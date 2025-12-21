ETV Bharat / state

કરિશ્મા કપૂરની એક ઝલક જોવા મહેસાણાવાસીઓ અધીરા થયાં, કરિશ્માએ કહ્યું,'મને મહેસાણામાં બહુ મજા આવી'

90ના દાયકાની સુપરહિટ અને લાખો દિલોની ધડકન સમાન બોલિવૂડ અભિનેત્રી કરિશ્મા કપૂરની એક ઝલક જોવા માટે મહેસાણામાં જનસૈલાબ ઉમટી પડ્યો હતો.

બોલિવૂડ અભિનેત્રી કરિશ્મા કપૂર બન્યા મહેસાણાના મહેમાન
બોલિવૂડ અભિનેત્રી કરિશ્મા કપૂર બન્યા મહેસાણાના મહેમાન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 21, 2025 at 9:17 AM IST

|

Updated : December 21, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતના પાટનગર ગણાતા મહેસાણામાં શનિવારે 90ના દાયકાની સુપરહિટ અને લાખો દિલોની ધડકન સમાન બોલિવૂડ અભિનેત્રી કરિશ્મા કપૂરની એક ઝલક જોવા માટે મહેસાણામાં જનસૈલાબ ઉમટી પડ્યો હતો. મહેસાણામાં એક ખાનગી જ્વેલર્સના શો-રૂમના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ કરિશ્મા કપૂરે ખાસ હાજરી આપી હતી, જ્યાં તેના સાદગીભર્યા અંદાજ અને ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યેના પ્રેમે સૌને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા.

મહેસાણાના મહેમાન બન્યા કરિશ્મા કપૂર

શહેરના હાઈવે પર આવેલા ખાનગી જ્વેલર્સના ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે કરિશ્મા કપૂર મહેસાણા આવી પહોંચ્યા હતા. લાલ કલરના ટ્રેડિશનલ આઉટફિટમાં સજ્જ કરિશ્મા કપૂર સ્ટેજ પર આવતાની સાથે જ વાતાવરણમાં એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ચાહકોએ ચીચીયારીઓ પાડીને તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. અભિનેત્રીને જોવા માટે શો-રૂમની બહાર હજારોની સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા, જેના કારણે થોડા સમય માટે ટ્રાફિક પણ જામ થઈ ગયો હતો.

બોલિવૂડ અભિનેત્રી કરિશ્મા કપૂર બન્યા મહેસાણાના મહેમાન (Etv Bharat Gujarat)

કરિશ્માએ ગુજરાતીમાં કર્યું સંબોધન

સામાન્ય રીતે બોલિવૂડ સ્ટાર્સ હિન્દી કે અંગ્રેજીમાં વાત કરતા હોય છે, પરંતુ કરિશ્મા કપૂરે મહેસાણાવાસીઓના દિલ જીતવા માટે ગુજરાતીમાં બોલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. માઈક હાથમાં લેતાની સાથે જ કરિશ્માએ મીઠા અવાજે "કેમ છો મહેસાણા?" કહીને લોકોનું અભિવાદન કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેણે પોતાના સંબોધનમાં સ્પષ્ટ ગુજરાતી લહેકા સાથે કહ્યું હતું કે, "મને મહેસાણામાં બહુ મજા આવી." કરિશ્માના મુખેથી પોતાના શહેર અને ભાષાના વખાણ સાંભળીને હાજર રહેલા ફેન્સ ઉત્સુકતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું અને તાળીઓના ગડગડાટથી તેમને વધાવી લીધી હતી.

સિગ્નેચર સ્ટેપ જોઈ ફેન્સ થયા ફીદા

કાર્યક્રમમાં સૌથી મોટું આકર્ષણ ત્યારે સર્જાયું જ્યારે ફેન્સની ડિમાન્ડ પર કરિશ્મા કપૂરે ડાન્સ કરવાનું શરૂ કર્યું. કરિશ્મા કપૂરે તેના સુપરહિટ ગીતોના 'સિગ્નેચર સ્ટેપ' કર્યા હતા. ખાસ કરીને તેના લોકપ્રિય ગીતોની તર્જ પર તેણે ડાન્સ મૂવ્સ બતાવતા જ યુવાનો ક્રેઝી થઈ ગયા હતા. સ્ટેજ પરથી કરિશ્માનો ડાન્સ જોઈને નીચે ઉભેલા ચાહકો પણ તેની સાથે ઝૂમવા લાગ્યા હતા.

લોકોનો પ્રેમ જોઈ અભિનેત્રી પણ ગદગદ

મહેસાણાની જનતા તરફથી મળેલા અઢળક પ્રેમ અને સત્કારને જોઈને કરિશ્મા કપૂર પણ ભાવુક થઈ હતી. તેણે કહ્યું હતું કે, અહીં આવીને તેને ખૂબ જ સારું લાગી રહ્યું છે અને લોકોનો આ પ્રેમ તે ક્યારેય નહીં ભૂલે. ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટીયર-2 અને ટીયર-3 શહેરોમાં બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઝની મુલાકાતો વધી છે, પરંતુ કરિશ્મા કપૂરની આ મુલાકાત મહેસાણાવાસીઓ માટે એક યાદગાર સંભારણું બની રહી હતી.આ કાર્યક્રમમાં સ્થાનિક અગ્રણીઓ અને જ્વેલર્સના માલિકો પણ હાજર રહ્યા હતા, પરંતુ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર માત્ર અને માત્ર કરિશ્મા કપૂર રહી હતી.

  1. મિસ્ટ્રી ગર્લ તરીકે ઓળખાતી જૂનાગઢની પુત્રી "પરવીન બાબી", જેણે 80'માં યુવાનોને કાયલ કર્યા!
  2. અંકલેશ્વર બન્યું ફિલ્મ સિટી: મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મ “આદ્રિશ્ય”ના શૂટ માટે મુંબઈથી ટીમ આવી
Last Updated : December 21, 2025 at 10:39 AM IST

TAGGED:

KARISMA KAPOOR VISIT TO MEHSANA
ACTRESS KARISMA KAPOOR
BOLLYWOOD ACTRESS KARISMA KAPOOR
MEHSANA NEWS
KARISMA KAPOOR VISIT TO GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.