યતા ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં રોબોટિક્સનો ભારતનો પ્રથમ સંરચિત અને વ્યવસ્થિત ઉપયોગ સ્વીકારે છે. એક પહેલ જે બોટાદ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા કલ્પના, અમલ અને નજીકથી દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
જિલ્લા અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ પહેલ કલેક્ટરના અદ્યતન ટેકનોલોજી દ્વારા મતદાર શિક્ષણને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવાના વિઝનમાંથી ઉદ્ભવી છે. જેનો ઉદ્દેશ ચૂંટણીમાહિતીને આકર્ષક, સુલભ, પ્રમાણિત અને નાગરિક-કેન્દ્રિત બનાવવાનો છે. રોબોટિક્સને મોટા પાયે મતદાર-સંબંધિત માહિતીના સુસંગત, સચોટ અને ન્યાયી પ્રસારને સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક અસરકારક માધ્યમ તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી.
કલેક્ટરના માર્ગદર્શન હેઠળ, બોટ્રોનને ચૂંટણી પંચ સાથે સંરેખિત સંદેશાઓ સાથે ડિઝાઇન, પ્રોગ્રામ અને તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મતદાર નોંધણી, મતદાર યાદી સુધારણા, નૈતિક મતદાન પ્રથાઓ અને ચૂંટણી સમયપત્રકનો સમાવેશ થાય છે. કલેક્ટરે વ્યક્તિગત રીતે સામગ્રી માળખા, તકનીકી ગોઠવણી અને સ્થાન-વાર તૈનાત વ્યૂહરચનાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. જે ઉચ્ચ ટ્રાફિકવાળા જાહેર સ્થળોએ અસરકારક પહોંચ સુનિશ્ચિત કરે છે.
જિલ્લા અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કલેક્ટર નિયમિતપણે બોટ્રોનના ક્ષેત્ર પ્રદર્શન અને નાગરિક પ્રતિસાદની સમીક્ષા કરતા હતા, ખાસ કરીને પ્રથમ વખતના મતદારો, યુવાનો અને શહેરી વસ્તીમાં જોડાણને મહત્તમ બનાવવા માટે તૈનાત વ્યૂહરચનાઓને સુધારતા હતા. આ પહેલથી પુનરાવર્તિત માનવશક્તિ-સઘન જાગૃતિ ઝુંબેશ પર નિર્ભરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી થઈ અને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં જાહેર હિત અને ભાગીદારીમાં વધારો થયો.
ચૂંટણી અધિકારીઓએ અવલોકન કર્યું કે બોટ્રોન પહેલ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે જિલ્લા-સ્તરીય વહીવટી નેતૃત્વ, જ્યારે ઉભરતી ટેકનોલોજી સાથે જોડાય છે, ત્યારે લોકશાહી ભાગીદારીને અસરકારક રીતે મજબૂત બનાવી શકે છે. રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર બોટાદ મોડેલને દેશભરમાં ટેકનોલોજી-સક્ષમ મતદાતા જાગૃતિ પહેલ માટે એક અનુકરણીય શ્રેષ્ઠ પ્રથા તરીકે સ્થાપિત કરે છે.
