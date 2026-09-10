અમદાવાદમાં 3 સ્કૂલો અને ગાંધીનગરમાં જિલ્લા કોર્ટને બોમ્બની ઉડાવી દેવાની ધમકી, સ્કૂલ-કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાવાયા
અમદાવાદ શહેરમાં 3 સ્કૂલોને બોસ્ટની ધમકીનો ઇમેઇલ મળતા સ્કૂલોને ખાલી કરાવાઈ.
Published : September 10, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : September 10, 2026 at 12:18 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ફરી એકવારે કેટલીક સ્કૂલોને બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકીનો ઇમેઇલ મળતા દોડધામ મચી ગઈ છે. શહેરમાં વેજલપુરમાં આવેલા ઝાયડસ સ્કૂલ, ઉદગમ સ્કૂલ અને બોપલની DPS સ્કૂલને બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકીનો મેઇલ હતો. બોમ્બની ધમકી મળતા સ્કૂલો ખાલી કરાવાઈ હતી. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી રોહિત ચૌધરીએ બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી મળ્યાની પુષ્ટિ કરી હતી.
આ સાથે ગાંધીનગર જિલ્લા કોર્ટને પણ બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકીનો ઇમેઇલ મળ્યો હતો. જે બાદ કોર્ટ પરિસરને ખાલી કરાવાયું હતું.
આ અંગે ગાંધીનગર બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ શંકરસિંહ ગોહિલે ETV ભારતને જણાવ્યું કે, આજે ગાંધીનગર કોર્ટમાં રજિસ્ટ્રાર મારફતે મારા પર ફોન આવ્યો કે કોર્ટમાં બોમ્બ મૂકવામાં આવ્યો છે તેવી વાત કરી. એટલે અમે આખી કોર્ટમાં મેસેજ કરી દીધો. અસીલો-વકીલો બધા કોર્ટની બહાર નીકળી ગયા છે. આવા તત્વો નામદાર કોર્ટ, વકીલો અને અસીલોને સમય બગાડે છે અને અવારનવાર ગાંધીનગર કોર્ટમાં સુરત, રાજકોટ, હાઇકોર્ટ, ઘણી કોર્ટમાં આવા બોમ્બ મૂકવાના અફવાઓ આવી હતી. અને આવું કરવાના કારણે અસામાજિક તત્વો સ્થિરતાને દૂર કરવા અને અસ્થિરતાના પ્રયત્નો કરતા હોય તેવું લાગે છે. મારું એવું કહેવું છે કે આવા જે ઇમેઇલ મોકલતા હોય તેમને પાયામાંથી શોધીને જેલના સળિયા પાછળ મોકલીએ તો જ આ પ્રશ્ન સોલ્વ થશે. નહીંતર નામદાર કોર્ટ, વકીલો, અસીલો, કોર્ટના સ્ટાફનો સમય, જજોનો સમય વ્યર્થ જશે. આવો સમય બગડે તો દેશમાં આવું ચાલે નહીં.
અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ બોમ્બ બ્લાસ્ટ અંગે પ્રાપ્ત થયેલ ઈ-મેઇલના સંદર્ભે શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ તથા સમગ્ર શાળા પરિવારની સલામતી અને સુરક્ષા અંગે તકેદારી માટે કેટલીક સૂચનાઓ જાહેર કરી છે.
- તાત્કાલિક પોલીસને જાણ: શાળાને કોઈપણ પ્રકારની શંકાસ્પદ માહિતી, ઈ-મેઇલ, ફોન, સંદેશો અથવા અન્ય માહિતી પ્રાપ્ત થાય તો તેને અવગણ્યા વિના તાત્કાલિક નજીકના પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવી.
- પોલીસ હેલ્પલાઈન: જરૂરિયાત જણાય ત્યારે પોલીસ નંબર 100 તથા સંબંધિત પોલીસ કમિશનર કચેરીને પણ તાત્કાલિક જાણકારી આપવી.
- શાળાનું ફિઝિકલ વેરિફિકેશન: પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ શાળામાં આવે ત્યારે શાળા સંચાલન/આચાર્યશ્રીએ તેમને સંપૂર્ણ સહકાર આપવો તથા પોલીસની સૂચના અને માર્ગદર્શન મુજબ શાળાના સમગ્ર પરિસરની ફિઝિકલ વેરિફિકેશન/સર્ચ અને સુરક્ષા તપાસ કરાવવી.
- પોલીસની સૂચના મુજબ કાર્યવાહી: પોલીસ વિભાગ તથા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓ મુજબ જ આગળની કાર્યવાહી કરવી. પોતાની રીતે કોઈ અનુમાન કરી અફવા કે ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરવું નહીં.
- વિદ્યાર્થીઓની સલામતી સર્વોચ્ચ: પ્રવેશદ્વાર, વર્ગખંડો, પ્રયોગશાળા, રમતગમતનું મેદાન, પાર્કિંગ, સ્ટોરરૂમ, પાણીની ટાંકી, શૌચાલય તથા અન્ય સંવેદનશીલ સ્થળોની સુરક્ષા અંગે વિશેષ તકેદારી રાખવી.
- શંકાસ્પદ વસ્તુને સ્પર્શ ન કરવો: કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ, પેકેટ, બેગ, બોક્સ અથવા અન્ય સામગ્રી જોવા મળે તો તેને સ્પર્શ કરવો નહીં કે ખસેડવી નહીં. તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી તેમની સૂચના મુજબ કાર્યવાહી કરવી.
- ભય કે અફવા ન ફેલાય: વિદ્યાર્થીઓમાં કોઈપણ પ્રકારનો ભય, ગભરાટ કે અફવા ન ફેલાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી. વાલીઓને જરૂરી માહિતી શાંતિપૂર્ણ, જવાબદારીપૂર્વક અને સત્તાવાર રીતે જ આપવી.
- જરૂર પડે તો વિદ્યાર્થીઓને ઘરે મોકલવાની વ્યવસ્થા: જો પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થીઓને શાળા સમય પહેલાં ઘરે મોકલવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય, તો વાલીઓ સાથે તાત્કાલિક સંપર્ક કરી તેમની સલામતી સુનિશ્ચિત થાય તે રીતે વ્યવસ્થિત રીતે વિદ્યાર્થીઓને ઘરે મોકલવા. નાના વિદ્યાર્થીઓને વાલી/અધિકૃત વ્યક્તિને જ સોંપવા.
- સંપર્ક વ્યવસ્થા: તમામ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો તથા કર્મચારીઓના સંપર્ક નંબર ઉપલબ્ધ અને કાર્યરત રાખવા તથા જરૂરી સમયે વાલીઓ સાથે ઝડપી સંપર્ક થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા રાખવી.
- પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર સાથે સંકલન: સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન શાળા સંચાલન, આચાર્ય, શિક્ષકો તથા સ્ટાફે પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર સાથે સંપૂર્ણ સંકલન અને સહકાર જાળવવો.
- સોશિયલ મીડિયા અંગે તકેદારી: કોઈપણ પ્રકારની અપ્રમાણિત માહિતી, ફોટોગ્રાફ, વિડિયો કે સંદેશો સોશિયલ મીડિયા અથવા અન્ય માધ્યમો દ્વારા પ્રસારિત ન કરવા.
- સતત તકેદારી: પરિસ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી શાળા સંચાલન દ્વારા સતત તકેદારી રાખી પોલીસ વિભાગ તથા વહીવટી તંત્ર તરફથી મળતી સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું.