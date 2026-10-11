બોટાદ: 15 નાના તળાવોમાંથી 11માં માત્ર 10થી 30 ટકા પાણી બચ્યું, સૌની યોજના હેઠળ તળાવો ભરવાની તૈયારી
બોટાદ જિલ્લામાં 15 નાના તળાવોમાંથી 11માં માત્ર 10થી 30 ટકા પાણી બચ્યું છે, જેના કારણે ખેડૂતો અને માલધારીઓ પાણીની અછતથી પરેશાન છે.
Published : October 11, 2026 at 3:41 PM IST
બોટાદ: જિલ્લામાં 15 નાના તળાવોમાંથી 11 તળાવમાં અંશત: પાણીનો જથ્થો બચ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતો અને માલધારીઓ પાણીની અછતથી પરેશાન છે. માલ-ઢોરને પાણી મળી રહે અને ખેતરમાં કૂવાના તળ ઊંચા આવે તે માટે સૌની યોજના અંતર્ગત નાના તળાવો પણ ભરવામાં આવશે, તેવી કાર્યપાલક ઇજનેર દ્વારા જાણકારી આપવામાં આવી છે.
સમગ્ર બોટાદ જિલ્લામાં સરેરાશ ખૂબ ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. ખેડૂતો અને માલધારીઓને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પાણીની તાતી જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ 15 નાના તળાવો આવેલા છે. એક તળાવ ત્રણથી ચાર ગામોને પાણી પૂરું પાડી શકે છે.
બોટાદ જિલ્લાના ચાર તાલુકામાં 15 જેટલા નાના તળાવો આવેલા છે. આ તમામ તળાવમાં નાની સિંચાઈ યોજના અંતર્ગત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. બોટાદ તાલુકામાં 3, ગઢડા તાલુકામાં 5, રાણપુર તાલુકામાં 3 અને બરવાળા તાલુકામાં 4 યોજનાઓ કાર્યરત છે.
રાણપુરની ઉમરાળા, શીતલા અને બોટાદની તુરખા નાની સિંચાઈ યોજના અંતર્ગતના તળાવો હાલ 90 ટકા જેટલા પાણીથી ભરાયેલા છે. ગઢડાની વિકળીયા યોજનાનું તળાવ 70 ટકા ભરેલું છે. બાકીના 11 તળાવોમાં અંશત: એટલે કે માત્ર 10થી 30 ટકા જેટલો જ પાણીનો સંગ્રહ બચ્યો છે.
તાત્કાલિક ખેડૂતોને ખેતીના પાક બચાવવા માટે અને પશુપાલકોને પશુ નિભાવ માટે પાણીની સત્વરે જરૂરિયાત છે, ત્યારે કાર્યપાલક ઇજનેર દ્વારા સૌની યોજના અંતર્ગત પાણીથી તળાવો ભરવામાં આવશે તેવું જણાવવામાં આવ્યું હતું.
આ તમામ તળાવો બે-ત્રણ ગામોને સિંચાઈ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે તેમ છે. ખેડૂતોના કૂવાના પાણીના તળ ઉપર આવી શકે તેમ છે, જેથી ખેતીમાં પિયત પણ થઈ શકે છે. ત્યારે સૌની યોજના અંતર્ગત આ ખાલી તળાવો ભરવા માટેનું આયોજન ગામડાઓને ફાયદાકારક બની શકે છે.
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