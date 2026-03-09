ગુજરાત હાઇકોર્ટ સહિત રાજ્યની અનેક કોર્ટને મળી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, પોલીસ તપાસ શરુ
છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં હાઇકોર્ટ અને ગ્રામ્ય કોર્ટને સતત ત્રીજી વખત ધમકી મળી છે.
Published : March 9, 2026 at 3:39 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટને ફરી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળી ધમકી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ સાથે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટને પણ બૉમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ અને અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટના રજિસ્ટ્રી વિભાગને ધમકીભર્યો ઈમેલ મળ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ પરિસરમાં બોમ્બ સ્કોડ, ફાયર, સ્થાનિક પોલીસ, ડોગ સ્કોડ સહિતની ટીમ પહોંચી તપાસ શરુ કરી છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં ગ્રામ્ય કોર્ટને સતત ત્રીજી વખત ધમકી મળી છે.
ધમકી મળ્યા બાદ તાત્કાલિક હાઇકોર્ટ પરિસરમાં બોમ્બ સ્કોડ, ડોગ સ્કોડ, ફાયર બ્રિગેડ અને સ્થાનિક પોલીસ સહિતની ટીમો પહોંચી ગઈ હતી. સમગ્ર પરિસરમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને કોર્ટના વિવિધ વિભાગો તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી.
ફાયર વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ધમકી મળ્યા બાદ સુરક્ષા પગલાંના ભાગરૂપે ફાયર બ્રિગેડની ટીમને પણ હાઇકોર્ટ પરિસરમાં મોકલવામાં આવી હતી. ટીમ દ્વારા સમગ્ર પરિસરમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નથી.
આ ઘટનાને કારણે થોડા સમય માટે કોર્ટ પરિસરમાં ચિંતા અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા સઘન તપાસ કર્યા બાદ સ્થિતિ નિયંત્રણમાં હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.
મહત્વની બાબત એ છે કે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટને ધમકી મળવાની આ સતત ત્રીજી ઘટના છે. જેના કારણે સુરક્ષા એજન્સીઓ હવે આ મામલાને વધુ ગંભીરતાથી લઈ રહી છે.
હાલ પોલીસ અને સાયબર ક્રાઇમ ટીમ દ્વારા ધમકીભર્યો ઈમેલ ક્યાંથી મોકલાયો અને તેના પાછળ કોણ છે તે અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સાથે જ કોર્ટ પરિસરની સુરક્ષા વધુ કડક બનાવવામાં આવી છે.
દાહોદ ડિસ્ટ્રીક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટને પણ મળી ધમકી
દાહોદ ડિસ્ટ્રીક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટના એડમિન વિભાગના મેઇલ આઈડી ઉપર અજાણ્યા ઈસમો દ્રારા કોર્ટ બિલ્ડિંગની બોમ્બથી ઉડાવી દેવાનો ધમકી ભર્યો મેઈલ મળતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો. રાજ્યભરની અલગ અલગ કોર્ટને મળેલી ધમકી બાદ દાહોદ ડિસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટને પણ ધમકીભર્યો મેઈલ મળ્યો, જેને પગલે પોલીસ વિભાગ દોડતું થયું અને લોકો માં આશ્ચર્ય સાથે એક છુપો ભય પણ જોવા મળી રહ્યો છે.
ધમકીને પગલે સાવચેતીના ભાગરૂપે કોર્ટ બિલ્ડિંગને તાત્કાલિક અસરથી ખાલી કરાવી દેવામાં આવી હતી. મુખ્ય ગેટથી અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો અને દાહોદ પોલીસની બીડીડીએસ, એલસીબી, એસઓજી સહિતની અલગ અલગ પોલીસની ટીમો સહિત પોલીસ કાફલો દોડી આવ્યો હતો. કોર્ટ બિલ્ડિંગમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. ધમકી ભર્યા મેઈલની વાત વાયુવેગે પ્રસરતા સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો.
દાહોદના DySP જગદીશ ભંડારીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યની અનેક કોર્ટને આ પ્રકારના મેઇલ ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યા છે. મેઈલ દાહોદ કોર્ટને પણ ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળતા અમારી અલગ અલગ ટીમોએ તપાસ હાથ ધરી છે. પરંતુ કોર્ટ બિલ્ડિંગમાં કોઈપણ પ્રકારની સંદિગ્ધ વસ્તુ મળી નથી આવી. અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરી હતી.
