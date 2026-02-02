સૈફ અલી ખાન અને કરીના કપૂરને સુરતમાં થયો કડવો અનુભવ, કેટલાંક યુવકોએ ફરકાવ્યા કાળા વાવટા
ISPLને લઈને પોતાની ટીમને સપોર્ટ કરવા આવેલા સૈફ-કરીના જ્યારે સ્ટેડિયમની બહાર નીકળતા હતા ત્યારે કેટલાંક યુવકોએ કાળા વાવટા ફરકાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
Published : February 2, 2026 at 7:00 AM IST
સુરત: ડાયમંડ સિટી સુરતમાં રવિવવારે બોલીવુડ સ્ટાર કપલ સૈફ અલી ખાન અને કરીના કપૂર ખાનના આગમનથી ભારે ઉત્સાહ સાથે હંગામો પણ જોવા મળ્યો હતો. ઇન્ડિયન સ્ટ્રીટ પ્રીમિયર લીગ (ISPL) માં પોતાની ટીમ 'કોલકતા ટાઇગર્સ'ને સપોર્ટ કરવા પહોંચેલા સૈફ અલી ખાનને સ્થાનિક યુવાનોના રોષનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સ્ટેડિયમની બહાર નીકળતી વખતે કેટલાક યુવકોએ કાળા વાવટા ફરકાવી વિરોધ પ્રદર્શન કરતા વાતાવરણ તંગ બન્યું હતું.
એરપોર્ટ પર ભવ્ય સ્વાગત, સ્ટેડિયમમાં ગ્લેમર
મુંબઈથી ખાસ સુરત પહોંચેલા આ સ્ટાર પરિવારનું સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ચાહકો દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાંથી તેઓ સીધા લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં 'કોલકતા ટાઇગર્સ' અને 'અમદાવાદ' વચ્ચે રોમાંચક મેચ રમાઈ રહી હતી. મેચ દરમિયાન સૈફ અને કરીના સ્ટેન્ડમાં બેસીને પોતાની ટીમને ચીયર કરતા નજરે પડ્યા હતા, જેને જોવા માટે પ્રેક્ષકોમાં ભારે આકર્ષણ જોવા મળ્યું હતું.
સ્ટેડિયમ બહાર કાળા વાવટા અને ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર
જોકે, આ ગ્લેમર વચ્ચે વિરોધના સૂર પણ ઉઠ્યા હતા. સૈફ અલી ખાન મેચ પૂર્ણ કરીને જ્યારે સ્ટેડિયમની બહાર નીકળી રહ્યા હતા, ત્યારે અગાઉથી જ એકઠા થયેલા કેટલાક સ્થાનિક યુવાનોએ તેમના કાફલાને ઘેરી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વિરોધ કરી રહેલા યુવાનોએ હાથમાં કાળા વાવટા લહેરાવી "લવ જેહાદી હાય હાય" ના નારા લગાવ્યા હતા. અચાનક થયેલા આ વિરોધ પ્રદર્શનને કારણે દોડધામ મચી ગઈ હતી.
પોલીસે સ્થિતિ સંભાળી
વિરોધની તીવ્રતા વધતા સ્થળ પર હાજર પોલીસ કાફલાએ તુરંત હરકતમાં આવી પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. પોલીસે વિરોધ કરી રહેલા યુવકોને અટકાવી સૈફ અલી ખાનના કાફલાને સુરક્ષિત રીતે ત્યાંથી રવાના કર્યો હતો. હાલમાં આ સમગ્ર ઘટનાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયુવેગે વાયરલ થઈ રહ્યા છે.