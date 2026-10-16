જામનગર રિલાયન્સ ગ્રીન્સમાં નવરાત્રિની રમઝટ: પાંચમા દિવસે શાહિદ કપૂરે ધૂમ મચાવી
બોલીવુડ કલાકાર શાહીદ કપૂર નવરાત્રિના પાંચમા દિવસે જામનગર રિલાયન્સ ગ્રીન્સમાં ધૂમ મચાવી હતી.
Published : October 16, 2026 at 9:33 AM IST
જામનગર: શહેરમાં આ વર્ષે નવરાત્રિનો માહોલ કંઈક અલગ જ છે. જામનગર સ્થિત રિલાયન્સ ગ્રીન્સ ખાતે અંબાણી પરિવાર દ્વારા આયોજિત ભવ્ય નવરાત્રિ મહોત્સવ હાલ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. આ નવરાત્રિ મહોત્સવમાં દરરોજ બોલીવુડના જાણીતા કલાકારો હાજરી આપી રહ્યા છે, જે ખેલૈયાઓના ઉત્સાહમાં બમણો વધારો કરી રહ્યા છે. નવરાત્રિના પાંચમા નોરતે પ્રખ્યાત બોલીવુડ અભિનેતા શાહિદ કપૂરે હાજરી આપીને કાર્યક્રમમાં ચાર ચાંદ લગાવી દીધા હતા અને દર્શકોના દિલ જીતી લીધા હતા.
"કેમ છો જામનગર" સાથે શાહિદ કપૂરની એન્ટ્રી
"કેમ છો જામનગર"ના ઉદ્બોધન સાથે પાંચમા દિવસે, જ્યારે શાહિદ કપૂરે રિલાયન્સ ગ્રીન્સના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં એન્ટ્રી મારી, ત્યારે હાજર હજારો ખેલૈયાઓ ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. શાહિદ કપૂરે સ્ટેજ પરથી જામનગરવાસીઓનું ઉષ્માભેર અભિવાદન ઝીલ્યું હતું. ત્યારબાદ તેણે પોતાના અનોખા અંદાજમાં એવો શાનદાર ડાન્સ કર્યો કે, ગરબાના તાલે રમતા ખેલૈયાઓ પણ તેની સાથે તાલ મિલાવવા મજબૂર બન્યા હતા. શાહિદની ઊર્જા અને ડાન્સ જોઈને સમગ્ર ગ્રાઉન્ડમાં ભારે ઉત્સાહનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. યુવા વર્ગમાં પોતાના ફેવરિટ સ્ટારને આટલા નજીકથી નિહાળીને અને તેમની સાથે ઝૂમવાનો અનેરો આનંદ જોવા મળ્યો હતો.
રિલાયન્સ ટાઉનશીપમાં અંબાણી પરિવાર દ્વારા આયોજિત આ નવરાત્રિ મહોત્સવ ખરા અર્થમાં એક સેલિબ્રિટીઓનો જમાવડો બની ગયો છે. આયોજકો દ્વારા દરરોજ કોઈને કોઈ મોટા કલાકારને આમંત્રિત કરવામાં આવે છે, જેનાથી લોકોને મનોરંજન પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. માત્ર પાંચ દિવસના આ સમયગાળામાં જ બોલીવુડના અનેક દિગ્ગજ કલાકારો જામનગરના આંગણે ગરબાની રમઝટ માણી ચૂક્યા છે.
અત્યાર સુધીમાં બોલીવુડ સ્ટાર મલાઈકા અરોરા, સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, તાપસી પન્નુ અને ટાઇગર શ્રોફ જેવા જાણીતા ચહેરાઓ આ નવરાત્રીમાં આવી ચૂક્યા છે. આ તમામ કલાકારોએ જામનગરના ખેલૈયાઓ સાથે ગરબાની મજા માણી છે અને પોતાના અનુભવો શેર કર્યા છે.
અંબાણી પરિવારના આ ભવ્ય આયોજનમાં અદ્ભૂત ડેકોરેશન, વિશાળ ગ્રાઉન્ડ અને લાઈટિંગની શાનદાર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. બોલીવુડ કલાકારોના સતત આગમનને કારણે રિલાયન્સ ગ્રીન્સની નવરાત્રિ માત્ર જામનગર જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. આગામી દિવસોમાં પણ હજુ અનેક નવા બોલીવુડ સ્ટાર્સ જોવા મળે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
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