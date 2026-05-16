પાણીપુરીમાં હાડકું!: યુવતીના આક્ષેપ બાદ AMCની કાર્યવાહી, લારી જપ્ત
પહેલા વાળ અને પછી 'હાડકું' નીકળતા યુવતીએ વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર મૂક્યો
Published : May 16, 2026 at 5:54 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં સ્ટ્રીટ ફૂડની ગુણવત્તા સામે ફરી એકવાર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. શહેરના રાણીપ વિસ્તારમાં પાણીપુરી ખાતા સમયે યુવતીને પાણીમાં હાડકું નીકળ્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં AMCનું ફૂડ સેફટી વિભાગ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવ્યું હતું અને લારીચાલક ને દંડ ફટકારી લારી જપ્ત કરવામાં આવી છે.
વીડિયોમાં યુવતી પોતાના હાથમાં હાડકાં જેવા પદાર્થ સાથે આક્ષેપ કરી રહી છે. રાણીપ આર્વેદ ટાન્સક્યૂબ મૉલની બહાર ઊભેલી પાણીપુરીની લારી પર યુવતી અને તેની માતા પાણીપુરી ખાવા ગયા હતા. યુવતીનો આક્ષેપ છે કે, તેની માતાએ પહેલી પુરી ખાધી તેમાં જ વાળ આવ્યો હતો અને તેણે લારીવાળા ભાઈને ફરિયાદ કરતા તેમણે માફી માગી હતી. તેમણે પાણીપુરીવાળાનો ધંધો ન બગડે એટલે વધારે હોબાળો કર્યો નહોતો પરંતુ બાદમાં જ્યારે તેમણે પાણપુરી ખાધી તો તેમાં હાડકાં જેવો પદાર્થ નીકળ્યો હતો. તેમણે પાણીપુરીવાળાને તે બતાવીને ફરિયાદ કરી તો તેમણે તે લાકડું હોવાનું કહ્યું હતું. બાદમાં યુવતીએ કહ્યું કે, જો તે લાકડું હોય તો છરી વડે કાપી બતાવે. ત્યારબાદ પાણીપુરીવાળાએ તેમને 'સૉરી' કહીને જવાબ આપ્યો હતો કે, કદાચ તે ઉડીને આવી ગયું હશે!
યુવતીએ જણાવ્યું કે, તેણે ફૂડને લગતી ઘણી બધી વેબસાઈટ્સ પર જઈને ફરિયાદ નોંધાવી છે પરંતુ કોઈ રિસ્પોન્સ મળ્યો નથી.
એક તરફ AMC દ્વારા સ્ટ્રીટ ફૂડની ગુણવત્તા સુધારવા માટે પાણીપુરીની લારીઓ પર બારકોડ સિસ્ટમ લાગુ કરવાની વાતો થઈ રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ આવી બેદરકારી સામે આવતા લોકો સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે.
AMCના ફૂડ વિભાગના વડા ડો. તેજસ શાહે જણાવ્યું હતું કે, 'સોશિયલ મીડિયા માધ્યમથી આ ઘટના પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ AMC દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મહિલાએ પહેલા વાળ અને ત્યારબાદ પાણીપુરીમાંથી હાડકું નીકળ્યું હોવાનો આક્ષેપ લગાવ્યો છે. લારીવાળા તેને લાકડું કહી રહ્યા છે. આ પદાર્થ અસલમાં લાકડું છે કે હાડકું તે હજુ ચોક્કસ જાણવા મળ્યું નથી પણ લારીવાળાની બેદરકારી ચોક્કસ છે. સ્ટ્રીટ ફૂડ વેચનારોએ સ્વચ્છતા અને ફૂડ સેફટીના નિયમોનું કડક પાલન કરવું જરૂરી છે. લોકોના આરોગ્ય સાથે કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી સહન કરવામાં આવશે નહીં અને આવા કેસોમાં કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે. ઘટનાની જાણ થતાં AMCના ફૂડ સેફટી વિભાગની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન દુકાનદારની બેદરકારી સામે આવતા ફૂડ વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. AMCએ લારીચાલક સામે 10 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે અને પાણીપુરીની લારી પણ જપ્ત કરી લેવામાં આવી છે.'
