ટેક્નોલોજીના સથવારે સપનું થશે સાકાર: જન્મથી જ બધિર વિધિતાએ NEET પાસ કરી, હવે જામનગરની એમ પી શાહ મેડિકલ કોલેજમા કરશે ડોક્ટરનો અભ્યાસ
જામનગરની 17 વર્ષીય વિધિતા ગુપ્તા લાખો વિદ્યાર્થીઓ માટે એક જ્વલંત અને પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ બની છે
Published : September 17, 2026 at 6:50 PM IST
જામનગર: મેડિકલ ક્ષેત્રે ડૉક્ટર બનવાનું સ્વપ્ન જોતા લાખો વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાતની 17 વર્ષીય વિધિતા ગુપ્તા એક જ્વલંત અને પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ બની છે. જન્મથી જ સાંભળવાની શક્તિ ગુમાવી ચૂકેલી વિધિતાએ પોતાની શારીરિક મર્યાદાઓને પાર કરીને તાજેતરમાં 'નીટ' (NEET) પરીક્ષામાં સફળતા મેળવી છે. તેના આ પરિણામના આધારે તેને જામનગરની પ્રખ્યાત એમ. પી. શાહ સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મળી ગયો છે. સામાન્ય રીતે કોઈપણ ડૉક્ટરની આગવી ઓળખ તેમના ગળામાં રહેલું સ્ટેથોસ્કોપ હોય છે, પરંતુ વિધિતા કાનથી સાંભળી શકતી ન હોવાથી સામાન્ય સ્ટેથોસ્કોપ વાપરી શકે તેમ નથી. જોકે, આધુનિક ટેક્નોલોજીએ તેની આ સમસ્યાનો પણ ઉકેલ લાવી દીધો છે. હવે તે 'વાયરલેસ સ્ટેથોસ્કોપ' નો ઉપયોગ કરશે, જે સીધું જ તેના માથામાં લાગેલા 'કોકલિયર ઈમ્પ્લાન્ટ' (Cochlear Implant) સાથે કનેક્ટ થઈ જશે અને તે અન્ય તબીબોની જેમ જ દર્દીઓના હૃદયના ધબકારા સાંભળી શકશે.
'વિધિતાને આગળની બેચ પાર બેસાડીને સપોર્ટ કરીશું'
જામનગર એમપી શાહ મેડિકલ કોલેજના ડીન ડૉ. ડોક્ટર નંદિની દેસાઈએ જણાવ્યું કે, મારી કારકિર્દીના આટલા વર્ષોમાં પહેલીવાર આ પ્રકારનો કે સામે આવ્યો છે જેમાં કોઈ સ્ટુડન્ટ આ રીતે મેડિકલમાં અભ્યાસ કરશે. અમારા માટે ખૂબ જ ગૌરવ ની વાત કહી શકાય, તેમના એમબીબીએસના અભ્યાસ દરમિયાન અમારા સંસ્થા તરફથી જે કાંઈ પણ મદદની જરૂર પડશે તે અમે કરીશું સાથે જ વિધિતાને અમે આગળની બેંચ પર બેસાડીશું જેથી તેને સાંભળવામાં કોઈ તકલીફ ના રહે.
વિધિતા માટે ડૉક્ટર બનવા સુધીની આ સફર જરાય સરળ નહોતી. ચાલુ વર્ષે મે મહિનામાં લેવાયેલી નીટ પરીક્ષાના પેપર લીક વિવાદ અને ત્યારબાદ પરીક્ષા રદ થવાની ઘટનાએ તેને ઊંડી નિરાશામાં ધકેલી દીધી હતી. વિધિતાને ખાતરી હતી કે પહેલી પરીક્ષામાં તેનું પ્રદર્શન ઉત્તમ હતું. જ્યારે ફરીથી પરીક્ષા (રી-ટેસ્ટ) આપવાની વાત આવી, ત્યારે તેને સ્વાભાવિક ડર હતો કે શું તે ફરીથી એટલું જ સારું પ્રદર્શન કરી શકશે? આ અનિશ્ચિતતાના સમયમાં તેણે નર્સિંગ, બીએસસી કે ફિઝિયોથેરાપી જેવા વિકલ્પો પણ વિચારવા માંડ્યા હતા. પરંતુ ગુજરાતી માધ્યમમાં પરીક્ષા આપનાર આ હોનહાર વિદ્યાર્થિનીએ પોતાની હિંમત એકઠી કરી અને હાર ન માની.
કોકલિયર ઈમ્પ્લાન્ટ કરાવ્યું
વિધિતાના બાળપણના સંઘર્ષ વિશે તેના માતા મીનાબેન યાદ કરતા કહે છે કે, બાળકી જ્યારે નાની હતી અને તેને રસી અપાવવા ગયા, ત્યારે તબીબે પહેલીવાર ધ્યાન દોર્યું કે તે કદાચ સાંભળી શકતી નથી. ઓડિયોમેટ્રી ટેસ્ટમાં જ્યારે બહેરાશની પુષ્ટિ થઈ ત્યારે પરિવારને આઘાત લાગ્યો હતો. પરંતુ પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર કરીને પિતા હરીશ ગુપ્તાએ ડૉ. ભાવેશ મહેતા અને ડૉ. ભાવિન પરીખની સલાહથી વિધિતાને ચાર વર્ષની ઉંમરે કોકલિયર ઈમ્પ્લાન્ટ કરાવ્યું. આ ઉપકરણના બે ભાગ હોય છે, એક કાનની ઉપર અને બીજો માથા પર
5 વર્ષ લીધી સ્પીચ થેરાપી
જ્યુડિશિયલ ઑફિસર પિતાની નોકરીમાં વારંવાર બદલી થતી હોવાથી વિધિતાએ ઘણી શાળાઓ બદલવી પડી. નવી શાળાઓમાં સાંભળવાની ખામી અને ઉપકરણ પહેરેલું હોવાથી અન્ય બાળકો તેની સાથે ભળતા નહોતા. તેને ઘણીવાર એકલતાનો સામનો કરવો પડ્યો. પરંતુ ધોરણ ૧૨માં તેને સારા મિત્રો મળ્યા. રસપ્રદ વાત એ છે કે ગુપ્તા પરિવારની માતૃભાષા હિન્દી હોવા છતાં, પિતાએ તેને ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણાવવાનો દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્ણ નિર્ણય લીધો, જેથી તે સ્થાનિક લોકો સાથે ભવિષ્યમાં સરળતાથી વાતચીત કરી શકે.
આજે સતત ૫ વર્ષની સ્પીચ થેરાપી, માતા-પિતાનો અડીખમ ટેકો અને વિધિતાની અથાક મહેનતનું પરિણામ સૌની સામે છે. ભવિષ્યમાં કયા ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાત (Specialization) થવું તે અંગે તેણે હજુ વિચાર્યું નથી, પરંતુ અત્યારે તે મેડિકલ કોલેજના પોતાના આ નવા અને રોમાંચક પ્રવાસ માટે સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે.
આ પણ વાંચો: