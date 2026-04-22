મુખ્યમંત્રીના બંદોબસ્ત દરમિયાન અકસ્માત: બોટાદ નજીક પોલીસ અશ્વદળની વાન પલ્ટી, અશ્વોને ઈજા

અશ્વોની હાલતને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક સારવારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 6:51 PM IST

અમરેલી : બોટાદ જિલ્લામાં આજે સવારના સમયે એક ગંભીર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. મુખ્યમંત્રીના બંદોબસ્ત માટે જઈ રહેલી પોલીસ અશ્વદળ વાન બોટાદ થી સેથળી ગામ વચ્ચે અચાનક પલ્ટી ખાઈ જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટનાથી થોડા સમય માટે વિસ્તારમાં હલચલ મચી ગઈ હતી.

મળતી માહિતી મુજબ, પોલીસ અશ્વદળની વાન મુખ્યમંત્રીના સાળંગપુર અને બોટાદ પ્રવાસને ધ્યાનમાં રાખીને બંદોબસ્ત માટે જઈ રહી હતી. તે દરમિયાન બાજુમાંથી અન્ય એક વાહન પસાર થતા ડ્રાઇવરે નિયંત્રણ ગુમાવ્યું અને વાન પલ્ટી ખાઈ ગઈ. અકસ્માત એટલો અચાનક થયો કે વાનમાં રહેલા અશ્વો અને પોલીસ કર્મચારીઓને સંભાળવાનો સમય પણ ન મળ્યો.

આ અકસ્માતમાં વાનમાં રહેલા અશ્વોને નાની-મોટી ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું પ્રાથમિક રીતે જાણવા મળ્યું છે. સદનસીબે કોઈ ગંભીર જાનહાની નોંધાઈ નથી, પરંતુ અશ્વોની હાલતને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક સારવારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

આ અકસ્માત બાદ રસ્તા પર વાન પલ્ટી ખાઈ જતા ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. રસ્તો સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જતા વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ટ્રાફિક નિયંત્રણમાં લેવા તેમજ રસ્તો ખુલ્લો કરવા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પોલીસ દ્વારા અકસ્માતના ચોક્કસ કારણોની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક રીતે અન્ય વાહનના કારણે અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે ઘટનાની જાણ થતા બોટાદના ડીવાયએસપી મહર્ષિ રાવળ ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા અને તુરંત જ ટ્રાફિકને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી ટ્રાફિકને ક્લિયર કર્યો હતો. એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

નોંધનીય છે કે આજે મુખ્યમંત્રીનો સાળંગપુર અને બોટાદનો મહત્વપૂર્ણ પ્રવાસ યોજાયો છે, જેના બંદોબસ્ત માટે જ પોલીસ અશ્વદળ તૈનાત કરવામાં આવી રહ્યું હતું. આ અકસ્માતે બંદોબસ્તની કામગીરીમાં થોડો વિઘ્ન ઊભો કર્યો હોવા છતાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિને ઝડપથી સંભાળી લેવામાં આવી છે.

