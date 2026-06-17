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જામનગર મહાનગરપાલિકાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, બોમ્બ-ડૉગ સ્કવોડે તપાસ હાથ ધરી

જામનગર મહાનગરપાલિકા કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા સરકારી તંત્ર અને પોલીસ બેડામાં દોડધામ મચી ગઇ હતી.

જામનગર મહાનગરપાલિકાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
જામનગર મહાનગરપાલિકાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 1:14 PM IST

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જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકા કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા સરકારી તંત્ર અને પોલીસ બેડામાં દોડધામ મચી ગઇ હતી. આ ધમકીભર્યા મેસેજ બાદ ત્રણેય શહેરોની મ્યુનિસિપલ કચેરીએ તાબડતોબ સુરક્ષાબંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. બોમ્બ સ્કવોડ અને ડોગ સ્કવોડ દ્વારા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

વહેલી સવારે મળ્યો ધમકીભર્યો ઈમેઈલ

મળતી માહિતી મુજબ, આજે વહેલી સવારે જામનગર મહાનગરપાલિકાના સત્તાવાર ઈમેઈલ આઈડી પર એક મેઇલ આવ્યો હતો. આ ઈમેઈલમાં કચેરીને બૉમ્બ બ્લાસ્ટ કરીને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. સવારે જ્યારે કચેરી શરૂ થઈ અને અધિકારીઓના ધ્યાને આ ધમકીભર્યો ઈમેઈલ આવ્યો, ત્યારે તાત્કાલિક અસરથી ઉચ્ચ અધિકારીઓને આ અંગે વાકેફ કરવામાં આવ્યા હતા. મામલાની ગંભીરતાને જોતા તુરંત જ સ્થાનિક પોલીસ તંત્રને જાણ કરવામાં આવી હતી.

જામનગર મહાનગરપાલિકાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી (ETV Bharat Gujarat)

1000થી વધુ લોકોનું તાકીદે સ્થળાંતર

ધમકીની આશંકા વચ્ચે કોઈ મોટી હોનારત કે જાનહાનિ ન થાય તે માટે તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં ભરવામાં આવ્યા હતા. મનપા કચેરીમાં ફરજ બજાવતો તમામ સ્ટાફ, અધિકારીઓ તેમજ પોતાના વહીવટી અને વ્યક્તિગત કામકાજ અર્થે આવેલા સામાન્ય નાગરિકો સહિત અંદાજે 1000થી વધુ લોકોને તાબડતોબ કચેરીની બહાર સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બિલ્ડિંગને ખાલી કરાવતી વખતે લોકોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો હતો અને કચેરી બહાર લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.

પોલીસ, બૉમ્બ સ્કવોડ અને ડોગ સ્કવોડ એક્શનમાં

ઘટનાની જાણ થતાં જ જામનગર પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. સુરક્ષાના ભાગરૂપે તાત્કાલિક ધોરણે બૉમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ (BDS) અને ડોગ સ્કવોડને પાલિકા કચેરી ખાતે બોલાવી લેવામાં આવી હતી.

બૉમ્બ સ્કવોડના નિષ્ણાતો દ્વારા મનપા કચેરીના વિશાળ પાર્કિંગ એરિયા, બેઝમેન્ટ, કચેરીની અંદર આવેલી વિવિધ શાખાઓ, કોન્ફરન્સ હોલ અને પદાધિકારીઓની ઓફિસો સહિતના ખૂણે-ખૂણામાં ઝીણવટભર્યું ચેકિંગ (સર્ચ ઓપરેશન) હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

તંત્ર દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ

હાલ પૂરતું મનપા કચેરીનું તમામ વહીવટી કામકાજ અટકાવી દેવામાં આવ્યું છે અને સમગ્ર વિસ્તારને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવાયો છે. આ ધમકીભર્યો ઈમેઈલ ક્યાંથી આવ્યો, કોણે મોકલ્યો અને તેનો મુખ્ય હેતુ શું હતો, તે દિશામાં સાયબર ક્રાઈમ અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમોએ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ કોઈની ટીખળ હોઈ શકે છે, પરંતુ સુરક્ષા એજન્સીઓ કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ લેવા માંગતી નથી. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર જામનગર શહેરમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.

બે કલાક બાદ ઇમારતને સુરક્ષિત જાહેર કરાઇ

બોમ્બ સ્કવોડ, ડોગ સ્કવોર્ડ દ્વારા મહાનગરપાલિકાનું ચેકિંગ પૂર્ણ કરાયું હતું. આખરે જામનગર મહાનગરપાલિકાની ઇમારતને સુરક્ષિત જાહેર કરવામાં આવી હતી. મેયર સહિતના પદાધિકારી, અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ મહાનગરપાલિકામાં જવા રવાના થયા હતા. બે કલાકની સઘન ચેકિંગ બાદ ઇમારતને સુરક્ષિત જાહેર કરાઇ હતી.

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