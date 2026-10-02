બોટાદમાં કપાસના પાકમાં ભારે નુકશાન, સરકાર સ્પેશિયલ સર્વે નહીં કરે તો 5 હજાર ખેડૂતો સાથે આંદોલનની ચીમકી
ખેડૂતો દ્વારા લગભગ 90 ટકા વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 2, 2026 at 5:39 PM IST
બોટાદ: બોટાદના રાણપુર તાલુકામાં ખેડૂતો પર આફતના વાદળો ઘેરાયા છે. નાની વાવડી ગામમાં વરસાદ બાદ કપાસના પાકમાં સુકારો આવતા હજારો વીઘામાં ઉભો પાક નાશ પામ્યો છે. વીઘાદીઠ 15થી 17 હજારનો ખર્ચ કર્યા બાદ પાક બગડતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. ત્યારે ખેડૂતો હવે સરકાર પાસે તાત્કાલિક સર્વે અને યોગ્ય વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે.
બોટાદના રાણપુર તાલુકાના નાનીવાવડી ગામમાં ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. વરસાદ બાદ કપાસના પાકમાં સુકારો આવતા ખેડૂતોના ઉભા પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. નાની વાવડી ગામમાં અંદાજે 10 હજાર વીઘા જેટલી જમીન આવેલી છે. જેમાં ખેડૂતો દ્વારા લગભગ 90 ટકા વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ વરસાદ બાદ કપાસમાં સુકારાનો ઉપદ્રવ વધતા સ્થિતિ ગંભીર બની છે.
ખેડૂતોના જણાવ્યા પ્રમાણે, 5 હજાર વીઘાથી વધુ વિસ્તારમાં કપાસના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. અનેક ખેતરોમાં 90 ટકા જેટલો પાક સુકાઈ ગયો હોવાનો દાવો ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. બિયારણ, ખાતર, દવા અને મજૂરી સહિત વીઘાદીઠ 15થી 17 હજાર રૂપિયા જેટલો ખર્ચ કર્યા બાદ ખેડૂતોને પાકમાંથી આવકની આશા હતી. પરંતુ પાક તૈયાર થવાના સમયે જ સુકારોથી ખેડૂતોની તમામ ગણતરીઓ ઊંધી પડી છે. ખેડૂતો કહે છે કે પાક નિષ્ફળ જતાં હવે પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવાની સાથે ખેતી માટે લીધેલું દેવું ચૂકવવાની પણ ચિંતા સતાવી રહી છે. નાની વાવડી ગામના ખેડૂતો હવે તંત્ર અને રાજ્ય સરકાર સામે મદદની આશા રાખી રહ્યા છે.
બોટાદ જિલ્લા કિસાન સંઘના અધ્યક્ષ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે બોટાદ જિલ્લામાં સૌથી વધુ નુકસાન રાણપુર, બરવાળા અને બોટાદ તાલુકામાં છે જ્યારે ગઢડા તાલુકામાં પ્રમાણમાં ઓછું નુકસાન થયું છે ત્યારે ખેડૂતોને તાત્કાલિક નુકસાન વળતર અંગે સર્વે હાથ ધરી ચુકવણું કરવામાં આવે કે જેથી કરીને ખેડૂતોને પડતા પર પાટા જેવી સ્થિતિ ન થાય, જો આગામી સમયમાં માંગ પૂરી કરવામાં નહીં આવે તો 5000 ખેડૂતો સાથે આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. ત્યારે ખેડૂતોની માંગ મુજબ કૃષિ વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક સ્પેશિયલ સર્વે હાથ ધરવામાં આવે અને નુકસાનનું યોગ્ય આકલન કરી ખેડૂતોને વળતર તથા રાહત પેકેજ આપવામાં આવે. હાલ તો મહેનતના પાકને આંખ સામે બરબાદ થતો જોઈ ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. હવે તંત્ર દ્વારા ક્યારે સર્વે થાય છે અને ખેડૂતોને કેટલી રાહત મળે છે તેના પર સૌની નજર છે.
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