અમદાવાદ-સુરત-રાજકોટ અને વડોદરા RTOને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, બોમ્બ-ડોગ સ્કવોર્ડે તપાસ હાથ ધરી

રાજ્યમાં સ્કૂલ-કોલેજ અને કોર્ટ બાદ હવે RTO કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે.

અમદાવાદ RTO કચેરીને બોમ્બની ધમકી મળતા ખાલી કરાવવામાં આવી હતી
અમદાવાદ RTO કચેરીને બોમ્બની ધમકી મળતા ખાલી કરાવવામાં આવી હતી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 12:37 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 7:04 PM IST

અમદાવાદ: સ્કૂલ-કોલેજ અને કોર્ટ બાદ હવે રાજ્યમાં અમદાવાદ-રાજકોટ,સુરત અને વડોદરા RTO કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. આ ધમકી ઇમેલ દ્વારા આપવામાં આવી હતી. બનાવની જાણ થતા જ બોમ્બ અને ડોગ સ્કવોર્ડ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. RTO કચેરીમાં બોમ્બની ધમકીને પગલે તમામ કચેરી ખાલી કરાવવામાં આવી હતી અને ટ્રેક માટે આવેલા અનેક લોકોને પરત મોકલવામાં આવ્યા હતા.

અમદાવાદ RTO કચેરીને ખાલી કરાવાઇ

અમદાવાદ શહેરમાં બોમ્બની ધમકીઓનો સિલસિલો અટકવાનું નામ જ લેતો નથી. એરપોર્ટ, શાળાઓ અને કોર્ટ બાદ હવે શહેરના સુભાષબ્રિજ વિસ્તારમાં આવેલા RTO ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે, જેને લઈને તંત્રમાં હડકંપ મચી ગયો છે. સુભાષબ્રિજ સ્થિત RTO કચેરી ખાતે અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા ઇમેઇલ મારફતે RTO ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ ધમકી મળતા જ RTO પરિસરને તાત્કાલિક ખાલી કરાવવામાં આવ્યું અને સુરક્ષા એજન્સીઓને એલર્ટ પર મુકવામાં આવી.

અમદાવાદ RTO કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ, બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. સમગ્ર પરિસરમાં સઘન ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

આ મામલે RTO અધિકારી નીરવ બક્ષીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને ઇમેઇલ મારફતે બોમ્બ ધમકી મળતા જ તરત જ પરિસર ખાલી કરાવ્યું હતું. સુરક્ષા એજન્સીઓ સાથે સંકલન કરીને સંપૂર્ણ ચેકિંગ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ સુધી કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી નથી, પરંતુ અમે કોઈ પણ પ્રકારનો જોખમ લેવા માંગતા નથી.તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે પોલીસ અને સાયબર ટીમ દ્વારા ઇમેઇલનો સ્ત્રોત શોધવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે અને જે વ્યક્તિએ આ ધમકી આપી છે તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

થોડા દિવસોમાં જ એરપોર્ટ, શાળાઓ અને કોર્ટને મળેલી ધમકીઓ બાદ હવે RTOને નિશાન બનાવવામાં આવતા સુરક્ષા એજન્સીઓ વધુ સતર્ક બની ગઈ છે.હાલમાં તપાસ ચાલુ છે અને સમગ્ર મામલે વધુ વિગતો તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ સામે આવશે.

વડોદરામાં પણ RTO કચેરીને ધમકી મળી (ETV Bharat Gujarat)

વડોદરામાં પણ RTO કચેરીને ધમકી મળી
વડોદરા શહેરમાં આજે બપોરે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી હતી, જેમાં શહેરની પ્રાદેશિક પરિવહન કચેરી (RTO)ને નિશાન બનાવી ધમકીભર્યો ઈમેલ મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ ઈમેલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે બપોર દરમિયાન કચેરીમાં ‘ઝેરી બોમ્બ’ બ્લાસ્ટ કરવામાં આવશે. આ સંદેશ મળતા જ કચેરીમાં હાજર અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓમાં ભારે ગભરાટ ફેલાયો હતો અને તંત્ર તાત્કાલિક હરકતમાં આવી ગયું હતું.

સુરક્ષા દૃષ્ટિએ તાત્કાલિક પગલાં રૂપે RTO કચેરીમાં ચાલતું કામકાજ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં હાજર તમામ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને અરજદારોને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાના સમયે કચેરીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર હોવાને કારણે થોડીવાર માટે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો, પરંતુ પોલીસે વ્યવસ્થિત રીતે તમામને બહાર કાઢી પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લીધી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે સમગ્ર RTO સંકુલને કોર્ડન કરી દીધું હતું અને કોઈ પણ વ્યક્તિને અંદર જવા-આવવા પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો હતો.

આ મામલે ડી.સી.પી. ઝોન-4 એન્ડ્ર્યૂ મેકવાને જણાવ્યું હતું કે, ધમકીભર્યા ઈમેલને ખૂબ ગંભીરતાથી લેવામાં આવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે પ્રાથમિક તપાસમાં આ ઈમેલ કોઈની ખોટી મજાક હોવાનું લાગી રહ્યું છે, છતાં કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ લેવામાં નહીં આવે અને સંપૂર્ણ તપાસ બાદ જ સત્ય બહાર આવશે.

જામનગર RTOને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી (ETV Bharat Gujarat)

જામનગર RTOને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી

જામનગર RTO કચેરીને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીનો ઇમેલ મળતા ચકચાર મચી ગઇ હતી. વહેલી સવારે 4 વાગ્યે RTO કચેરીમાં બોમ્બ હોવાનો ઇમેલ આવ્યો હતો. બનાવની જાણ થતા જ સુરક્ષા જવાનોએ RTO કચેરીમાં ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા RTO કચેરીની કામગીરીને બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. જોકે, સદનસીબે કોઇ અયોગ્ય વસ્તુ મળી ના આવતા તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

આ ઘટનાને લઇને જામનગરના RTO અધિકારી એ.જે.વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, "સવારે ધમકીભર્યો ઇમેઇલ મળતા જ અમે પોલીસને જાણ કરી હતી. નાગરિકો અને કર્મચારીઓની સુરક્ષા અમારી પ્રાથમિકતા હોવાથી કામગીરી થોડા સમય માટે બંધ રાખવામાં આવી હતી. હાલ તપાસ પૂર્ણ થઇ છે અને કશું વાંધાજનક મળ્યું નથી."

આ પણ વાંચો:

Last Updated : April 6, 2026 at 7:04 PM IST

