'How's the Josh...': જામનગરના રિલાયન્સ ગ્રીન્સમાં સાતમા નોરતે વિકી કૌશલે ખેલૈયાઓ સાથે મન મૂકીને ગરબા કર્યા
નવરાત્રીના સાતમા દિવસે બોલિવૂડના સુપરસ્ટાર અભિનેતા વિકી કૌશલ રિલાયન્સ ગ્રીન્સના મહેમાન બન્યા હતા
Published : October 18, 2026 at 9:23 AM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં હાલ નવરાત્રીનો માહોલ પૂરબહારમાં ખીલ્યો છે, ત્યારે જામનગર પણ આ ઉત્સવમાં ક્યાંય પાછળ નથી. ખાસ કરીને જામનગરના રિલાયન્સ ટાઉનશિપ ખાતે આવેલા 'રિલાયન્સ ગ્રીન્સ'માં આયોજિત નવરાત્રી મહોત્સવ હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. અહીં દરરોજ રાસ-ગરબાની રમઝટ સાથે બોલિવૂડના જાણીતા સિતારાઓની હાજરી ખેલૈયાઓના ઉત્સાહમાં બેવડો વધારો કરી રહી છે.
નવરાત્રીના સાતમા દિવસે બોલિવૂડના સુપરસ્ટાર અભિનેતા વિકી કૌશલ રિલાયન્સ ગ્રીન્સના મહેમાન બન્યા હતા. તેમની એન્ટ્રી થતાં જ મેદાનમાં ઉપસ્થિત હજારો ખેલૈયાઓએ તાળીઓના ગડગડાટ અને ચિચિયારીઓ સાથે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. વિકી કૌશલે માત્ર હાજરી જ નહોતી આપી, પરંતુ ખેલૈયાઓ સાથે મન મૂકીને ઝૂમ્યા પણ હતા. ગુજરાતી બીટ્સ પર તેમનો ડાન્સ જોઈને યુવા વર્ગમાં ભારે ક્રેઝ જોવા મળ્યો હતો. અભિનેતાએ ખેલૈયાઓ સાથે ગરબાના સ્ટેપ્સ મેચ કરીને સૌના દિલ જીતી લીધા હતા.
આ અગાઉ છઠ્ઠા નોરતે પણ અદભુત નજારો જોવા મળ્યો હતો. છઠ્ઠા દિવસે બોલિવૂડની પ્રખ્યાત અભિનેત્રી ક્રિતી સેનન અને શનાયા કપૂર જામનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતા. રિલાયન્સ ગ્રીન્સના ગ્રાઉન્ડમાં ક્રિતી સેનને પોતાના શાનદાર ડાન્સ મૂવ્સ બતાવ્યા ત્યારે આખું મેદાન ઝૂમી ઉઠ્યું હતું. ખેલૈયાઓ ક્રિતીના પર્ફોર્મન્સ પર મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા અને ગ્લેમરસ લુક તથા ગરબાના તાલના સમન્વયે છઠ્ઠા નોરતાની રાતને અત્યંત યાદગાર બનાવી દીધી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, રિલાયન્સ ગ્રીન્સ દ્વારા આયોજિત આ નવરાત્રી મહોત્સવ તેની ભવ્યતા માટે જાણીતો છે. આ વર્ષે નવરાત્રીમાં દરરોજ કોઈને કોઈ મોટા બોલિવૂડ કલાકારો પર્ફોર્મ કરવા કે ગરબાનો આનંદ માણવા આવી રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં બોલિવૂડ સ્ટાર મલાઈકા અરોરા, સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, તાપસી પન્નુ, એક્શન સ્ટાર ટાઇગર શ્રોફ અને શાહિદ કપૂર જેવા ખ્યાતનામ ચહેરાઓ આ નવરાત્રી મહોત્સવની રોનક વધારી ચૂક્યા છે.
જામનગરમાં યોજાતી આ હાઈ-પ્રોફાઈલ નવરાત્રીમાં શાનદાર ડેકોરેશન, આધુનિક સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને સેલિબ્રિટીઝની રોજિંદી મુલાકાતે આ આયોજનને ખરા અર્થમાં એક 'મેગા ફેસ્ટિવલ' બનાવી દીધો છે. આવનારા દિવસોમાં હજુ વધુ કલાકારો અહી આવે તેવી સંભાવનાઓ છે, જેને લઈને ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ આસમાને પહોંચ્યો છે.
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