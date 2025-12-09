ETV Bharat / state

અંકલેશ્વર બન્યું ફિલ્મ સિટી: મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મ “આદ્રિશ્ય”ના શૂટ માટે મુંબઈથી ટીમ આવી

આ ફિલ્મનું શૂટિંગ અંકલેશ્વરને નવા ફિલ્મ ડેસ્ટિનેશન તરીકે પ્રોજેક્ટ કરવામાં મોટો ફાળો આપશે તેવી અપેક્ષા રાખી શકાય છે.

“આદ્રિશ્ય” ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 8:49 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 10:01 AM IST

ભરૂચ : અંકલેશ્વરમાં પહેલી વખત મોટા પાયે બોલીવુડ ફિલ્મ શૂટિંગનું આયોજન થતું હોવાના સમાચાર ફિલ્મ પ્રેમીઓમાં ભારે ઉત્સાહ પેદા કરી રહ્યા છે. મર્ડર મિસ્ટ્રી પર આધારિત હિન્દી ફિલ્મ “આદ્રિશ્ય”ના શૂટ માટે મુંબઈથી કલાકારો અને ટેકનિકલ ટીમ અંકલેશ્વર ખાતે આવી પહોંચી છે.

મુંબઇ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની આ ટીમે અંકલેશ્વરમાં વિશેષ ગેટ-ટુ-ગેધર આયોજન કર્યું, જ્યાં ફિલ્મના કલાકારો, દિગ્દર્શકો, નિર્માતાઓએ સ્થાનિક લોકો સાથે મુલાકાત કરી હતી. અંકલેશ્વરમાં આ પ્રકારનું ફિલ્મી આયોજન પહેલી વખત થવું એ શહેર માટે ગૌરવની વાત ગણી શકાય.

મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મ “આદ્રિશ્ય”: વિશેષતા અને શૂટિંગ પ્લાન

ફિલ્મ “આદ્રિશ્ય” મર્ડર મિસ્ટ્રીના જૉનર પર આધારિત છે. ફિલ્મમાં સસ્પેન્સ, ક્રાઈમ, ઇમોશન અને થ્રિલનો તડકો જોવા મળશે. ફિલ્મના મોટા ભાગના સીન મુંબઈ ફિલ્મ સિટીમાં કંડારવામાં આવશે, પરંતુ મહત્વપૂર્ણ ભાગનું શૂટિંગ અંકલેશ્વરમાં થશે.

અંકલેશ્વરમાં મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મ “આદ્રિશ્ય”ના શૂટ (ETV Bharat Gujarat)

ફિલ્મના ડિરેક્ટર સંજય સોનાર અને તેમની ટીમે અંકલેશ્વર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લોકેશનનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમને અંકલેશ્વરના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કલ્ચર, શાંતિપૂર્ણ વિસ્તારો તથા સ્થળની સુવિધાઓ ફિલ્મ શૂટ માટે યોગ્ય લાગતા, આખી ટીમે ફિલ્મનો મોટાભાગનો શૂટ અહીં કરવાની પસંદગી કરી.

અંકલેશ્વરને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે પસંદ કરવાનું કારણ

ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર દીપક રોય, રવિ ગ્રોવર અને સોનમ રોયે જણાવ્યું કે તેઓ અંકલેશ્વરની ઉદારતા, લોક કલ્ચર અને લોકોની સહકાર ભાવનાથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા છે. તેમણે કહ્યું, "અંકલેશ્વરવાસીઓ ખૂબ જ સાદા, મદદરૂપ અને ક્રિએટિવ છે. લોકેશન અને વાતાવરણ ફિલ્મ માટે પરફેક્ટ છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે અંકલેશ્વરને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખાસ ઓળખ મળે."

“આદ્રિશ્ય” ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટ અને ક્રિએટિવ ટીમ

  • મહેમાન અને ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર: રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર તથા ફિલ્મફેર શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શક પુરસ્કાર વિજેતા કુણાલ કોહલી
  • મુખ્ય અભિનેતા: ફ્રેડી દારૂવાલા
  • મુખ્ય અભિનેત્રી: વિદ્યા માલવડે (ચક દે ઇન્ડિયા ફેમ), ફરનાઝ શેટ્ટી (બાલિકા વધૂ ફેમ)
  • અન્ય અભિનેતા: જીત રૈદત્ત (ધમાલ 4 ફેમ)
  • ઇન્ટરનેટ ડાન્સિંગ સેન્સેશન: સુપ્રિયા ચૌહાણ
  • નિર્માતા: દીપક રોય, રવિ ગ્રોવર અને સોનમ રોય
  • દિગ્દર્શક: સંજય સોનાર અને નીતિન વાઘ

ETV Bharat સાથે ખાસ વાતચીત દરમિયાન ડિરેક્ટર સંજય સોનારે જણાવ્યું કે, "આ ફિલ્મને અનોખી લુક અને ફીલ આપવાનો અમારો પ્રયાસ છે. અમે નવું શહેર, નવા લોકો અને નવા લોકેશન સાથે કામ કરવા ઉત્સુક છીએ. 90% શૂટિંગ અંકલેશ્વરમાં થનાર છે, ત્યારે અંકલેશ્વરમાં કામ કરવાની ખૂબ મજા આવશે. લોકોનો સહકાર અને આશીર્વાદ અદ્ભુત છે."

"આ ફિલ્મનું નામ ‘આદ્રિશ્ય’ છે, અને તે ક્રાઈમ-થ્રિલર જૉનરનો એક ડિફરેંટ અનુભવ આપશે. અમને આશા છે કે ફિલ્મ લોકોના દિલમાં સ્થાન બનાવશે." -- સંજય સોનાર (ડિરેક્ટર)

અંકલેશ્વર માટે મોટી તક : અંકલેશ્વરમાં થઈ રહેલું આ ફિલ્મ શૂટ સ્થાનિક ટેલેન્ટ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. અહીંના કલાકારો, નૃત્યકારો અને ટેકનિકલ ટેલેન્ટને ફિલ્મ ટીમ સાથે કામ કરવાનો મોકો મળશે. સ્થાનિક ઉદ્યોગજગત, હોટલ ઈન્ડસ્ટ્રી તેમજ ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટર માટે પણ આ પ્રોજેક્ટ આર્થિક રીતે ફાયદાકારક બની શકે છે.

ફિલ્મ પ્રોજેક્ટનો સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ: ફિલ્મનું શૂટિંગ શહેરમાં થઈ રહ્યું છે તે માત્ર મનોરંજન નહીં, પરંતુ સ્થાનિક ગૌરવની બાબત છે. લોકોમાં ફિલ્મી ઉત્સાહ, સ્ટાર સાથે ફોટો લેવાની હોબાળો, સેલ્ફી ક્રેઝ અને સોશિયલ મીડિયાનો માહોલ ગરમ છે.

અંકલેશ્વરમાં પહેલી વખત મોટા પાયે ફિલ્મના શૂટનો અનુભવ કરી રહ્યો છે. “આદ્રિશ્ય” ફિલ્મનું શૂટિંગ માત્ર ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે નહીં પરંતુ અંકલેશ્વર માટે ઐતિહાસિક ઘટના બની શકે છે. ફિલ્મનું શૂટિંગ પૂર્ણ થયા બાદ, આ પ્રોજેક્ટ અંકલેશ્વરને નવા ફિલ્મ ડેસ્ટિનેશન તરીકે પ્રોજેક્ટ કરવામાં મોટો ફાળો આપશે તેવી અપેક્ષા રાખી શકાય છે.

