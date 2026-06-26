ETV Bharat / state

સુરતમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સના નામે 1.41 કરોડની છેતરપિંડી, મુંબઇથી આરોપીની ધરપકડ

સુરતમાં બોલિવૂડ કલાકારોના શો યોજવાના બહાને એક આયોજક સાથે 1.41 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.

સુરતમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સના નામે 1.41 કરોડની છેતરપિંડી
સુરતમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સના નામે 1.41 કરોડની છેતરપિંડી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 2:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતમાં બોલિવૂડ કલાકારોના શો યોજવાના બહાને એક આયોજક સાથે 1.41 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઉતરાણ પોલીસે આ મામલે કાર્યવાહી કરી મુંબઇથી મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

સુરતમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સના નામે છેતરપિંડી

ફરિયાદીએ નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, આરોપી અનિંદા નેતાઈ સીલ અને તેના અન્ય સાથીદારોએ ફરિયાદીને વિશ્વાસમાં લેવા માટે બોલિવૂડની મોટી સેલિબ્રિટીઓ અને કલાકારો સાથેના ફોટોગ્રાફ્સ બતાવ્યા હતા. આરોપીઓએ અરીજીત સિંહનો લાઇવ શો યોજવાની લાલચ આપી ફરિયાદી પાસેથી ટોકન પેટે 11 લાખ લીધા હતા. જોકે, ત્યારબાદ અરીજીત સિંહનો શો શક્ય ન હોવાનું જણાવી નોરા ફતેહી અને કપિલ શર્માના શો યોજવાનું કહીને અલગ અલગ બેન્ક ખાતામાં કૂલ 1,43,12,422 રૂપિયા પડાવી લીધા હતા.

સુરતમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સના નામે 1.41 કરોડની છેતરપિંડી (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીઓએ ફરિયાદીને હોટલ બુકિંગ અને અન્ય ખર્ચના નામે પણ લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરાવ્યા હતા. ખાસ કરીને, 'બેઝ 52 એન્ટરટેઇનમેન્ટ' નામની કંપનીનું GST નંબર બ્લોક હોવા છતાં, આરોપીઓએ ખોટા ઇનવોઇસ બિલ બનાવી ફરિયાદી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો હતો. જ્યારે ફરિયાદીએ પોતાના પૈસા પરત માંગ્યા ત્યારે આરોપીઓએ રકમ પરત આપવાને બદલે ફરિયાદીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.

આ મામલે સુરતની ઉતરાણ પોલીસે ભારતીય ન્યાય સહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. સર્વેલન્સ ટીમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીના આધારે મુંબઈના અંધેરી (પશ્ચિમ) વિસ્તારમાંથી મુખ્ય આરોપી અનિંદા નેતાઈ સીલ (ઉ.વ. 53) ને ઝડપી પાડી સુરત લાવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. હાલ આ ગુનામાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ ચાલી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BOLLYWOOD STARS CHEATED
SURAT POLICE
BOLLYWOOD STAR
SURAT ACCUSED ARRESTED
BOLLYWOOD STARS SURAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.