લાખાવડ પાટીયા પાસેથી કાર-બોલેરો ઝડપાયા: ૩,૪૫૬ બોટલ સાથે એક ઝડપાયો, ત્રણ સામે ગુન્હો નોંધાયો
આ કેસમાં ત્રણ આરોપીઓ સામે ગુન્હો નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી એકને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે.
Published : May 18, 2026 at 3:52 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં દારૂની હેરાફેરી પર પોલીસની કડક નજર છે. તેમ છતાં કારમાં દારૂની હેરાફેરી વધુ પકડાઈ રહી છે. આ વખતે પાલીતાણા પંથકમાંથી પોલીસે મોટો જથ્થો ઝડપી લીધો છે.
ભાવનગર જિલ્લાની એલસીબી પોલીસે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કારમાં લાવવામાં આવતા દારૂના મોટા જથ્થાને કાબૂમાં કર્યો છે. પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે પાલીતાણા તાલુકાના લાખાવડ ગામના પાટીયા પાસેથી હ્યુન્ડાઈ i20 કાર અને બોલેરો પિક-અપ વાનને ઝડપી લીધી હતી. પોલીસે લાખો રૂપિયાનો દારૂ જપ્ત કરીને ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કેસમાં ત્રણ આરોપીઓ સામે ગુન્હો નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી એકને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે.
પોલીસે દારૂથી ભરેલી કાર ઝડપી
ભાવનગરની એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી કે ભાર્ગવભાઈ કલ્યાણભાઈ ધંધુકિયા (રહે. ભુતિયા ગામ, પાલીતાણા તાલુકો) હ્યુન્ડાઈ i20 કારમાં દારૂ લઈને આવી રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે લાખાવડ બસ સ્ટેન્ડ પાસે કારને અટકાવી તપાસ કરી. સાથે જ બોલેરો પિક-અપ વાન પણ ઝડપાઈ, જેમાંથી મોટા જથ્થામાં દારૂ મળી આવ્યો હતો.
કેટલો દારૂ પકડાયો અને કોણ ઝડપાયું?
પોલીસે લાખાવડ બસ સ્ટેન્ડ પાછળથી ભાર્ગવભાઈ કલ્યાણભાઈ ધંધુકિયાને કાર સાથે ઝડપી લીધો. કારમાંથી કુલ ૩,૪૫૬ દારૂની બોટલ (કિંમત ₹૬,૨૨,૦૮૦) મળી આવી. કાર, બોલેરો પિક-અપ અને દારૂ સહિત કુલ ₹૧૨,૭૨,૦૮૦નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે પાલીતાણા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્હો નોંધી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
ત્રણ આરોપીઓ સામે કેસ
ભાર્ગવભાઈ કલ્યાણભાઈ ધંધુકિયાને ઝડપી લીધા બાદ પૂછપરછમાં આ ગુનામાં ભરતભાઈ હિંમતભાઈ ધંધુકિયા અને રાકેશ (રહે. સેલવાસ ગામ) સામેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્રણેય વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધવામાં આવ્યો છે. પકડાયેલા ભાર્ગવ કલ્યાણભાઈ ધંધુકિયા અગાઉ પણ ત્રણ જુદા ગુનામાં સંડોવાયેલા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.
