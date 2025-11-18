ETV Bharat / state

પાકિસ્તાનમાં જન્મ, ગુજરાતમાં નવું શૈક્ષણિક જીવન – STP ક્લાસમાં ઝળકે આશાનું કિરણ

લોંગ ટર્મ વિઝા (LTV) પર ભારત આવેલા પાકિસ્તાની મૂળના બાળકો પણ સ્થાનિક બાળકો સાથે ખભે-ખભા મિલાવીને ગુજરાતી ભાષા, ગણિત અને અન્ય વિષયો ભણી રહ્યા છે.

પાકિસ્તાનમાં જન્મ, ગુજરાતમાં નવું શૈક્ષણિક જીવન – STP ક્લાસમાં ઝળકે આશાનું કિરણ
પાકિસ્તાનમાં જન્મ, ગુજરાતમાં નવું શૈક્ષણિક જીવન – STP ક્લાસમાં ઝળકે આશાનું કિરણ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: સામાન્ય રીતે આપણે શાળામાં બાળકોને ભણતા જોઈએ છીએ, પણ કેટલાક બાળકો એવા હોય છે જે ગરીબી કે અન્ય કારણોસર નિયમિત શિક્ષણથી વંચિત રહી જાય છે. ત્યારે રાજ્ય સહિત મહેસાણા જિલ્લામાં એક અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ પહેલ માત્ર સ્થાનિક બાળકો માટે જ નહીં, પરંતુ એક એવા સમુદાય માટે આશાનું કિરણ બની છે, જેનો જન્મ તો થયો છે પાકિસ્તાનમાં, પણ હવે શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે ગુજરાતની માટી પર!

મહેસાણા જિલ્લામાં ચાલી રહેલા સ્પેશ્યલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP) હેઠળ શાળામાંથી ડ્રોપઆઉટ બાળકોને મુખ્ય પ્રવાહના શિક્ષણ સાથે જોડવાની અનોખી પહેલ ચાલી રહી છે. આ પહેલની ખાસ વાત એ છે કે આ વર્ગોમાં લોંગ ટર્મ વિઝા (LTV) પર ભારત આવેલા પાકિસ્તાની મૂળના બાળકો પણ સ્થાનિક બાળકો સાથે ખભે-ખભા મિલાવીને ગુજરાતી ભાષા, ગણિત અને અન્ય વિષયો ભણી રહ્યા છે.

પાકિસ્તાનમાં જન્મ, ગુજરાતમાં નવું શૈક્ષણિક જીવન – STP ક્લાસમાં ઝળકે આશાનું કિરણ (ETV Bharat Gujarat)

શું છે આ આખો કાર્યક્રમ?

મહેસાણા જિલ્લાનું લાખવડ ગામ. અહીંના એક વિશેષ ક્લાસરૂમમાં તમને એવા બાળકો જોવા મળશે, જેમના ચહેરા પર પોતાના વતનનો ત્યાગ કરવાનો દર્દ છે, પણ સાથે જ ભવિષ્ય બનાવવાનો સંકલ્પ પણ છે. આ એવા બાળકો છે જેમનો જન્મ પાકિસ્તાનમાં થયો છે અને અહીં તેઓ લોંગ ટર્મ વિઝા (LTV) પર આવેલા પરિવારના સભ્યો છે. પાકિસ્તાનમાં અધૂરું રહી ગયેલું શિક્ષણ હવે તેઓ ગુજરાતની સરકારી શાળાઓ થકી મેળવી રહ્યા છે. આ બાળકો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્પેશ્યલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP) થકી એવા બાળકોને પદ્ધતિસરનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે જેઓ કોઈ કારણસર શાળા છોડી ગયા હોય (ડ્રોપઆઉટ) અથવા ક્યારેય શાળાએ જઈ શક્યા ન હોય.

લાખવડ ગામના એક STP વર્ગમાં કુલ 50 બાળકો અભ્યાસ કરે છે, જેમાંથી 16 બાળકો પાકિસ્તાનમાં જન્મેલા અને LTV વિઝા પર અહીં આવેલા પરિવારના છે. પાકિસ્તાન છોડતી વખતે તેમનું શિક્ષણ અધૂરું રહી ગયું હતું, તે હવે ગુજરાતની સરકારી યોજના દ્વારા પૂરું થઈ રહ્યું છે. આ બાળકો હવે ગુજરાતી વાંચી, લખી અને ગણિતના દાખલા ઉકેલી શકે છે.

કાર્યક્રમની વિગતો:

  • હાલ મહેસાણા જિલ્લામાં કુલ 113 STP વર્ગો ચાલુ છે.
  • આ વર્ગો 9 મહિનાના હોય છે.
  • દરેક વર્ષે સર્વે કરીને શાળાએ ન જનારા કે ડ્રોપઆઉટ બાળકોને શોધીને તેમને આ પ્રોગ્રામમાં જોડવામાં આવે છે.
  • 9 મહિના પછી પરીક્ષા લેવામાં આવે છે; પાસ થનાર બાળકોને તેમની ઉંમર પ્રમાણે નિયમિત શાળાના યોગ્ય ધોરણમાં પ્રવેશ અપાય છે.
  • આ વર્ષે 132 બાળકો આ પ્રોગ્રામનો લાભ લઈ રહ્યા છે, જેમાં પાકિસ્તાની મૂળના બાળકો પણ સામેલ છે.
  • ધોરણ 3 થી 8ની ઉંમરના બાળકોને આ વર્ગોમાં ભણાવવામાં આવે છે.

આ પહેલ દર્શાવે છે કે શિક્ષણ કોઈ સીમા કે રાષ્ટ્રીયતાને ઓળંગીને દરેક બાળકનો અધિકાર છે. પાકિસ્તાનથી આવેલા આ બાળકોના ચહેરા પર વતન છોડવાનું દુઃખ હોવા છતાં ભવિષ્ય બનાવવાનો સંકલ્પ સ્પષ્ટ દેખાય છે. સ્થાનિક અને પાકિસ્તાની મૂળના બાળકો એક જ ક્લાસરૂમમાં સાથે બેસીને ભણે છે, તે દૃશ્ય માનવતા અને સમાનતાનું જીવંત ઉદાહરણ છે.

મહેસાણા જિલ્લાનો આ સ્પેશ્યલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે કે શિક્ષણ માત્ર અધિકાર જ નથી, પણ એક નવું જીવન શરૂ કરવાની ચાવી પણ છે. સરહદોની પારથી આવેલા હોય કે પછી સ્થાનિક સ્તરે શિક્ષણથી વંચિત હોય, આ પ્રોગ્રામ થકી દરેક બાળકને સમાન તક મળી રહી છે. લાખવડમાં પાકિસ્તાની બાળકોનું ગુજરાતી ભણવું અને સ્થાનિક બાળકો સાથે ભળી જવું, એ જ દર્શાવે છે કે જ્ઞાનની કોઈ સીમા નથી હોતી. આ જ્ઞાન તેમને આવતીકાલના મુખ્ય પ્રવાહના નાગરિક બનાવવામાં મદદરૂપ થશે. મહેસાણામાં ચાલી રહેલો આ STP પ્રોગ્રામ શિક્ષણની તાકાત અને માનવતાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BORN IN PAKISTAN
CADEMIC LIFE IN GUJARAT
A RAY OF HOPE SHINES
MEHSANA
STP CLASSROOM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.